WASHINGTON (AP) – Le public ne verra pas les disques du président Donald Trump à la Maison Blanche pendant des années, mais on craint de plus en plus que la collection ne soit pas complète, laissant un trou dans l’histoire de l’une des présidences les plus tumultueuses d’Amérique.

Trump a été cavalier à propos de la loi exigeant que les dossiers soient préservés. Il a l’habitude de déchirer des documents avant de les jeter, ce qui oblige les agents de la Maison Blanche à passer des heures à les enregistrer ensemble.

«Ils lui ont dit d’arrêter de le faire. Il ne voulait pas s’arrêter », a déclaré Solomon Lartey, un ancien analyste des archives de la Maison Blanche. Il a dit que le premier document qu’il a enregistré ensemble était une lettre du sénateur Chuck Schumer, DN.Y., sur la fermeture du gouvernement.

Le président a également confisqué les notes d’un interprète après que Trump ait eu une conversation avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. Trump a réprimandé son avocat à la Maison Blanche pour avoir pris des notes lors d’une réunion pendant l’enquête sur la Russie par l’ancien avocat spécial Robert Mueller. Il a fallu plus d’une fois rappeler aux hauts responsables de l’exécutif de ne pas mener des activités officielles sur des systèmes privés de messagerie électronique ou de messagerie texte et de les conserver s’ils le faisaient.

Et maintenant, l’affirmation sans fondement de Trump de fraude électorale généralisée, qui a reporté pendant des semaines la reconnaissance de la victoire du président élu Joe Biden, retarde le transfert de documents à la National Archives and Records Administration, ce qui accroît encore les inquiétudes quant à l’intégrité des documents.

«Les historiens souffriront probablement de bien plus de trous que la norme», a déclaré Richard Immerman de la Society for Historians of American Foreign Relations. À la Maison Blanche de Trump, « non seulement la tenue de registres n’a pas été une priorité, mais nous en avons de nombreux exemples qui cherchent à dissimuler ou à détruire ce record. »

L’absence d’un dossier complet pourrait également entraver toute enquête en cours sur Trump, depuis son procès de destitution et d’autres enquêtes fédérales prospectives jusqu’aux enquêtes dans l’État de New York.

Mais même avec les demandes des législateurs et les poursuites des groupes de transparence du gouvernement, il est reconnu que le non-respect de la loi sur les archives présidentielles a peu de conséquences pour Trump.

En rejetant un procès l’année dernière, le juge du circuit américain David Tatel a écrit que les tribunaux ne peuvent pas «microgérer le respect quotidien du président».

La Presidential Records Act stipule qu’un président ne peut pas détruire les documents tant qu’il n’a pas demandé l’avis de l’archiviste national et informé le Congrès. Mais la loi ne l’oblige pas à tenir compte des conseils de l’archiviste. Cela n’empêche pas le président d’aller de l’avant et de détruire des records.

La plupart des documents présidentiels sont aujourd’hui électroniques. Les experts en archives estiment que les systèmes informatiques de sauvegarde automatique capturent la grande majorité des enregistrements, mais ne peuvent pas capturer les enregistrements qu’une Maison Blanche choisit de ne pas créer ou de ne pas se connecter à ces systèmes.

LE DÉMÉNAGEMENT

Déplacer la trace d’un président de documents papier et électroniques est une tâche laborieuse. Le président Barack Obama a laissé environ 30 millions de pages de documents papier et quelque 250 téraoctets de documents électroniques, dont l’équivalent d’environ 1,5 milliard de pages de courriels.

Les dossiers des anciens présidents sont importants car ils peuvent aider un président actuel à élaborer de nouvelles politiques et à éviter que les erreurs ne se répètent.

«Les archives présidentielles racontent l’histoire de notre nation d’un point de vue unique et sont essentielles à une nouvelle administration pour prendre des décisions éclairées», a déclaré Lee White, directeur de la Coalition nationale pour l’histoire. «Ils sont également vitaux pour les historiens».

Lorsque Trump a perdu les élections de novembre, les membres du personnel des archives étaient en mesure de transférer les documents électroniques, de les emballer sur papier et de les transférer aux Archives nationales d’ici le 20 janvier, comme l’exige la loi. Mais la réticence de Trump à concéder a signifié qu’ils manqueront la date limite.

« Le financement nécessaire du Bureau de la gestion et du budget (de la Maison Blanche) a été retardé de plusieurs semaines après les élections, ce qui a retardé l’organisation du transfert des archives présidentielles de Trump sous la garde des Archives nationales », ont déclaré les Archives nationales dans une déclaration à l’Associated Press. «Même si le transfert de ces documents ne sera achevé qu’après le 20 janvier, les Archives nationales en assumeront la garde légale le 20 janvier, conformément à la loi sur les archives présidentielles.»

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a déclaré samedi que la contestation de l’élection n’avait pas retardé le transfert des dossiers du président aux archives et que des conseils étaient disponibles pour les membres du personnel sur la façon de ranger leurs documents.

Une personne familière avec la transition a déclaré que des instructions généralement envoyées par courrier électronique aux employés de la branche exécutive expliquant comment rendre le matériel et emballer leurs bureaux avaient été envoyées en décembre, mais rapidement annulées parce que Trump avait insisté pour contester l’élection.

Avec peu de conseils, certains membres du personnel de la Maison Blanche ont commencé à appeler discrètement les employés des archives pour savoir quoi faire.

Les employés qui partent sont invités à créer une liste de dossiers dans chaque boîte et à créer une feuille de calcul pour donner aux Archives nationales un moyen de suivre et de récupérer les informations pour l’équipe Biden entrante. Le processus devient plus complexe avec du matériel classifié.

L’administration Biden peut demander à voir les dossiers de Trump immédiatement, mais la loi stipule que le public doit attendre cinq ans avant de soumettre des demandes en vertu de la Freedom of Information Act. Même dans ce cas, Trump – comme d’autres présidents avant lui – invoque des restrictions spécifiques à l’accès public à ses dossiers pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 ans. Six restrictions énoncées dans la loi comprennent la sécurité nationale, les informations commerciales confidentielles, les communications confidentielles entre le président et ses conseillers ou entre ses conseillers et les informations personnelles.

PRATIQUES DE TENUE DES DOSSIERS

Autour de la première mise en accusation de Trump et sur d’autres questions sensibles, certaines pratiques normales de flux de travail ont été contournées, a déclaré une deuxième personne familière avec le processus. Apparemment inquiets des fuites, les supérieurs et les avocats de la Maison Blanche sont devenus plus impliqués dans le choix des documents catalogués et numérisés dans les réseaux informatiques de la Maison Blanche où ils sont automatiquement enregistrés, a déclaré cette personne.

Les individus, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement du fonctionnement interne de la Maison Blanche, ont déclaré que si des documents non catalogués se retrouvaient dans un coffre-fort de bureau, par exemple, ils seraient au moins temporairement conservés. Mais s’ils n’étaient jamais catalogués en premier lieu, les employés ne sauraient pas qu’ils existent, ce qui rend ces documents introuvables.

Le personnel de la Maison Blanche a rapidement appris le mépris de Trump pour les documents en le voyant les déchirer et les jeter.

«Mon directeur est venu me voir et m’a dit:« Vous devez les enregistrer ensemble »», a déclaré Lartey, l’ancien analyste des archives.

Lartey a déclaré qu’un membre du bureau du chef de cabinet de la Maison-Blanche avait déclaré au président que les documents étaient considérés comme des documents présidentiels et devaient être préservés par la loi. Lartey a déclaré qu’environ 10 membres du personnel des disques se sont retrouvés en service de bande scotch à des moments différents, à commencer par les premiers jours de Trump à la Maison Blanche au moins à la mi-2018.

Le personnel de Trump s’est également engagé dans des pratiques douteuses en utilisant des e-mails privés et des applications de messagerie. L’ancien avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, a envoyé en février 2017 une note de service demandant aux employés de ne pas utiliser d’applications de messagerie texte non officielles ni de comptes de messagerie privés. S’ils le faisaient, dit-il, ils devaient prendre des captures d’écran du matériel et le copier dans des comptes de messagerie officiels, qui sont conservés. Il a renvoyé la note en septembre 2017.

«C’est une question ouverte pour moi de savoir à quel point ces personnes sont sérieuses ou consciencieuses à les déplacer», a déclaré Tom Blanton, qui dirige les archives de la sécurité nationale de l’Université George Washington, fondée en 1985 pour lutter contre le secret gouvernemental.

Trump a été critiqué pour avoir confisqué les notes d’un interprète qui était avec lui en 2017 lorsque le président s’est entretenu avec Poutine à Hambourg, en Allemagne. Les législateurs ont tenté en vain d’obtenir les notes d’un autre interprète qui était avec Trump en 2018 lorsqu’il a rencontré Poutine à Helsinki, en Finlande. On ne sait pas si les deux présidents ont parlé de l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016. De nombreuses personnes soupçonnaient que le sujet avait été abordé parce que lors d’une conférence de presse par la suite, Trump a déclaré qu’il croyait Poutine lorsque Poutine a nié toute ingérence russe alors que les agences de renseignement américaines trouvaient le contraire.

Il y a plusieurs semaines, les Archives de la sécurité nationale, deux associations historiques et Citizens for Responsibility and Ethics à Washington ont intenté une action en justice pour empêcher la Maison Blanche de Trump de détruire les communications électroniques ou les enregistrements envoyés ou reçus sur des comptes non officiels, tels que les e-mails personnels ou WhatsApp.

Ils ont également allégué que la Maison Blanche avait probablement déjà détruit des documents présidentiels.

Le tribunal a refusé d’émettre une ordonnance d’interdiction temporaire après que des avocats du gouvernement ont déclaré au juge qu’ils avaient demandé à la Maison Blanche d’informer tous les employés de conserver toutes les communications électroniques dans leur format d’origine jusqu’à ce que la poursuite soit réglée.

«Je crois que nous constaterons qu’il y aura un énorme trou dans le bilan historique de ce président parce que je pense qu’il y a probablement eu une grave non-conformité à la loi sur les archives présidentielles», a déclaré Anne Weismann, l’une des avocats représentant les groupes dans leur poursuite. «Je ne pense pas que le président Trump se soucie de son bilan et de ce qu’il dit. Je pense qu’il se soucie probablement, cependant, de ce que cela pourrait dire sur sa culpabilité criminelle.

Trump fait face à plusieurs défis juridiques lorsqu’il quitte la Maison Blanche. L’État de New York a enquêté à deux reprises pour savoir s’il a induit en erreur les autorités fiscales, les banques ou les partenaires commerciaux. De plus, deux femmes alléguant qu’il les a agressées sexuellement le poursuivent.

DÉTRUIRE OU ENREGISTRER L’HISTOIRE

Les dossiers présidentiels étaient considérés comme la propriété personnelle du président jusqu’à ce que le scandale du Watergate sous le président Richard Nixon incite le Congrès en 1978 à adopter le Presidential Records Act par crainte que Nixon détruise les enregistrements de la Maison Blanche qui ont conduit à sa démission.

Après cela, les documents présidentiels n’étaient plus considérés comme des biens personnels mais comme la propriété du peuple américain – s’ils sont conservés. Les législateurs ont introduit une législation exigeant des audits de la tenue des registres de la Maison Blanche et du respect de la loi.

« Le public américain ne devrait pas avoir à attendre qu’un président quitte ses fonctions pour apprendre les problèmes avec les pratiques de tenue de registres de ce président », a déclaré Weismann.