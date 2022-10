La McHenry County Historical Society reçoit une subvention pour son musée – Shaw Local

La société historique et le musée du comté de McHenry utiliseront une subvention nouvellement acquise pour embaucher un évaluateur des collections et un évaluateur des bâtiments, a indiqué l’organisation.

Le musée basé dans l’Union était l’une des 56 institutions aux États-Unis sélectionnées pour participer au programme d’évaluation des collections pour la préservation, grâce auquel il recevra une subvention, selon un communiqué de presse.

Le programme aide les musées à améliorer le soin de leurs collections en fournissant un soutien pour une évaluation générale de la conservation des collections et des bâtiments du musée. Le musée travaillera avec une équipe de professionnels de la préservation pour identifier les priorités et établir un plan pour l’aider à prioriser ses efforts de soin des collections à l’avenir.

“Le programme CAP offre à la McHenry County Historical Society & Museum la possibilité de collaborer avec des consultants professionnels en conservation”, a déclaré Kira Stell, conservatrice des expositions du musée. « Nous sommes ravis d’être l’un des récipiendaires de cette année et attendons avec impatience une évaluation approfondie de nos collections historiques. Cette évaluation aidera notre personnel et nos bénévoles à hiérarchiser les soins des collections et servira d’outil de collecte de fonds pour les futurs projets de collecte.

La McHenry County Historical Society recevra 3 800 $ pour embaucher un évaluateur des collections, plus 3 800 $ supplémentaires pour embaucher un évaluateur des bâtiments pour effectuer une évaluation générale de la conservation.