La mauvaise période économique ne fait que commencer

L’économie canadienne se dirige vers une période difficile. La croissance a déjà considérablement ralenti. La croissance de l’emploi s’est modérée. L’inflation reste obstinément élevée. Mais la souffrance que ressentent les ménages aujourd’hui ne fera qu’empirer.

« La voie à suivre semble sombre », a déclaré dans une note Tiago Figueiredo, associé en stratégie macro chez Desjardins.

Pendant un certain temps, l’économie s’est montrée plus résiliente que prévu. Les hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada se sont accumulées les unes après les autres. Malgré cela, le marché du travail a explosé et le PIB a continué de croître.

Mais les difficultés économiques étaient inévitables. La montée de l’inflation a érodé le pouvoir d’achat et la hausse des taux d’intérêt a frappé les ménages. Aujourd’hui, des fissures ont commencé à apparaître dans les données, et les économistes s’attendent à ce que ces fissures s’agrandissent. Le PIB s’est contracté au deuxième trimestre de cette année.

La semaine prochaine, de nouvelles données devraient montrer une stagnation de la croissance économique en juillet et peut-être une nouvelle contraction en août. Une partie de cela peut être attribuée à des facteurs spécifiques, comme la grève dans les ports, y compris les actions syndicales comme la grève dans les ports de Colombie-Britannique ou les incendies de forêt.

Mais avant tout cela, l’élan de l’économie canadienne commençait à s’essouffler.

Cela mettrait le Canada sur la bonne voie pour connaître deux trimestres consécutifs de croissance négative, ce qui répondrait à la définition technique d’une récession.

Frances Donald, économiste en chef mondiale et stratège chez Manulife Investment Management, estime que nous devrions consacrer moins de temps à débattre du nom de ce ralentissement et nous concentrer davantage sur son impact sur les gens.

« Même s’il existe des facteurs techniques qui permettent d’éviter deux trimestres de PIB négatif, cette économie ressemblera à une récession pour la plupart des Canadiens au cours de la prochaine année », a-t-elle déclaré à CBC News.

À quel point les choses vont-elles vraiment mal ?

Les experts affirment que plusieurs facteurs masquent à quel point la situation économique est réellement mauvaise. La première est qu’il faut généralement environ un an et demi pour que le plein impact des modifications des taux d’intérêt soit absorbé par l’économie.

La Banque du Canada a entamé son cycle de hausse des taux il y a 17 mois. Cela signifie que l’impact du cycle de hausse des taux d’intérêt le plus rapide et le plus agressif de l’histoire du Canada reste à venir.

Deuxièmement, les modes de consommation ont changé pendant la pandémie et ne sont pas entièrement revenus à des modes de consommation normaux et prévisibles qui facilitent la modélisation économique. Pendant les confinements pandémiques, les Canadiens ont acheté beaucoup de « trucs ». Nous avons récupéré des appareils électroniques, du matériel de gym et des articles ménagers. Désormais, ces mêmes ménages dépensent principalement pour des expériences.

Ainsi, les chiffres des ventes au détail qui viennent d’être publiés montrent une légère hausse en juillet, mais un ralentissement en août. Il n’est pas aussi facile de déterminer dans quelle mesure cela est saisonnier ou cyclique lorsque tous ces autres facteurs poussent et tirent les consommateurs dans des directions différentes.

« Les dépenses de consommation discrétionnaires sont freinées par l’inflation et la hausse des coûts d’emprunt. Un autre signe d’une croissance atone pour l’économie canadienne alors que la Banque du Canada, au même moment, est aux prises avec une inflation supérieure à l’objectif », Robert Kavcic, économiste principal à BMO. , a écrit dans une note aux clients.

Au-dessus de tous les chiffres et de tous les changements, il y a une poussée d’immigration sans précédent. Plus d’un million de personnes ont immigré au Canada l’année dernière seulement. Cela a stimulé la consommation, mais a masqué certaines faiblesses sous-jacentes.

Donald affirme que tous ces facteurs se sont combinés pour donner à l’économie une apparence plus saine qu’elle ne l’est en réalité.

« Nous nous trouvons entre le moment où le Titanic a heurté l’iceberg. Mais le navire n’a pas coulé. Il semble que nous ayons subi un choc, mais pas problématique », a déclaré Donald.

« La bonne nouvelle est que, contrairement au Titanic, nous pouvons guérir l’économie si nécessaire en abaissant les taux d’intérêt. »

Où vont les taux d’intérêt ?

La Banque du Canada a suspendu sa série de hausses de taux plus tôt ce mois-ci. Mais la banque centrale a déclaré que cela dépendait de nouveaux progrès dans la lutte contre l’inflation.

Depuis lors, l’inflation est devenue beaucoup plus forte que prévu. Et cette fois, il ne s’agissait pas uniquement des coûts de l’essence et des intérêts hypothécaires. Les mesures d’inflation dites de base, qui excluent les composantes les plus volatiles, comme le prix de l’essence, ont toutes augmenté ou sont restées stables.

Derek Holt, vice-président et responsable de l’économie des marchés de capitaux à la Banque Scotia, affirme que l’ampleur des pressions sur les prix en août est « stupéfiante ». Il affirme que 52 pour cent du panier de l’indice des prix à la consommation est en hausse de 4 pour cent d’un mois à l’autre, à un taux annuel désaisonnalisé. Près des deux tiers, soit une augmentation de plus de 3 pour cent.

Il affirme que les données récentes remettent en question les hypothèses les plus fondamentales que les gens ont formulées à propos de l’économie.

« L’inflation ralentit, disent-ils. Ce sont uniquement les coûts de l’essence et les intérêts hypothécaires qui la stimulent, disent-ils. Le « plan » (plutôt flou) du gouvernement fonctionne, disent-ils. La Banque du Canada a manifestement fini d’augmenter les taux, disent-ils. Tout cela est complet, absolument nul », a-t-il déclaré dans une note adressée à ses clients.

Holt estime que la réaccélération des données d’inflation du mois dernier « augmente définitivement les chances d’une hausse des taux » lorsque la banque centrale se réunira à nouveau en octobre.

Dans un discours prononcé cette semaine, la vice-gouverneure de la Banque du Canada, Sharon Kozicki, a souligné le dilemme auquel la banque centrale est confrontée.

« Nous sommes loin des baisses de taux »

« Nous savons que si nous n’en faisons pas assez maintenant, nous devrons probablement en faire encore plus plus tard. Et que si nous resserrons trop, nous risquons de nuire inutilement à l’économie », a-t-elle déclaré lors d’un déjeuner à Regina.

Elle a déclaré qu’une certaine volatilité de l’inflation n’était « pas rare », et que les hausses de taux passées « continueraient à peser » sur l’activité économique.

Rien de tout cela n’est nouveau. La banque centrale a passé une grande partie de la dernière année et demie à parler de la nécessité d’équilibrer le risque entre en faire trop et causer plus de souffrance que nécessaire et en faire trop peu et laisser l’inflation s’enraciner.

Mais des économistes comme Donald affirment qu’il y a eu un changement alors que la banque commence à réfléchir au moment et à la manière dont elle devra commencer à envisager de baisser les taux pour alléger le fardeau des ménages.

« Nous sommes loin d’une baisse des taux », dit-elle. « Mais on pouvait voir la bretelle de sortie au loin. Et la Banque du Canada essaie d’élargir cette bretelle de sortie pour leur donner une certaine option » s’ils en ont besoin.

Elle prévoit que les taux recommenceront à baisser au cours du premier semestre de l’année prochaine.

« Mais pour beaucoup de Canadiens, il y a encore beaucoup de choses à surmonter », déclare Donald.