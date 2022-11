La matière prend forme avec les lancements d’Amazon, Samsung et plus encore

La Connected Standards Alliance et ses membres se sont rendus à Amsterdam jeudi pour présenter Question, une nouvelle norme universelle de maison intelligente qui promet de simplifier la maison connectée. Avec le soutien d’acteurs majeurs de l’industrie, y compris Amazon, Apple, Google, Samsung et Suite – et avec une vague de gadgets pour la maison intelligente compatibles avec Matter qui devraient arriver en 2023 – l’événement a servi de petit aperçu de la prochaine direction que pourrait prendre la maison intelligente en tant que longtemps retardé norme commence enfin à prendre forme.

“Il s’agit vraiment de l’un des plus grands efforts d’ingénierie depuis des années”, a déclaré le président de l’ASC, Tobin Richardson, lors du discours liminaire qui a donné le coup d’envoi de l’événement. “Pour voir ce genre de collaboration entre des entreprises qui essaient normalement de se manger sur le marché, elles se réunissent ici et travaillent ensemble sur quelque chose qui construit le marché ensemble.”

Outre de grands noms comme Amazon, Apple, Google et Samsung, les sponsors de l’événement comprenaient Ikea, Lutron, Signify et plusieurs autres, dont beaucoup ont profité de l’occasion pour annoncer de nouveaux plans pour la norme ou pour taquiner de nouveaux appareils compatibles Matter.

Amazon a dit que Compatibilité matière pour Alexa et pour plusieurs générations de Haut-parleurs intelligents Echo et Routeurs Eero arrivera sur Android d’ici la fin de cette année, prenant en charge les connexions avec des prises, des lumières et plus encore compatibles Matter via Wi-Fi. Au début de l’année prochaine, vous pouvez vous attendre à voir la même prise en charge de Matter arriver également dans iOS, ainsi que la prise en charge des connexions établies à l’aide de Fil de discussionune norme basse consommation qui transmet via Wi-Fi pour faciliter les connexions Matter entre les appareils compatibles.

“Cette approche nous permet de commencer à déployer la prise en charge de Matter pour les types d’appareils les plus courants et le réseau le plus répandu chez les clients”, a expliqué Marja Koopmans, directrice de la maison intelligente et de la santé pour Amazon.



De plus, Amazon s’est associé à Samsung pour démontrer une nouvelle interopérabilité alimentée par Matter entre Alexa et SmartThings qui vous permettra d’ajouter des appareils aux deux plates-formes à la fois directement à partir du système d’exploitation de votre téléphone, au lieu de devoir les authentifier avec l’application de chaque plate-forme individuellement. Amazon a ajouté que le programme de certification Works with Alexa inclut désormais également un processus de certification spécifique pour Matter.

“Cela va aider à garantir que si un fabricant d’appareils construit un appareil Matter, il peut obtenir la certification WWA, et il peut obtenir ce badge lorsqu’il lance son produit sur le marché, ce qui l’aide à atteindre plus de clients”, a déclaré Chris DeCenzo. , responsable technique d’Amazon pour Matter et président du comité directeur de Matter.

Apple a fait une démarche similaire plus tôt cette année, mettant à jour son badge “Fonctionne avec Apple HomeKit” en un nouveau badge “Fonctionne avec Apple Home” conçu pour intégrer la prise en charge de Matter.

“Apple Home ne concerne plus seulement HomeKit”, a déclaré un porte-parole d’Apple à CNET.

Parmi les autres intervenants à l’événement figuraient Manish Kothari de Silicon Labs, qui a présenté un nouveau système sur puce conçu avec Matter à l’esprit, ainsi que des représentants d’entreprises telles que Tuya et Schneider Electric, qui ont chacun vanté l’impact potentiel du support Matter sur leurs gammes de produits.

“L’idée est de se connecter, pas de remplacer”, a déclaré Sitao Ma, vice-président des systèmes domestiques connectés de Schneider Electric et CTO pour la maison et la distribution, soulignant l’importance de la rétrocompatibilité pour garantir que Matter serve de marée montante pour l’ensemble de l’industrie.

En ce qui concerne l’avenir immédiat de Matter, Richardson a annoncé que la CSA prévoyait un cycle de publication semestriel régulier pour la norme, avec des mises à jour clés livrées deux fois par an. Ici, au lancement, Matter est conçu pour prendre en charge plusieurs catégories clés, y compris les prises, les lumières, les thermostats et les téléviseurs. La prochaine mise à jour, prévue dans six mois, devrait prendre en charge de nouvelles catégories, y compris des appareils de haut niveau comme les robots aspirateurs et la maison intelligente. appareils photo.

“Il s’agit d’une étape incroyable pour les consommateurs, une étape incroyable pour l’industrie”, a déclaré Richardson. “Je suis tellement excité de voir ce qui va suivre.”