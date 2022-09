La mauvaise forme d’Aubameyang 4/10 incarne la défaite de la Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb

Le début bégayé de Chelsea dans sa campagne en Ligue des champions s’est ouvert mardi sur une défaite 1-0 contre le club croate du Dinamo Zagreb.

Les Blues ont été choqués à la 13e minute lorsque Mislav Orsic a couru pour terminer une contre-attaque brutale. Pierre-Emerick Aubameyang a ensuite eu le ballon au fond des filets mais Ben Chilwell avait été pris hors-jeu lorsqu’il a rencontré la passe de Mateo Kovacic pour lancer le débutant.

Alors qu’ils détenaient beaucoup de possession tout au long du match, Chelsea a eu du mal à déranger les hôtes et a donc dû attendre son premier point sur le continent cette saison.

Points positifs

Il y avait beaucoup de jeux de liaison agréables entre les trois premiers au début, tandis que les Bleus ont vu beaucoup de possession car ils avaient un contrôle presque total du ballon. Il y a eu de bonnes récupérations lorsque le Dinamo a menacé de percer en deuxième période.

Négatifs

Malgré leur possession, Chelsea était coupable d’avoir joué un certain nombre de passes bâclées, et ils devaient également jouer le ballon plus rapidement car ils n’étaient pas en mesure de pénétrer la défense profonde et résolue du Dinamo Zagreb.

N’ayant pas pu vraiment tester le gardien de but Dominik Livakovic, ils ont été coupés beaucoup trop facilement alors qu’Orsic se précipitait pour ouvrir le score. Alors que les hôtes ont été poussés profondément, Chelsea n’a jamais été en mesure de les mettre vraiment mal à l’aise.

Note du manager (sur 10)

Thomas Tuchel, 5 ans — Le manager de Chelsea restera furieux contre ses joueurs après une performance décevante, d’autant plus que rien de ce que Tuchel a essayé ne pourrait avoir un impact suffisant pour au moins sauver un point. Ces frustrations sont apparues lorsqu’il a reçu un carton jaune.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Kepa Arrizabalaga, 6 ans – A été battu par une finition intelligente d’Orsic mais a fait un arrêt décent pour nier Arijan Ademi puis a fait basculer de manière impressionnante la frappe de Stefan Ristovski sur les boiseries.

DF César Azpilicueta, 5 – A fait les bases sur le ballon mais a eu du mal à trouver une sorte de passe meurtrière. A également eu du mal à égaler Orsic chaque fois qu’il se mettait en route.

DF Wesley Fofana, 4 – A été incapable de suivre Orsic alors qu’il avançait et marquait le seul but du match, tandis que le Français avait du mal à gérer le physique de Bruno Petkovic. A fait de légères améliorations au fur et à mesure que le match avançait et semblait à l’aise sur le ballon dans les zones avant.

DF Kalidou Koulibaly, 4 – A été battu à la tête par Bruno Petkovic pour le premier match, et bien qu’il ait fait un bon tacle pour arrêter Ademi, il a parfois été battu trop facilement. Réservé pour faute sur Orsic lorsque le Croate l’a battu au ballon et a eu d’autres moments où il a été trop lent à réagir. Sa poitrine tardive à Christian Pulisic aurait pu finir par être une passe décisive.

MF Reece James, 5 ans – S’est mis dans de bonnes positions mais ses passes étaient parfois médiocres, tout comme son passage en première mi-temps avec trop de ses tentatives pour frapper docilement Robert Ljubicic. A failli trouver Armando Broja au deuxième poteau après avoir bien réussi à atteindre la passe de Jorginho. Frappé le poteau avec un tir dans les dernières étapes.

Support de maçon MF, 5 – A assez bien déplacé le ballon au milieu mais a eu du mal à faire bouger les choses dans le dernier tiers pendant la majeure partie du match, bien qu’il ait eu la malchance de voir un centre intelligent s’éloigner, puis un effort instinctif sauvé. Réservé pour dissidence.

MF Mateo Kovacic, 6 – A parfois brillamment déplacé le ballon et a été l’un des rares joueurs à avoir réussi à briser les lignes, même si Ben Chilwell était hors-jeu lorsqu’il a trouvé l’arrière avec une passe de recherche. Il y a eu une période bâclée vers la fin de la première mi-temps.

Le début de Chelsea dans la nouvelle campagne de Ligue des champions s’est mal passé car Pierre-Emerick Aubameyang faisait partie des joueurs qui ont passé une mauvaise journée. Denis Lovrovic/AFP/Getty Images

MF Ben Chilwell, 5 — En route Orsic a bien tiré. A avancé la plupart du temps mais s’est retrouvé bien encadré par Sadegh Moharrami et Stefan Ristovski. A bien fait d’atteindre la passe de Kovacic pour donner une chance à Aubameyang mais a été légèrement hors-jeu. Résume la soirée de Chelsea lorsque sa remise en jeu est entrée en jeu et est revenue sans toucher personne.

Attaquant Kai Havertz, 5 – A eu des éclairs encourageants avec quelques bonnes courses et centres qui ont failli trouver Aubameyang, bien qu’une mauvaise touche l’ait laissé tomber quand il y avait une chance de percer plus tard dans la mi-temps. Était trop indécis quand il y avait une chance de percer après que Josip Misic ait perdu le ballon, mais n’a ensuite pas eu de chance d’avoir sa tête bloquée.

Attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, 4 – A été impliqué dans un beau jeu de liaison au début, mais il devait être plus impitoyable dans la surface adverse – son gaspillage a été accentué par le but d’Orsic. Il y a eu quelques moments où le débutant n’était pas tout à fait sur la même longueur d’onde que ses nouveaux coéquipiers.

FW Raheem Sterling, 4 – Sa première mi-temps a été incarnée lorsqu’il a fait une bonne course pour entrer dans la surface adverse avant d’être finalement évincé et de perdre le ballon. Complètement gaspillé l’occasion de contrer en faisant une mauvaise passe suite à une erreur du Dinamo et n’a pas fait grand-chose en deuxième période.

Substituts

Hakim Ziyech, 3 ans – A remplacé Azpilicueta à la mi-temps et a montré une intention précoce avec un tir à distance, même si cela n’a pas dérangé Livakovic. Était largement inefficace, frappant des coups et des croix horribles, mais a presque trouvé Broja avec une croix dans une zone dangereuse. Frappé un effort directement sur Livakovic à bout portant. Sa nuit a été encapsulée lorsqu’il a attrapé le ballon avant qu’il ne soit hors jeu.

Jorginho, 5 ans – A remplacé Kovacic à la 59e minute et a essayé de déplacer le ballon et de faire bouger les choses, mais n’a pas réussi à trouver un chemin à travers la défense du Dinamo.

Armand Broja, 5 ans – A remplacé Aubameyang à la 59e minute et a lancé une balle vers le poteau avant quelques instants après son entrée alors qu’il tentait d’injecter de l’énergie supplémentaire dans leur jeu.

Marc Cucurella, N/R – A remplacé Chilwell à la 71e minute et n’a pas été en mesure de faire de nombreuses attaques notables, alors qu’il a été battu au ballon à quelques reprises alors qu’il tentait de défendre.

Christian Pulisic, N/R – A remplacé Sterling à la 75e minute et a tenté de pénétrer dans des zones dangereuses mais n’a pas tout à fait réussi à les faire compter. Sa tête dans les derniers instants est loin de trouver le but.