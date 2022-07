La matriarche accusée du cartel hondurien Montes-Bobadilla comparaît devant le tribunal

Commentez cette histoire Commentaire

Une femme accusée d’avoir dirigé l’un des plus grands cartels de la drogue au Honduras a comparu mercredi devant un tribunal fédéral américain pour faire face à des accusations de trafic de grandes quantités de cocaïne vers les États-Unis entre 2006 et 2015 au moins. Les procureurs fédéraux affirment que Herlinda Bobadilla, 61 ans, était la matriarche du cartel familial Montes-Bobadilla, basé sur la côte nord-est du Honduras, sur la mer des Caraïbes. L’emplacement en bord de mer permet au cartel de recevoir des cargaisons de drogue par voie aérienne et maritime de Colombie et d’autres pays d’Amérique du Sud, puis de les faire passer en contrebande aux États-Unis, selon des responsables américains.

Les procureurs ont déclaré qu’en 2012, près de 75% des vols de contrebande de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud ont d’abord atterri au Honduras. Le cartel de Montes-Bobadilla “utilise des avions, des bateaux et des véhicules terrestres à moteur” pour expédier de la cocaïne, y compris des navires semi-submersibles, selon des documents judiciaires.

Les autorités ont déclaré que le cartel avait trafiqué plusieurs tonnes de cocaïne destinées aux États-Unis et rapporté des millions de dollars – utilisant parfois sa flotte et sa connaissance de la logistique pour transporter des expéditions pour d’autres trafiquants de drogue moyennant des frais de 10%, payés en cocaïne.

Bobadilla a été inculpée en 2015 avec trois de ses fils et deux autres associés du cartel. Elle a été capturée au Honduras plus tôt cette année et extradée mardi, ont indiqué des responsables américains. Plus tôt cette année, le département d’État a offert 5 millions de dollars pour les informations menant à sa capture.

Le cartel a opéré dans tout le Guatemala, le Honduras et le Mexique, ont déclaré les procureurs, gardant les autorités honduriennes sous contrôle avec des pots-de-vin, des menaces et de la violence. L’organisation Montes-Bobadilla a reçu en 2008 un avion chargé de plus de 3 300 livres de cocaïne sur une île du Honduras, et en 2013, un avion immatriculé aux États-Unis est arrivé du Venezuela avec plus de 2 200 livres de cocaïne, selon l’acte d’accusation.

“La cocaïne a été déplacée de la piste d’atterrissage vers une propriété voisine associée à” Bobadilla, indique l’acte d’accusation.

En tant que matriarche, Bobadilla “assiste ses fils dans l’importation, le transport et la distribution de cocaïne” et a conservé “des actifs et des propriétés en son nom pour éviter d’être détectés et saisis par les forces de l’ordre honduriennes”, selon l’acte d’accusation.

L’un de ses fils, Noe Montes-Bobadilla, avait déjà été extradé pour trafic de drogue et condamné à 37 ans de prison en 2019. Les autorités ont déclaré qu’il était le chef du cartel hondurien.