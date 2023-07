La mauvaise piste : souvenir de la saga embarrassante du monorail de Sydney

Eepuis un épisode de 1993 des Simpsons sur un vendeur ambulant vendant un système de monorail douteux à Springfield, le mot a été un raccourci satirique pour un projet flashy mais défectueux sur lequel les gouvernements se précipitent pour gaspiller de l’argent.

A Sydney, la mention du « monorail » a un poids similaire, un peu plus gênant, dans la mémoire collective de la ville.

Une page de la brochure originale du monorail de Sydney : « Si calme et sans pollution ». Photographie: TNT Harbour-link

Vendredi a marqué 10 ans depuis que le monorail de Sydney a effectué sa dernière boucle, après 25 ans de service fidèle, quoique parfois peu fiable.

Ouvert en 1988, alors qu’une ville d’environ trois millions et demi d’habitants réclamait des alternatives de transport en commun pour désengorger la ville, le monorail de Sydney avait le potentiel de desservir remarquablement peu de personnes.

Avec huit arrêts le long d’une voie à sens unique de 3,6 km, le monorail l’a emporté sur une concurrence rivale pour une ligne de métro léger comme option de transport pour relier le quartier central des affaires de Sydney au quartier de Darling Harbour nouvellement réaménagé.

Malgré le concept controversé d’ériger une ligne de chemin de fer à quelques mètres au-dessus des têtes des rues de la ville que des centaines de milliers de piétons parcouraient chaque jour, l’offre de l’opérateur TNT de construire la ligne gratuitement était un édulcorant qui a finalement conduit le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. , avec Neville Wran comme premier ministre, pour choisir le monorail.

Alors qu’il s’est ouvert en fanfare, les années qui ont précédé son lancement ont été marquées par des protestations.

Clover Moore, l’actuel lord-maire de Sydney, qui était à l’époque un député indépendant et un opposant au monorail, a déclaré qu’il s’agissait de « la structure la plus offensive pour attaquer notre ville depuis l’autoroute Cahill » – une autoroute litigieuse construite à côté du le pittoresque Circular Quay et coincé entre le Harbour Bridge et l’Opéra.

Des pannes régulières sur le monorail ont obligé des cueilleurs de cerises à secourir les passagers au-dessus des rues de Sydney. Photographie : Dean Lewins/AAP

L’éminent architecte de Sydney Harry Seidler appelé le monorail « la chose la plus tragique qui soit arrivée au tissu urbain de Sydney ». Le dirigeant syndical et militant écologiste Jack Mundy est allé plus loin, affirmant que la ligne ferroviaire surélevée « représentait le viol de la ville ».

Chaque train pouvait accueillir 48 passagers et, alors que les services étaient fréquents, le coût d’un billet et le temps de trajet ne s’accumulaient pas aux yeux des Sydneysiders, en particulier parce qu’il était souvent plus rapide de marcher entre les arrêts.

Les navetteurs ne représentaient que 9% des passagers et, avec des billets relativement chers de l’opérateur privé – un seul voyage coûtait 5 $ dans les dernières années du système – le monorail était surtout populaire auprès des touristes.

Les niveaux de fréquentation au cours des premières années étaient la moitié de ce qui était attendu. Les pannes répétées, qui obligeaient les cueilleurs de cerises à secourir les passagers, n’ont guère réussi à attirer de nouveaux passagers.

Louis Nowra, dramaturge et auteur d’une biographie de Sydney, rappelle l’élan qui s’est accéléré derrière l’idée face à des enjeux évidents.

La carte originale de l’itinéraire du monorail de Sydney dans le CBD. Photographie: Transport NSW

« L’une des choses à propos de Sydney, c’est que c’est un peu désordonné. Ses rues sont étroites et vallonnées, les pistes cyclables parcourent quelques centaines de mètres puis s’arrêtent, puis repartent. C’est un endroit très difficile pour se déplacer en général, donc tout le monde a besoin d’une solution de transport », a déclaré Nowra à Guardian Australia.

« Le monorail semblait être l’une de ces idées qui ont pris de l’ampleur et sont devenues complètement incontrôlables et personne ne pouvait l’arrêter. Ils n’ont jamais pensé ‘comment cela va-t-il réellement fonctionner dans une ville comme Sydney ?’.

Nowra dit que les habitants de Sydney ont mis du temps à se familiariser avec la forte présence du monorail dans le centre-ville.

« Quand ça a monté, ça avait l’air absolument terrible. En le regardant arriver de Darling Harbour, vous pensiez qu’il allait balayer un bâtiment », dit-il.

Nowra ajoute : « Ce n’était pas seulement visuellement horrible, c’était très bruyant. Il y avait un crissement affreux quand vous étiez dessous, et les gens se sont en quelque sorte penchés parce qu’ils pensaient qu’il y avait quelque chose qui arrivait au-dessus.

Un manifestant lors d’un rassemblement contre le monorail de Sydney en novembre 1986. Photographie: Tribune / Bibliothèque d’État de NSW

Alors que c’était « beaucoup plus un jouet à l’avant-garde pour faire de Sydney une ville moderne et flashy qu’une solution de transport sérieuse », Nowra se souvient de l’expérience bizarre de rouler sur le monorail.

« C’était le délice d’un voyeur parce que vous vous approchiez des bureaux du premier et du deuxième étage et que vous regardiez à l’intérieur et que vous voyiez des gens travailler, découragés à leur bureau.

« C’était comme regarder une série de peintures d’Edward Hopper, pouvoir voir de près la triste vie des employés de bureau. C’était vraiment un sentiment excitant », dit-il.

De cette façon, le monorail a été cimenté comme icône culturelle particulière de Sydney. Les personnages de Heath Ledger et Rose Byrne ont partagé leur premier baiser dans un wagon monorail dans le classique d’action culte australien Two Hands. Un film des Power Rangers, une vidéo des Muppets et un blockbuster de Bollywood ont également présenté le monorail.

Les personnages de Heath Ledger et Rose Byrne dans le film « Two Hands » de 1999 partagent leur premier baiser sur le monorail de Sydney. Photographie: REP Distribution

Le monorail figurait dans un film Power Rangers, un long métrage de Bollywood et avait même les Muppets pour un tour. Photographie : Richard Milnes/Alamy

Malgré son placement de produit, le mécénat n’a jamais atteint son potentiel.

« Le monorail n’est pas intégré au réseau de transport public plus large de Sydney et n’a jamais été vraiment adopté par la communauté », a déclaré le premier ministre de NSW, Barry O’Farrell, lorsqu’il a annoncé en 2012 que le monorail serait fermé.

Les reportages du 30 juin 2013, son dernier jour de fonctionnement, résument sa vie. Beaucoup de ceux qui se sont rendus pour un tour d’adieu admis être également des passagers pour la première fois.

Le monorail TNT Habourlink sur Pitt Street en 1988. Photographie : Archives MB/Alamy

Au cours de ses 25 ans, environ 70 millions de voyages de passagers ont été effectués – des chiffres que certaines lignes de train de Sydney approchaient en une seule année avant la pandémie.

Alors que sa durée de vie était relativement courte pour un système de transport, son héritage était durable. La voie ferrée surélevée et les gares ont mis des années à être démontées et démontées.

Les propositions de conversion des stations restantes en bars ne se sont pas concrétisées. Une station reste toujours en vol stationnaire à côté du centre commercial World Square.

Ce n’est que ces dernières semaines que la dernière voie et les stations restantes à Darling Harbour ont été supprimées.

« Aujourd’hui, nous avons adieu à l’une des dernières stations de monorail restantes », a tweeté l’actuel premier ministre de NSW, Chris Minns. « Vous étiez ici pour un bon moment, pas pour longtemps. Parti mais pas oublié », a déclaré Minns.

Avec la déconstruction presque terminée, nous avons aujourd’hui adieu l’une des dernières stations de monorail restantes. Vous étiez ici pour un bon moment, pas pour longtemps. Parti mais pas oublié. pic.twitter.com/cCJKpAsOyk – Chris Minns (@ChrisMinnsMP) 9 juin 2023

Nowra reste beaucoup moins romantique à propos de la mémoire collective de Sydney sur son monorail.

Il compare la décision de construire le monorail au projet de démolir le vaste réseau de tramway de la ville dans les années 1950 et 1960, et considère le monorail comme un obstacle majeur à l’évolution des transports de Sydney qui l’a finalement vu réadopter le train léger ces dernières années. .

Le monorail en action deux jours avant son arrêt définitif du service, le 28 juin 2013. Photographie : Tracey Nearmy/Australian Associated Press/Alamy

« La raison pour laquelle il a fallu 10 ans pour descendre, c’est parce que les gens étaient tellement gênés, c’est toujours un tel embarras », a-t-il déclaré.

« Comme il disparaît complètement de la ville, je pense que nous allons commencer à l’oublier, mais à Sydney, il ne faudra que 10 ans avant que quelqu’un ne propose une autre idée comme celle-ci. »