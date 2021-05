La matière noire pourrait bientôt conduire une petite galaxie à entrer en collision avec la voie lactée

La matière noire conduit une petite galaxie à entrer en collision avec notre voie lactée, indique une nouvelle carte des régions extérieures de notre galaxie libérée par les astronomes. La carte tout-ciel qui utilise les données de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) révèle comment le Grand Nuage Magnétique, une petite galaxie située à 160000 années-lumière de la Terre, se dirige vers la collision qui se produira en environ 2 milliards d’années. La collision sera causée par l’océan de matière noire qui est présent dans le halo galactique de notre Voie lactée, les régions extérieures d’une galaxie. L’attraction gravitationnelle massive de la matière noire éclipsera l’orbite de la petite galaxie, la faisant glisser et la ralentissant menant à la fusion.

La matière noire existe cinq fois plus que toute la matière visible de l’univers. Et ce n’est pas seulement le halo galactique là où il existe. La matière noire imprègne tout. C’est ce qui maintient les étoiles et la galaxie dans leur position, comme des feuilles à la surface d’une mer. Il y a de la matière noire dans la pièce où vous lisez cet article. Aucune intensité de lumière ne peut le voir car il n’y réagit pas, lui donnant son nom. Nous ne pouvons que ressentir son attraction gravitationnelle comme elle apparaît toujours dans nos calculs, qui peuvent être utilisés pour construire des modèles prédictifs de la façon dont la matière noire affecte l’univers visible. Par exemple, la prédiction des scientifiques sur le mouvement de la petite galaxie tient également compte de la matière noire.

«Confirmer notre prédiction théorique avec des données d’observation nous indique que notre compréhension de l’interaction entre ces deux galaxies, y compris la matière noire, est sur la bonne voie», a déclaré Nicolás Garavito-Camargo, qui a dirigé la recherche. Garavito-Camargo est doctorant en astronomie à l’Université de l’Arizona.

Les astronomes peuvent utiliser le nouvelle carte pour tester leurs théories de la matière noire, une occasion rare d’étudier les propriétés de la matière noire présente dans notre voie lactée. L’article a été publié dans Nature par un groupe de sept scientifiques le 21 avril.

