La méchante maman hurle alors qu’elle est reconnue coupable du meurtre de Logan Mwangi avec son beau-père et son adolescent de 14 ans et son fils de 5 ans dans la rivière

Une maman MONSTER a pleuré et a crié « non » car elle a été reconnue coupable aujourd’hui du meurtre de son fils avec son partenaire et un adolescent.

Logan Mwangi, cinq ans, a été retrouvé avec des « blessures graves » comparables à une chute d’une grande hauteur ou à un accident de voiture « à grande vitesse » après avoir été jeté comme des « déchets à pointe volante » dans une rivière.

Logan Mwangi a subi un catalogue de blessures horribles

Sa mère Angharad Williamson et son beau-père John Cole ont été reconnus coupables de meurtre

En plus d’un traumatisme aux organes internes et au cerveau, le jeune avait également 56 blessures externes à la tête, au visage, au torse, aux bras et aux jambes à la suite d’un « traumatisme contondant ».

L’horrible catalogue de blessures comprenait une épaule fracturée, des saignements importants au cuir chevelu et à l’arrière de la tête et un traumatisme cérébral important.

Logan avait été tellement battu que même sa langue était contusionnée, mais tragiquement, il était encore en vie pendant plusieurs heures angoissantes après que son foie et ses intestins aient été déchirés.

Il a été retiré de la rivière Ogmore près de chez lui à Bridgend, dans le sud du Pays de Galles, en pyjama dépareillé en juillet de l’année dernière.

Sa mère Angharad Williamson, 30 ans, son beau-père John Cole, 40 ans, et un garçon de 14 ans ont tous été reconnus coupables de meurtre aujourd’hui.

Williamson s’est effondrée au sol et a crié « non, non, non, non, non » car elle et l’adolescent ont également été reconnus coupables d’avoir perverti le cours de la justice.

Elle a également crié à Cole: « Vous mentez, putain de meurtrier, vous mentez, meurtrier. »

Au cours d’un procès déchirant, les jurés ont appris comment Logan avait subi des abus d’horreur avant sa mort.

Cole a obligé le jeune à faire des pompes comme « punition » et il a été obligé de faire face au mur pendant 30 minutes s’il se comportait apparemment mal.

Le membre du Front national de 6 pieds 4 pouces a également qualifié le jeune « Coco Pop » et « déshumanisé » Logan en raison de son héritage métisse.

Logan a été assassiné chez lui le 31 juillet de l’année dernière avant que le trio dépravé n’élabore une « charade élaborée » pour dissimuler sa mort.

Cole et l’adolescent ont été vus avec froideur sur CCTV transportant le corps sans vie du jeune jusqu’à la rivière aux petites heures du matin.

Le père dévasté de Logan rend hommage S’exprimant après le verdict, le père de Logan, Ben Mwangi, a déclaré: « Logan était le garçon le plus doux et le plus beau dont la vie a été tragiquement écourtée. « Le monde est un endroit plus froid et plus sombre sans son sourire chaleureux et l’énergie joyeuse avec laquelle il a vécu sa vie. « Le trou qui a été laissé dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu et aimé ne sera jamais comblé. Aucun temps ne peut guérir les blessures qui ont été infligées. « Les merveilleux souvenirs que j’ai de mon fils ne seront jamais ternis – ils resteront à jamais dans mon cœur et mon âme. « Je l’aimais tellement et d’une manière ou d’une autre, je dois vivre ma vie en sachant que je ne le verrai jamais grandir pour devenir l’homme merveilleux qu’il aurait été. « Je tiens à remercier la police du sud du Pays de Galles et l’équipe du ministère public qui ont travaillé sans relâche pour traduire en justice les responsables du meurtre de mon fils. De la part de nous tous, merci d’avoir fait un travail incroyable et d’avoir obtenu justice pour mon fils. »

Le jeune de 3 pieds 5 pouces avait été serré dans un fourre-tout Nike qui ne mesurait que 2 pieds 2 pouces de long.

Ils se sont ensuite aventurés à nouveau pour se débarrasser du haut de dinosaure ensanglanté de Logan alors que les tueurs « accordaient la priorité à leur propre préservation par rapport à tout le reste ».

Williamson a appelé le 999 à 5 h 45 et a commencé à « hyperventiler » au téléphone alors qu’elle signalait à tort la disparition de son fils.

Elle a été entendue « gémir et crier » et a affirmé que Logan avait été kidnappé pendant l’appel obsédant.

À un moment donné, l’ex-écolière privée a crié: « Rendez-moi mon bébé. »

La mère a alors suggéré avec insistance qu’une autre femme aurait pu kidnapper son fils, qui s’était isolé avec Covid.

Elle a dit qu’elle dormait et s’est réveillée pour trouver Logan parti, mais il s’est vite avéré que les lumières de sa chambre semblaient s’allumer et s’éteindre pendant la nuit.

Quelques instants plus tard, les silhouettes sombres de Cole et de l’adolescent ont été vues quittant la propriété avec Logan sans vie.

La procureure Caroline Rees QC a déclaré qu’elle avait joué le « rôle d’une mère désemparée au mieux de ses capacités d’actrice ».

Elle a continué le « spectacle hideux » lorsque des agents sont arrivés au domicile familial et ont tissé un nouveau réseau de mensonges après que Logan a été retrouvé dans la rivière.

LARMES DE CROCODILE

Sa façade cruelle a même continué en prison où elle « n’a jamais versé une vraie larme » et n’a allumé l’aqueduc que lorsque les gardes sont venus la surveiller et qu’elle avait un public captif.

La nuit où elle a été accusée du meurtre de son fils, Williamson a binge Married At First Sight Australia en prison et a mangé des collations.

Alors que le procès se poursuivait, il est apparu que Williamson avait tenté de couvrir sa propre culpabilité en blâmant les deux autres accusés.

Elle a affirmé avoir vu le sportif Cole et l’adolescent attaquer Logan deux jours avant que son corps ne soit retiré de la rivière.

Entre deux sanglots, la mère en disgrâce a dit qu’elle avait vu Cole frapper le jeune dans l’estomac si sauvagement qu’il avait été jeté à travers le couloir.

Elle a ensuite affirmé que la brute avait dit à l’adolescent de « balayer » le petit Logan au sol.

CCTV l’a montrée plus tard enfermée dans une bagarre avec le jeune de 14 ans à l’extérieur de la maison dans un signe effrayant de ce qui allait arriver.

Ses bouffonneries n’étaient pas la seule fois où les accusés affichaient un comportement obsédant avant et après la mort de Logan.

Le jeune de 14 ans a été entendu chanter « J’aime les enfants. J’adore les enfants. J’adore frapper les enfants dans la tête. C’est orgasmique » par des travailleurs sociaux concernés après le meurtre.

Et quelques semaines avant le meurtre, une fille de la même famille d’accueil que lui a révélé comment le garçon avait essayé de la faire jouer seule à la rivière.

Il a également demandé à ses jeunes nièces de jouer à un « jeu du meurtre » où il mettrait leurs corps dans des sacs noirs.

« DÉSIR DE VIOLENCE »

La mère adoptive de la jeune fille a raconté avec froideur qu’il avait un « désir de violence » et qu’il torturerait le chien de compagnie de la famille en vaporisant du déodorant dans ses yeux.

L’adolescente, qui était obsédée par le jeu et le film d’horreur The Purge, a dit au soignant qu’il la tuerait, elle, son mari, sa fille et son chien.

Alors qu’il est resté placide pendant le procès, Williamson a ressuscité son rôle de mère en deuil au mieux de ses capacités d’actrice.

Elle a pleuré, bâillonné et a quitté le quai pendant des parties déchirantes de la preuve – et a reculé lorsque l’horrible catalogue de 56 blessures subies par Logan a été révélé.

Le jeune était couvert d’ecchymoses, notamment sur son cuir chevelu et même sur sa langue.

Il avait subi des blessures « catastrophiques » à l’abdomen, dont une déchirure mesurant 5,5 cm sur 3 cm au foie et une deuxième déchirure à l’intestin.

Tragiquement, Logan aurait survécu plusieurs heures après l’agression, ce qui signifie qu’il a peut-être été sauvé.

PUNITIONS BRUTALES

La clavicule de Logan avait également été cassée dans les semaines précédant sa mort, ce qui suggère qu’il a peut-être été maltraité « sur une période prolongée ».

Cela a été aggravé par des témoignages déchirants sur les punitions brutales auxquelles Logan a été soumis et qui ont conduit à sa mort.

Des témoins ont raconté comment Cole avait infligé les horribles méthodes de torture au jeune dès l’âge de trois ans seulement.

L’abus comprenait le forcer à faire des pompes jusqu’à ce qu’il soit en larmes et debout pendant de longues périodes.

Si ses bras frêles s’effondraient sous lui, le beau-père diabolique le faisait se remettre en position et redémarrer le chronomètre.

Mais de manière écœurante, il a affirmé devant le tribunal qu’il n’avait fait faire à Logan que des pompes pour « brûler de l’énergie ».

Cole, qui a déjà été condamné pour des délits tels que cambriolage, vol, intimidation de témoins, chantage, voies de fait et perversion du cours de la justice, a également infligé d’autres punitions brutales.

Le petit Logan a été obligé de rester debout dans les escaliers pendant 30 minutes à la fois et maman Williamson a utilisé une fois une cuillère à café chaude pour se brûler le cou.

Il a également subi des violences psychologiques et a été empêché de manger des plats à emporter pendant que sa famille se glissait dans KFC.

Logan a été référé aux services sociaux quelques mois seulement avant sa mort, craignant pour sa sécurité.

Le jeune avait subi une fracture du coude et une luxation de la clavicule après que l’adolescent l’ait poussé dans les escaliers de la maison.

Mais Williamson a essayé de « réparer » les blessures elle-même au lieu d’emmener son fils à l’hôpital.

Un visiteur de la santé a déclaré que Logan avait ensuite été référé à l’équipe des services sociaux du Bridgend Council et à un centre de sauvegarde multi-agences après avoir finalement été hospitalisé.

Mais il y a eu des occasions manquées de sauver le jeune, qui a été retiré du registre de la protection de l’enfance un mois seulement avant son meurtre.

En mai 2021, Williamson a appelé un travailleur social pour signaler que Logan s’était « brûlé le cou dans le bain », mais la question n’a pas été poussée plus loin.

Les trois accusés ont nié le meurtre.

Cole et Williamson ont également nié avoir causé ou permis la mort d’un enfant, mais Cole a admis avoir perverti le cours de la justice en déplaçant le corps de Logan.

Williamson et le garçon ont tous deux nié avoir perverti le cours de la justice.

Tous les trois seront condamnés ultérieurement.

L’inspecteur-détective Lianne Rees, de l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la police du sud du Pays de Galles, a déclaré: « Logan était un petit garçon de cinq ans beau, brillant et innocent avec toute sa vie devant lui. »

« Il est difficile d’imaginer à quel point Logan a dû souffrir aux mains de ceux en qui il avait confiance, et inconcevable que ceux qui auraient dû l’aimer et le protéger l’aient trahi de la pire des manières.

« Les tentatives de dissimulation du crime dans les heures qui ont suivi la mort de Logan et le réseau de mensonges et de tromperies qui a suivi sont une indication de leur insensibilité et de leur manque de remords.

« L’impact de la mort tragique de Logan sur tant de personnes ne peut être mesuré.

« Rien ne peut ramener Logan, mais j’espère que le résultat d’aujourd’hui apportera un peu de réconfort à ceux qui l’aimaient. »

Le petit Logan a été brutalement assassiné chez lui l’année dernière 1 crédit

Son haut de pyjama déchiré a été découvert plus tard par des officiers 1 crédit

Les blessures de Logan ont été comparées à un accident de voiture à grande vitesse 1 crédit

Le jeune a subi 56 blessures externes différentes 1 crédit

Son corps a été retrouvé dans la rivière près de chez lui 1 crédit

Williamson s’est effondrée au sol et a crié « non, non, non, non, non » car elle et l’adolescent ont également été reconnus coupables d’avoir perverti le cours de la justice Crédit : Reportez-vous à la légende