La mauvaise saison de Chelsea se poursuit alors que le doublé de Sterling n’est pas suffisant contre Forest

LONDRES – Raheem Sterling a marqué deux fois alors que Chelsea a disputé un match nul 2-2 tendu avec Nottingham Forest à Stamford Bridge samedi. Le résultat signifie que Chelsea attend toujours sa première victoire à domicile sous la direction de l’entraîneur par intérim Frank Lampard, tandis que le doublé de Taiwo Awoniyi pour Forest signifie qu’ils obtiennent un autre point précieux alors qu’ils poursuivent leur bataille contre la relégation.

Lampard a effectué cinq changements avant le match, mais c’est Forest qui a pris l’initiative en première mi-temps alors qu’Awoniyi a ouvert le score d’une tête au milieu du chaos défensif de Chelsea à la 13e minute.

Chelsea a été hué à la mi-temps, mais c’est Sterling qui leur a donné une avance de 2-1 avec des buts bien marqués à la 51e et à la 58e minute. Mais la joie de Chelsea a été de courte durée car Awoniyi a saisi une deuxième tête après 62 minutes. Chelsea a martelé la ligne de Forest tard, mais ce sont les visiteurs qui quitteront Stamford Bridge les plus heureux des deux côtés avec un point précieux.

Réaction rapide

1. Chelsea a besoin de changement avant la stabilité

Bien que Chelsea ait dominé la seconde mi-temps, les huées des fans de Chelsea étaient bruyantes et inévitables à la mi-temps. Un jour où Chelsea marquait 25 ans depuis que le groupe de 1998 avait remporté la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, il y a des rappels de leur passé glorieux et de leurs normes élevées partout à Stamford Bridge. Leurs légendes sont immortalisées sur les bannières à travers le sol et tel est leur succès au cours des deux dernières décennies, les fans attendent le football européen ici.

Mais ça a été une saison déstabilisante. Ils ont eu quatre managers différents sur la ligne de touche – d’abord Thomas Tuchel, puis Graham Potter, Bruno Saltor par intérim et maintenant Frank Lampard par intérim. Et en première mi-temps, ils semblaient nerveux, hésitants et incertains. Les passes étaient mal placées, ils ne gardaient pas le ballon dans les zones dangereuses et ils semblaient défensivement incertains. Les cinq changements apportés par Lampard ont vu Edouard Mendy revenir dans le but et il était en faute pour l’ouverture du score de Forest car il a mal jugé un centre pour permettre à Awoniyi de dépasser Thiago Silva et Benoit Badiashile de se diriger vers un filet vide. La frustration a grandi au point que les fans se sont tus, jusqu’au coup de sifflet de la mi-temps alors que les huées retentissaient alors qu’ils entraient 1-0 derrière.

Comment ils doivent espérer une certaine stabilité ici pendant l’été et l’accueil de leur nouveau manager. Il y avait des nuances de Chelsea auxquelles nous sommes plus habitués en seconde période, avec Sterling en tête et ils avaient des chances de gagner ce match alors que Forest défendait avec tout, mais vous sentez qu’il y a plus de changement à venir avant la stabilité.

Avant le match, les deux extrémités du terrain ont rendu hommage à Thiago Silva, le grand défenseur central brésilien qui est ici depuis 2020. Il pourrait encore être absent à la fin de la saison avec Fluminese lié à un déménagement pour lui. Vous sentez qu’il va falloir plus de transitions et de bouleversements avant que ce groupe ne retrouve son meilleur niveau.

Le doublé de Sterling a sauvé Chelsea d’un autre point bas cette saison, alors que le manager par intérim Frank Lampard attend sa première victoire à domicile cette saison. (Photo de Craig Mercer/MB Media/Getty Images)

2. La bataille de relégation de Forest continue

Avant le match, le personnel de l’arrière-salle de Nottingham Forest gardait un œil sur le match Leeds-Newcastle et l’autre œil sur leurs joueurs qui s’échauffaient sur le terrain de Stamford Bridge. Alors que Junior Firpo s’éloignait à Elland Road avec son carton rouge tardif, le personnel s’est rassemblé autour du banc de Forest pour voir comment le coup franc de Kieran Trippier finirait. Au fur et à mesure, il a terminé 2-2, mais c’était une illustration parfaite des nerfs et de la morsure des ongles d’une bataille de relégation de fin de saison.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Forest a commencé le match deux points au-dessus de Leeds et un au-dessus d’Everton avec 33 points au total. Ils savaient qu’une victoire leur donnerait un pied en Premier League la saison prochaine. Et dans une saison où, comme Chelsea, ils ont connu une énorme refonte des joueurs – Forest a fait 31 signatures cette saison – en première mi-temps, Forest ressemblait beaucoup plus à une équipe organisée que les hôtes.

L’équipe de Steve Cooper a bien joué dans les patchs avec le capitaine Joe Worrall une présence imposante, Renan Lodi exceptionnel sur la gauche et Awoniyi clinique devant le but. Ils ont eu des chances de remporter une victoire, mais ont fini de défendre leur propre ligne avec Chelsea martelant.

Il y a eu des moments cette saison où Forest avait l’air condamné, et sept points de leurs quatre derniers matches leur ont donné de l’espoir, mais vous sentez qu’ils ont besoin d’un résultat de leurs deux derniers matches pour garantir leur survie. Ils ont Arsenal à domicile et Crystal Palace à l’extérieur et bien que l’équipe de Mikel Arteta soit évidemment une tâche extrêmement difficile, Palace est également au milieu de sa résurgence sous Roy Hodgson. S’ils survivent, le mérite revient à Cooper pour avoir réussi à jongler avec toutes les nouvelles signatures et à constituer un groupe central pour les protéger.

3. Sterling brille dans des performances d’équipe autrement lamentables

Sterling a fourni un rappel opportun de sa classe grâce à son doublé bien pris contre Forest. Il y a une semaine, il parlait de la façon dont cette campagne a été l’un des « points les plus bas » de sa carrière, mais il est clairement déterminé à la terminer en beauté. Il a fait sa marque contre Forest dans les deux mi-temps, et nous avons vu des signes de la livre sterling que nous connaissons, ainsi que de celui qui a semblé un peu plus hésitant que d’habitude ce trimestre. En première mi-temps, il a eu une excellente occasion de saisir un égaliseur alors qu’il tordait et retournait Joe Worrall dans la surface de Forest, mais il a attendu trop longtemps pour tirer pour permettre à Worrall de faire un bloc décent.

Mais en seconde période, il a bien saisi les deux occasions. Son premier a profité d’une déviation heureuse de la tête de Ryan Yates – bien que Navas se dirigeait déjà dans la mauvaise direction – et son second était une merveilleuse compétence individuelle alors qu’il asseyait Felipe avant de boucler le tir devant Navas. Ce fut le point culminant d’une autre performance globale décevante de l’équipe de Chelsea.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Raheem Sterling, attaquant, Chelsea : A pris ses deux buts avec brio. Son doublé Chelsea part d’une nouvelle déception à domicile.

MEILLEUR : Taiwo Awoniyi, FW, forêt de Nottingham : Clinique devant le but. A bien saisi ses deux chances pour s’assurer un point clé.

MEILLEUR : Renan Lodi, DF, forêt de Nottingham : Exceptionnel à l’arrière gauche et a fourni une grande passe décisive pour le premier d’Awoniyi.

Le pire : Eduoard Mendy, GK, Chelsea : En faute pour le premier match de Forest et a eu un match généralement médiocre.

Le pire : Mateo Kovacic, MF, Chelsea : Pauvres 40 minutes du milieu de terrain jusqu’à ce qu’une blessure écourte son match. Il était coupable d’avoir donné le ballon beaucoup trop facilement dans la préparation du premier match de Forest.

PIRE : Danilo, MF, forêt de Nottingham : Jeu calme du milieu de terrain.

Faits saillants et moments marquants

Une tête bondissante d’Awoniyi a donné à Forest la première place à Stamford Bridge, posant plus de problèmes à la défense de Chelsea.

Chelsea est abattu tôt à domicile contre Nottingham Forest. 😳 📺 : @USANetwork | #CHENFO pic.twitter.com/CKMP1QytYz – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 13 mai 2023

Sterling s’est assuré que Chelsea s’accroche dans le match après avoir marqué son deuxième but avec une superbe frappe.

Le cutback, le bigoudi dans le coin le plus éloigné. Raheem Sterling s’incline. 🙌

📺 : @USANetwork | #CHENFO pic.twitter.com/UfLrTqDJd7 – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 13 mai 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Citations à venir…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Raheem Sterling : 1er match multi-buts pour Chelsea depuis le 27 août contre Leicester City.

Taiwo Awoniyi a inscrit 4 buts lors de ses 2 derniers matchs en PL après avoir marqué seulement 4 buts en PL lors de ses 23 premières apparitions cette saison.

Chelsea en est à sa première séquence de 6 matchs sans victoire à domicile en Premier League depuis sa 12e séquence consécutive en 1994-95.

Suivant

Chelsea : Les Blues font face à une série de matches difficiles pour clôturer la saison, affrontant Manchester City le 21 mai prochain, suivi de Manchester United le 25 mai et de Newcastle le 28 mai.

Forêt de Nottingham : Alors qu’ils poursuivent leur combat pour éviter la relégation, Forest affrontera l’Arsenal de Mikel Arteta le 20 mai prochain, suivi de Crystal Palace le dernier jour de la saison le 28 mai.