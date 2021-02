La star des Chiefs de Kansas City, Tyreek Hill, veut être le spectacle de mi-temps du Super Bowl.

Hill a déclaré lundi qu’il serait prêt à affronter le receveur de Tampa Bay, Scotty Miller, lors de l’entracte au stade Raymond James dimanche.

Quelqu’un fait la queue pour nous, dit Hill.

Miller a haussé les sourcils la semaine dernière lorsqu’il a déclaré qu’il pensait gagner une course à pied en tête-à-tête avec Hill, considéré comme l’un des joueurs les plus rapides de la NFL.

Je m’emmène tous les jours de la semaine, a déclaré Miller au Dan Patrick Show. Je vais me prendre sur n’importe qui. Tyreek est un talent incroyable, super rapide et incroyable. Mais si je parlais d’une course, j’ai toute confiance en moi pour affronter n’importe qui.

Hill a eu plusieurs occasions de contester l’affirmation de Millers lors d’une journée médiatique virtuelle, mais il a refusé à chaque fois.

J’ai l’impression que Scotty a répondu à cette question de la bonne façon, a déclaré Hill. J’ai l’impression que si quelqu’un a demandé à Luke, Hé, Luke, es-tu plus rapide que Tyreek? Ou, hé, Rob, es-tu plus rapide que Tyreek? Votre réponse devrait être: Oui, je suis si confiant en moi que je suis plus rapide que Tyreek. C’est n’importe quel homme.

Scotty a donc répondu à cette question de la bonne manière. Mais est-ce que je pense qu’il est plus rapide que moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que nous pouvons faire quelque chose pendant la mi-temps ou quelque chose comme ça. Quelqu’un fait la queue pour nous.

Hill est venu sur le point de basculer sa main, cependant, lorsqu’on lui a demandé si un demi de coin de la NFL pouvait le couvrir.

Pour moi, m’asseoir ici et dire que quelqu’un peut me suivre serait, vous savez, je ne sais pas, dit-il. Mais j’ai l’impression que dans mon cœur, personne ne peut me suivre. J’ai couru la piste. J’ai couru les Jeux olympiques. Quelqu’un dans la NFL, non, je ne le crois pas vraiment.

SAISON DES PRIX

NFL Honors, le prix spécial annuel aux heures de grande écoute qui récompense les meilleurs joueurs, performances et pièces de théâtre de la ligue de la saison, sera diffusé à l’échelle nationale la veille du Super Bowl.

L’émission de deux heures sera diffusée samedi sur CBS avec l’animateur primé aux Emmy Awards Steve Harvey pour la troisième année consécutive. Le groupe de rock primé aux Grammy Awards Green Day ouvrira le spectacle et Leslie Odom Jr. se produira pendant le segment in-memoriam.

L’émission comprend le dévoilement de la classe 2021 Pro Football Hall of Fame, la prestigieuse annonce de Walter Payton Man of the Year et les distinctions annuelles de l’Associated Press qui incluent le joueur le plus utile de la NFL et le joueur de retour de l’année.

ROYAUME DES CHEFS (ANIMAUX)

Patrick Mahomes et Travis Kelce ont une connexion record sur le terrain pour les Chiefs. Mais que se passerait-il si le quart-arrière et le bout serré devaient choisir les animaux spirituels l’un pour l’autre?

Eh bien, cette question a été posée à la fois pendant la journée des médias et les réponses, sans surprise, ont fait rire.

Travis, mec, ça doit être quelque chose de drôle, dit Mahomes. Je pense qu’il est comme une girafe. Il est juste là-bas en train de paître autour du champ, essayant de faire bouger quelque chose. Trouver différentes choses qu’il peut courir et faire des choses avec n’importe quoi. Hes toujours un bon moment.

Kelce a été surpris par le choix de Mahomes, affirmant qu’il se considérait toujours plus comme un tigre.

À quoi sert une girafe à part manger des arbres? dit Kelce exaspéré. Que fait-il? Fuit-il le danger? Je suppose qu’ils ont un joli fouet comme arme. Je dois faire mes recherches sur les girafes maintenant pour ne pas avoir l’air idiot.

Lorsqu’on lui a dit que le quart-arrière avait choisi un loup pour lui-même, le bout serré avait une autre suggestion.

Je pense qu’il a une petite grenouille en lui, mec, dit Kelce en riant. Il a déjà la voix d’une grenouille. Qui sait? Peut-être que l’enfer reçoit un baiser d’une princesse et se transforme en chevalier. Qui sait, mec? Ce gars est fou.

QU’EST-CE QUE VOUS MEME?

Laissez à maman le soin de faire rire Rob Gronkowski.

Diane Gronkowski Walters a récemment envoyé à son fils la star des Buccaneers pour terminer un mème qui mettait en vedette le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, assis sur les épaules de Tom Bradys comme un bébé. Il était sous-titré: Emmenez votre fils au travail le 7 février.

C’est, bien sûr, la date du Super Bowl entre les Chiefs et les Buccaneers.

C’était juste classique parce que Mahomes pouvait vraiment être le fils de Toms, dit Gronkowski en riant. Toms est une telle légende et le fait depuis si longtemps, et leur différence d’âge est l’endroit où (Mahomes) pourrait être son fils. Donc, ce mème, c’était un très bon mème qu’elle a envoyé.

Mahomes, au fait, a 25 ans. Pendant ce temps, Brady a 43 ans. Il s’agit de la deuxième apparition consécutive de Mahomes au Super Bowl, alors que cette année marque le 10e record de la NFL pour Brady et le premier avec Tampa Bay après avoir rejoint la Nouvelle-Angleterre dans les autres.

Pendant un jour de congé dimanche, Gronkowski a parcouru l’Interstate-75 pendant un certain temps mère-fils. Il a passé la nuit et est rentré dans les locaux de l’équipe lundi à temps pour sa session de questions-réponses avec les journalistes menée via Zoom.

Je quitte sa maison ce matin, et elle a un sac entier rempli de boissons pour moi. Elle a un sandwich au petit-déjeuner pour moi. Elle est juste toujours au top de son jeu. L’impact qu’elle a eu sur ma vie a été assez incroyable, et ça dure encore aujourd’hui, a déclaré Gronkowski.

SUPER STREAK CONTINUE

La matriarche des Chiefs de Kansas City continuera sa séquence de voir chaque Super Bowl en personne.

Le président des Chiefs, Clark Hunt, a déclaré lundi que sa mère de 82 ans, Norma Hunt, se rendrait à Tampa, en Floride, pour voir Kansas City affronter les Buccaneers dimanche. Il a ajouté qu’elle avait été prudente toute la saison en raison de la pandémie COVID-19.

Mes mères sont très excitées de retourner au Super Bowl, a déclaré Clark Hunt, qui est le visage de la famille des propriétaires de franchises. L’année dernière a été très importante pour elle. C’était sa 54e mais la première à laquelle elle était allée en 50 ans à laquelle les chefs participaient, donc c’était spécial.

Norma Hunt travaillait comme institutrice et hôtesse pour les Texans de Dallas lorsqu’elle rencontra Lamar Hunt en 1964, cinq ans après que lui et d’autres membres du Foolish Club aient fondé l’AFL. Hunt a déplacé les Texans à Kansas City et les a renommés les Chiefs et la ligue parvenue a finalement fusionné avec la NFL.

Lamar Hunt, décédé en 2006, a également inventé le terme Super Bowl pour le match de championnat des ligues.

Les Chiefs ont perdu contre les Packers dans le premier Super Bowl, puis ont battu les Vikings du Minnesota dans le quatrième. C’était leur dernière apparition au Super Bowl avant la saison dernière, lorsque les Chiefs se sont ralliés pour battre les 49ers de San Francisco.

HIT ‘EM, REJOIGNEZ EM

L’ailier défensif Frank Clark est heureux que Mahomes soit son coéquipier et non son adversaire, même si Clark a frappé le quart des Chiefs à trois reprises lors de la victoire 38-31 des Seahawks de Seattle contre Kansas City lors d’un match de la semaine 16 en 2018.

Après la saison, Kansas City a envoyé son choix de première ronde en 2019 et un choix de deuxième ronde lors du repêchage 2020 à Seattle pour Clark.

C’était presque comme une chose du genre Merci, Dieu parce que je savais ce qui allait arriver, dit Clark. Je savais que je n’avais plus de plan de match contre lui. Donc, j’étais plutôt reconnaissant, comme un poids énorme soulevé de mes épaules.

Alors que Clark n’a eu que 14 sacs en deux saisons à Kansas City après en avoir 13 à Seattle rien qu’en 2018, il a ajouté sept sacs en séries éliminatoires avec les Chiefs, dont deux en séries éliminatoires.

RÉFLEXIONS D’UN CHEF DE PIRATE

Kevin Ross a passé les 11 premières saisons de sa carrière de 14 ans dans la NFL à Kansas City, où le choix de septième ronde a fait cinq apparitions en séries éliminatoires, est devenu un favori des fans et a remporté deux voyages au Pro Bowl.

Cependant, le demi de coin hors concours n’a jamais atteint le Super Bowl.

Il a fallu à Ross rejoindre le personnel de Bruce Arians à Tampa Bay, l’entraîneur des arrières défensifs de l’équipe, pour finalement se rendre à la dernière semaine des séries éliminatoires.

C’est irréel, vraiment, a déclaré Ross, dont le nom a été ajouté à l’anneau d’honneur à l’intérieur du stade Arrowhead en 2011. Pour les voir gagner l’année dernière, j’étais très heureux pour eux, et maintenant de jouer contre eux dans le plus grand match auquel j’ai participé. avec c’est spécial. Je déteste que quelqu’un doive perdre.

Ross a les mains pleines cette semaine pour préparer Mahomes, qui a récolté 462 verges par la passe et trois touchés lors de leur match de la semaine 12.

Si nous avions Mahomes à l’époque, dit Ross à propos de ses jours de jeu, j’aurais probablement au moins quatre anneaux. Notre défense était très dominante à l’époque, avec un jeu de course très solide. Nous n’avions tout simplement pas la puissance de feu qu’ils ont à cette position maintenant.

