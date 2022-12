La mauvaise saison de l’Atletico Madrid est de ma faute

Le patron de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a déclaré qu’il était responsable du mauvais début de saison du club, tout en refusant de confirmer cet attaquant vedette. João Félix veut quitter le club.

L’Atletico – qui revient à l’action jeudi contre Elche – est cinquième de la Liga et s’est retiré de la Ligue des champions, terminant en bas de son groupe pour manquer le football de la Ligue Europa.

Ce coup financier a vu le club autoriser l’attaquant Matheus Cunha à rejoindre les Wolves, tandis que le PDG de l’Atletico, Miguel Angel Gil Marin, a déclaré plus tôt ce mois-ci que Felix pourrait partir si la bonne offre arrivait.

“Nous avions quatre joueurs en finale de la Coupe du monde [Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina and Angel Correa] et trois d’entre eux ont beaucoup joué”, a déclaré Simeone lors d’une conférence de presse mercredi, interrogé sur la planification de son équipe. “Nous avons une bonne équipe. Peut-être que celui qui ne fait pas ce qu’il devrait est l’entraîneur.

“Il y a de bons joueurs ici. Joao [Felix] a fait sensation à la Coupe du monde. [Yannick] Carrasco et Axel [Witsel] commencé pour la Belgique. Nous avons des joueurs importants. Je dois m’améliorer pour qu’ils puissent élever leur niveau en Liga … nous avons une saison mauvaise à moyenne et ce n’est pas une question de noms.

Diego Simeone a pris la responsabilité de la mauvaise saison de l’Atletico Madrid. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“Ce sont les mêmes que la saison dernière et similaires à ceux qui ont remporté la ligue … C’est l’entraîneur plus que tout.”

L’Atletico est entré dans la pause de la Coupe du monde avec une seule victoire en cinq matches de championnat, y compris des nuls avec Rayo Vallecano et l’Espanyol et des défaites contre Cadix et le Real Majorque.

Dans le même temps, la gestion de Félix par Simeone a été remise en question, Gil Marin citant “la relation entre [Joao] et le patron” comme l’une des raisons pointant vers un éventuel transfert en janvier avec les clubs de Premier League Arsenal, Chelsea et Manchester United tous liés.

Interrogé sur son travail avec Felix, Simeone a déclaré: “C’est une bonne relation de travail. Il peut toujours y avoir des problèmes entre les gens, nous ne pouvons pas être d’accord sur tout, mais j’ai toujours cherché le meilleur pour le club.

“Ce qui m’importe, c’est l’équipe. C’est un joueur important, si nous parvenons à obtenir ce que nous avons vu lors des premiers matchs de la Coupe du monde, il sera vraiment important. Il a du talent et l’équipe a besoin de ses qualités.”

Simeone a également refusé de commenter les informations selon lesquelles l’Atletico pourrait être intéressé par l’attaquant du Real Betis Borja Iglesias, si Felix devait partir.

“Vous savez que je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici au club”, a-t-il déclaré. “Je me concentre sur le fait de tirer le meilleur parti de ce que nous avons ici.”