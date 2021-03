THE Bachelor star Victoria Larson a été aperçue montrant sa silhouette en forme dans un bikini vert vif à la plage ce week-end.

Le joueur de 28 ans a profité d’un peu d’air frais et de soleil avant l’émission émouvante de Women Tell All de lundi soir, qui a vu l’autoproclamée «Queen» fondre en larmes.

Victoria a fait étalage de son corps tonique dans un deux pièces vert néon samedi tout en promenant son chien sur un pied. Lauderdale, plage de Floride.

Elle portait un haut échancré avec un petit nœud au milieu qui accentuait son décolleté et avait les côtés de ses bas de string relevés haut pour montrer sa taille et ses courbes minuscules.

La beauté brune est restée au frais au soleil avec ses cheveux en arrière en queue de cheval basse et ses lunettes de soleil noires surdimensionnées /

Victoria a partagé quelques photos de plage sur son Instagram, en écrivant: « Le remède à tout … l’eau salée 🌊 »

La candidate controversée au Bachelor a fondu en larmes lors de la grande spéciale Women Tell All de lundi soir en admettant qu’elle souffrait « d’immenses douleurs » tout en « intimidant » les autres femmes célibataires.

Au cours de l’épisode, les femmes de cette saison se sont retrouvées pour la première fois face à face avec le leader d’ABC, Matt James, ainsi que les unes avec les autres.

Le spectacle avait beaucoup de drame à aborder car il y en avait plusieurs querelles et accusations scandaleuses fait sur les filles cette saison.

Pourtant, Victoria a été mise sur la sellette lorsqu’on lui a demandé de répondre aux allégations selon lesquelles elle avait causé une «toxicité» dans la maison.

Elle est devenue émotive en s’ouvrant sur tout cela, en disant: «Ça a été difficile de regarder la série parce que oui, j’étais impliquée dans le théâtre et c’était une expérience vraiment difficile.

«Parce que j’ai l’impression que j’aurais pu avoir une chance de vivre davantage une histoire d’amour», dit-elle en s’étouffant.

Elle a ensuite continué de son élimination passionnée où elle a refusé de laisser Mat, 29 ans, touchez-la avant de le lui dire devant le groupe.

La candidate à la télé-réalité a ajouté: « Avec ma sortie, cela m’a en quelque sorte blessé la façon dont je vous ai vu dire que je dois réfléchir à moi-même et` `Je n’ai pas de mots pour elle » parce que j’avais l’impression d’avoir fait de mon mieux pour ouvrir en haut.

«J’ai juste une peur énorme du rejet, c’est pourquoi ma sortie a été un peu dramatique. Je traversais comme, juste des niveaux de douleur immense à ce moment-là.

Matt a semblé sympathique avec son ex, répondant: « Quand les gens me posent des questions sur vous, je n’ai que de bonnes choses à dire sur vous. »

Quelques heures avant la diffusion de l’émission spéciale, Victoria, la méchante célibataire, a modelé un nouveau sweat à capuche avec sa photo au dos.

Elle a été arrêtée en 2012 pour avoir prétendument voler 250 $ d’épicerie d’un marché en Floride.

La star de télé-réalité lui a partagé une photo provocante Instagram où elle a modelé le sweat-shirt tout en portant un bikini string en dessous.

Le dos tourné vers la caméra, elle portait le vêtement noir avec la capuche relevée alors qu’elle affichait sa jeune personnalité criminelle avec le mot «Royalty» en bas.

Victoria a sous-titré la photo: « Vous pouvez soit devenir amer, soit vous améliorer. Le choix n’appartient pas au destin – le choix vous appartient 👑 Conçu par @champagneshay. Fabriqué à LA🌟. «