La «mauvaise» vinaigrette que vous devriez acheter

Comme beaucoup d’aliments, la vinaigrette a fait son temps pour jouer le rôle du méchant. On nous a dit de n’utiliser qu’un peu d’huile d’olive et de vinaigre, de tremper les dents de notre fourchette dans la vinaigrette plutôt que de les mélanger avec des légumes verts, ou peut-être même de simplement manger nos salades nature.

Mais nous savons que les salades ne doivent pas nécessairement être tristes, même lorsque vous surveillez votre santé ou que vous souhaitez perdre du poids. Le débat sur les vinaigrettes ne se limite pas à déclarer qu’une est « bonne » et une autre « mauvaise ».

Par exemple, qu’est-ce qui vous amène excité de manger la salade ou les légumes devant vous ? Pour certains, il peut s’agir de l’avocat ou du fromage sur le dessus. Pour d’autres, c’est peut-être la vinaigrette savoureuse qui les a attirés. Quoi qu’il en soit, nous sommes là pour vous assurer que si vous êtes un fan de vinaigrette (surtout pour les classiques), ce n’est pas grave. En fait, les experts en nutrition l’encouragent si cela vous incite à manger davantage de fruits et légumes.

Après tout, seulement 1 adulte américain sur 10 mange chaque jour les 2 à 3 tasses de légumes recommandées., Cela signifie que nous disposons d’une grande marge de manœuvre pour trouver des moyens plus créatifs de vous inciter à manger plus de légumes. Et c’est là qu’intervient ce pansement bien-aimé.

Que rechercher lors du choix d’une vinaigrette

Avec autant de vinaigrettes, il est utile de connaître quelques éléments à rechercher au magasin afin de choisir celle qui vous convient. Une fois que vous en avez pris un qui a l’air savoureux, retournez-le et consultez la valeur nutritive des graisses saturées, du sodium et des sucres ajoutés. L’objectif est d’en trouver un qui soit plus faible dans ces trois catégories, explique Malina Malkani, MS, RDNpropriétaire de Malina Malkani Nutrition et auteur de Prévention sûre et simple des allergies alimentaires.

Pensez à votre santé. S’il y a des nutriments qu’on vous a dit de limiter, comme le sodium ou les graisses saturées, vous devrez en tenir compte au moment de faire votre choix. Pour un guide rapide, utilisez ces recommandations nutritionnelles comme suggestions basées sur la façon dont nous identifions une portion (environ 2 cuillères à soupe) de vinaigrette qui correspond à nos normes nutritionnelles à Bien manger:

Calories totales : Visez moins de 100 calories par portion.

Visez moins de 100 calories par portion. Gras saturé: Visez moins de 2 grammes par portion.

Visez moins de 2 grammes par portion. Sodium: Visez moins de 140 milligrammes par portion.

Visez moins de 140 milligrammes par portion. Sucres ajoutés : Visez moins de 3 grammes par portion.

Maintenant, respirez profondément si la bouteille de vinaigrette que vous tenez actuellement est presque le double de ce que nous avons suggéré ci-dessus. Cela ne veut pas dire qu’ils sont interdits. Ce sont plutôt des vinaigrettes que vous voudriez manger avec modération. « Les gens considèrent souvent les vinaigrettes comme de « mauvais » aliments parce que leur valeur nutritionnelle est faible et qu’elles peuvent simplement être considérées comme des « calories ajoutées » », explique Sarah Schlichter, MPH, RDN, expert en nutrition familiale et propriétaire de Bucket List Tummy. «Cependant, ils peuvent apporter beaucoup de saveur et de plaisir aux aliments, c’est pourquoi j’encourage les gens à les choisir avec modération», dit-elle.

Redonner le plaisir de manger est un élément important pour inciter les gens à consommer davantage d’aliments qu’ils pourraient éviter, comme les légumes. S’habiller peut être un moyen d’y parvenir. Il peut être facile d’exagérer en ce qui concerne la taille des portions de vinaigrette, mais vous devez faire attention à votre quantité, explique Schlichter. Si cela vous semble difficile, envisagez de pré-portionner vos vinaigrettes dans des contenants individuels.

La « mauvaise » vinaigrette que vous devez acheter

C’est un ranch ! Classique dans l’âme américaine, la vinaigrette ranch est de loin la quintessence de la célébrité vestimentaire aux États-Unis. Mais ce titre s’accompagne également de la réaction des opposants concernant sa valeur nutritionnelle – ou son absence.

Cependant, le ranch peut certainement amener la plupart des gens à consommer davantage de légumes dans leur alimentation. « Du point de vue de la santé physique, ce qui détermine en partie si un aliment est bénéfique pour un individu, c’est la compagnie qu’il lui tient ! La vinaigrette ranch n’est peut-être pas l’aliment le plus sain en soi, mais elle se marie bien avec les légumes et, lorsqu’elle est servie arrosée d’une salade, elle augmente la probabilité que les gens mangent davantage de produits sains », explique Malkani.

À ce jour, je sais que le moyen infaillible d’inciter tous les adultes à manger davantage de légumes tranchés est d’avoir un bol de ranch, comme cette vinaigrette ranch maison, à table. Non seulement mon grand-père de 94 ans plongerait dans ce bol avec sa carotte à la remorque, mais ma fille de 3 ans aussi. C’est l’aliment de base intemporel qui a juste besoin d’un bon vieux légume pour le transporter à la maison et dans votre ventre.

De plus, servir du ranch, une trempette que les enfants apprécient habituellement, est un excellent moyen d’apaiser les mangeurs difficiles, explique Malkani. « Je trouve que lorsque les parents servent des légumes avec une trempette que les enfants aiment (comme le ranch), les mangeurs difficiles ressentent un plus grand sentiment d’appartenance et de contrôle sur chaque bouchée de nourriture et sont beaucoup plus susceptibles d’accepter – ou du moins de goûter – des légumes qui autrement, ils auraient refusé », explique-t-elle.

Alors voilà. Le ranch, une salade de base pour beaucoup, peut être de nouveau accueilli dans votre cuisine — avec l’approbation des diététistes !

Conseils pour augmenter la valeur nutritive de la vinaigrette ranch

Même si les diététistes peuvent donner leur feu vert à la vinaigrette ranch, nous souhaitons également que vous gardiez quelques conseils à l’esprit. Avec quelques échanges simples, vous pouvez faire du ranch un aliment bon pour la santé et riche en nutriments qui ajoutera une nutrition sérieuse à votre plan alimentaire. Suivez ces conseils de Malkani et Schlichter :

Lors de l’achat de vinaigrette ranch préfabriquée :

Recherchez les marques dans le rayon réfrigéré, car elles sont souvent préparées avec moins de graisses saturées et de sodium. Ils contiennent souvent plus de protéines, surtout si vous en trouvez une à base de yaourt.

Augmentez la teneur en protéines à la maison en combinant ½ tasse de vinaigrette ranch en bouteille avec ⅓ à ½ tasse de yogourt nature sans gras (à la grecque).

Mélangez la vinaigrette ranch avec de la salsa pour rehausser la saveur et la texture et ajoutez un apport nutritif provenant des tomates.

Lorsque vous préparez votre propre vinaigrette ranch :

Remplacez la mayonnaise dans la recette par du yaourt égoutté (à la grecque). Commencez par une répartition 50-50. Augmentez la proportion de yaourt en fonction de vos préférences gustatives.

Optez pour des versions allégées en matières grasses de crème sure et de mayonnaise pour réduire la teneur en graisses saturées. Soyez conscient du sodium et des sucres ajoutés fournis par chaque marque.

Réduisez le sodium en réduisant le sel de moitié ou d’un tiers par rapport à ce que demande la recette.

Rehaussez la saveur avec des herbes fraîches et des épices.

Envisagez un échange à base de plantes, comme le tofu soyeux, pour augmenter les protéines et offrir aux mangeurs végétaliens une chance de se plonger dans votre trempette. Et n’hésitez pas à essayer notre ranch végétal préféré des lecteurs : la vinaigrette ranch végétalienne !

L’essentiel

Selon les diététistes, l’inclusion de vinaigrettes, comme la vinaigrette ranch classique, dans une alimentation équilibrée peut s’intégrer dans un plan de repas sain. Pensez à préparer le vôtre en utilisant une base plus riche en protéines, comme du yogourt filtré (à la grecque) ou du fromage cottage, ou achetez des marques qui tiennent compte de vos objectifs personnels en matière de santé, comme celles contenant moins de sodium et de sucre ajouté.