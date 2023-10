Dès le début, les sénateurs républicains ont fait part de leurs objections à l’égard de Lew concernant son soutien passé à l’accord avec l’Iran.

« Nous avons besoin que cette chose soit remplie. Le problème que j’ai, c’est qu’il faut qu’il soit doté de la bonne personne », a déclaré le sénateur républicain le plus important du comité. Jim Risch de l’Idaho, a déclaré. « La seule chose pire que de l’avoir vide serait d’avoir la mauvaise personne là-bas, et j’ai quelques problèmes à cet égard. »

En tant que secrétaire au Trésor sous l’administration Obama, Lew a joué un rôle majeur dans les aspects financiers de l’accord international avec Téhéran, qui a levé certaines sanctions en échange de limites au programme nucléaire iranien.

L’accord nucléaire de 2015 a rencontré une large opposition de la part des républicains et de certains démocrates éminents. L’administration Trump s’est retirée de l’accord en 2018. Les républicains ont également critiqué l’administration Biden pour avoir conclu un accord visant à libérer 6 milliards de dollars d’actifs iraniens gelés dans le cadre d’un échange de prisonniers, même si Téhéran n’aurait pas encore été autorisé à accéder aux fonds.

«Tout cela concerne l’Iran», a déclaré Risch à propos de la nomination de Lew. « Et tenir la main de l’Iran sous la table ne fonctionne pas pour moi. »

Lors de l’audience, Lew a défendu son bilan sur Israël et l’Iran. Il a souligné qu’en tant que directeur du budget de la Maison Blanche, il a joué un rôle clé dans un protocole d’accord pluriannuel visant à fournir des milliards d’aide militaire à Israël ainsi qu’à répondre à ses besoins en matière de défense antimissile.

« Je crois que ma réputation de personne aux côtés d’Israël ne fait aucun doute », a déclaré Lew.

Lew a réfuté les affirmations du Parti républicain selon lesquelles il n’avait pas été transparent avec le Congrès lors de précédents témoignages sur l’allègement des sanctions contre l’Iran sous l’administration Obama, arguant que les États-Unis n’avaient donné à Téhéran « rien de plus » que ce qui avait été promis dans le cadre du pacte nucléaire aujourd’hui disparu.

Lew a également eu des mots durs à l’égard de l’Iran, s’engageant à garder un œil sur le pays « en tant que force hostile à l’existence d’Israël » en finançant des groupes terroristes tels que le Hamas et le Hezbollah.

« Ils dépenseront leurs premiers dollars pour le mal », a déclaré Lew. « Ils ne vont pas arrêter de faire ça. Et l’Iran est une force malveillante.»

Lew a également rejeté la réouverture des négociations nucléaires avec l’Iran, que l’administration Biden avait tenté en vain de relancer avant le conflit Israël-Hamas.

« Je ne pense pas que ce soit le moment pour nous de négocier avec l’Iran », a déclaré Lew. « Je crois profondément qu’un accord interdisant l’armement nucléaire serait une bonne chose, mais ce n’est pas le moment. »

La crise en cours en Israël a accru la pression sur le Sénat pour qu’il approuve plusieurs ambassadeurs dans la région. Mais les Républicains des Affaires étrangères ont indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à accélérer la confirmation de Lew concernant leurs inquiétudes concernant l’Iran.

Le sénateur Jean Barrasso du Wyoming, troisième républicain au Sénat, a qualifié Lew de « mauvaise personne » pour le poste. Le rôle de Lew dans l’accord avec l’Iran a fait de lui un « guichet automatique pour l’ayatollah iranien », a déclaré Barrasso. Le sénateur Pete Ricketts (R-Neb.) a qualifié Lew de « plus de la même chose » sur la politique iranienne des administrations Obama et Biden.

« Je sais que votre confirmation peut être effectuée par une seule partie et que vous serez probablement confirmé sur cette base », a déploré le sénateur. Mitt Romney (R-Utah).

Plusieurs démocrates ont imputé leur opposition à des rancunes persistantes à l’égard de l’accord avec l’Iran.

« Il y a des gens dans cet organisme… ils ne vont pas vous laisser sortir du banc des pénalités à cause de ça », a déclaré le sénateur. Tim Kaine (D-Va.) a dit à Lew.

« Votre principale transgression est que vous avez travaillé pour les démocrates dans le passé », a ajouté le sénateur. Brian Schatz (D-Hawaï).

Les États-Unis sont privés d’ambassadeur en Israël confirmé par le Sénat depuis juillet. Ce poste est pourvu à titre temporaire depuis la démission du précédent ambassadeur, Thomas Nides, en juillet. La Maison Blanche a nommé Lew en septembre.

Le Sénat, quant à lui, a déjà confirmé cette semaine les ambassadeurs à Oman et au Koweït. Le candidat de Biden au poste d’ambassadeur au Liban attend la confirmation du Sénat et la commission des relations étrangères doit tenir une audience jeudi pour déterminer le choix du plus haut diplomate américain en Égypte.