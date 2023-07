La maternité est mon concert le plus difficile de tous les temps… Je n’aurais pas pu le faire sans Kev – mais je ne l’épouserai pas, dit Stacey Dooley

ILS ont triomphé sur Strictly, glissant sur la piste de danse dans un tourbillon de paillettes et de paillettes.

Mais maintenant, les nouveaux parents Stacey Dooley et Kevin Clifton passent leur temps à avoir les yeux troubles sur leur maison à se disputer à propos du lait maternel renversé.

UKTV / Guy Levy

Stacey Dooley, photographiée avec son petit ami Kevin Clifton et leur bébé Minnie, dit qu’elle n’est pas pressée de se marier[/caption] Bbc

Stacey et Kevin sont tombés amoureux sur Strictly Come Dancing[/caption]

Le couple, qui est tombé amoureux lors de l’émission de danse BBC One, a juré de ne pas avoir d’autre bébé – car ils estiment qu’ils « échouent » actuellement à s’occuper de leur première-née, leur fille Minnie, âgée de six mois.

Et Stacey, 36 ans, est encore moins pressée de se marier avec son petit ami danseur professionnel de cinq ans, Kevin, 40 ans – car il a déjà été marié et divorcé trois fois.

Dans sa conversation la plus franche de tous les temps, Stacey révèle : « Le mariage n’a jamais été extrêmement important pour moi.

«De plus, il est bien documenté que Kev l’a fait plusieurs fois auparavant.

« Donc, vous devez garder cela à l’esprit, en descendant l’allée comme, ‘Bonjour tout le monde, je sais ce que vous pensez tous’.

« Ça n’a jamais été quelque chose dont j’ai rêvé.

« Mais je n’aurais pas pu faire ça (la maternité) sans Kev.

« C’est étrange. Je l’ai toujours aimé, mais c’est un amour différent que j’ai pour Kev maintenant.

Stacey était une cinéaste montante lorsqu’elle a fait irruption dans le courant dominant après avoir été jumelée avec Kevin sur Strictly en 2018.

Il était encore sous le choc de son troisième divorce après s’être séparé de sa collègue danseuse Karen Hauer en mars.

Il a suivi son premier mariage de trois ans à l’âge de 20 ans avec la pro latine Anna Melnikova. Il a ensuite épousé une autre danseuse, Clare Craze, en 2007 mais ils ont rompu en 2010.

Après avoir soulevé le trophée Glitterball avec Stacey en décembre 2018, un Kevin jaillissant a remercié le roux de l’avoir sorti d’un trou après une « année difficile ».

« Le concert le plus difficile »

Si peu ont été surpris lorsque sa relation de sept ans avec l’entraîneur personnel Sam Tucknott a pris fin en avril 2019 et qu’elle a rapidement rendu publique sa romance avec le danseur – bien qu’elle ait toujours soutenu qu’il n’y avait pas de chevauchement.

Ils ont annoncé que Stacey était enceinte de Minnie en août dernier.

Stacey a déclaré: «Je ne souscris pas à l’idée que vous offrez plus de stabilité si vous êtes marié, car nous savons que de nombreux mariages se terminent par un divorce.

« Mais Kev, je ne veux pas paraître trop jaillissant ou mielleux, mais je n’aurais pas pu faire ça sans Kev. Je n’aurais pas pu faire ça avec quelqu’un d’autre.

Leur paquet de joie est arrivé en janvier et a bouleversé leur monde.

Stacey a partagé les hauts et les bas dans une émission spéciale unique de sa série Stacey Dooley Sleeps Over pour W, intitulée Family And Me.

Dans ce document, la documentariste notoirement privée est la plus crue – en particulier lorsqu’elle discute de la chance du bébé n ° 2.

Elle dit : « Vous savez ce qui est hilarant ? Vous êtes tellement fatigué et parfois vous avez vraiment l’impression d’être dans les tranchées, c’est un brouillard et vous essayez juste de tout comprendre.

« Je pense que j’aimerais avoir plus de bébés. Mais j’ai dit à Kev l’autre jour, ‘Tu ne veux pas refaire ça ?’. Et il a dit : ‘Tu es dingue ? Vous êtes trop fatigué!’.

« Je ne sais pas comment les gens ont quatre enfants. J’en ai eu un et j’ai complètement échoué.

Le manque de sommeil et l’assaut des hormones se sont avérés être des montagnes russes.

Stacey poursuit : « Il est rare que nous nous soyons lavés tous les deux.

« La première nuit a été un chaos absolu. Nous sommes rentrés à la maison, nous étions comme, ‘C’est dingue’. Ensuite, nous avons paniqué qu’elle ne prenne pas le sein, elle pleurait, nous allions, ‘peau à peau’, donc nous courions tous les deux nus.

« La privation de sommeil. . . pour être parfaitement honnête, j’ai complètement sous-estimé. J’ai eu quatre heures hier soir, ce qui est incroyable.

keviclifton/instagram

Stacey a partagé les hauts et les bas de la maternité dans une émission spéciale unique de sa série Stacey Dooley Sleeps Over pour W intitulée Family And Me[/caption] UKTV / Guy Levy

Stacey était une cinéaste montante lorsqu’elle a fait irruption dans le courant dominant après avoir été jumelée avec Kevin sur Strictly en 2018[/caption]

Dans un scénario familier aux parents du monde entier, cela a conduit à des moments tendus pour les tourtereaux.

Dans une autre scène, Stacey explique en riant : « Ce qui est si hilarant, c’est que vous pensez que vous maîtrisez les choses, vous vous dites : ‘J’ai dormi quelques heures, je me sens bien’, puis j’exprimais et j’avais réussi à 80 ml ou quelque chose comme ça.

« J’étais comme, ‘C’est génial, c’est un autre flux trié’.

« J’ai dit à Kev, ‘Voulez-vous simplement mettre ça dans la bouteille?’. Il l’a pris et l’a simplement jeté par terre, évidemment pas exprès.

« J’ai entendu ce qui s’était passé. J’ai pensé, ‘Ne démarre pas, ce n’était pas délibéré’. Je me suis juste monté à l’étage, je me suis mis au lit et j’ai pleuré et pleuré et pleuré. L’oreiller était mouillé. Tout semble si massif, vos hormones sont partout dans la boutique.

« Vous sortez un plat préparé du four et il tombe par terre et vous éclatez en sanglots comme si on vous avait dit qu’il vous restait des jours à vivre. »

Stacey a reçu un MBE en 2018 pour ses services à la radiodiffusion.

Elle a parcouru le monde au nom de la réalisation de documentaires, réalisant même des reportages sur l’Ukraine déchirée par la guerre.

Plusieurs de ses films factuels ont été récompensés par des prix télévisés, notamment un gong aux One World Media Awards pour Stacey Dooley: Face To Face With ISIS.

Pourtant, elle déclare maintenant que la maternité est son « concert le plus difficile ».

Elle déclare : « Dire que j’ai trouvé les deux derniers mois faciles serait totalement hypocrite. J’avais l’habitude de penser que les gens exagéraient et étaient mélodramatiques quand ils disaient à quel point c’était difficile.

« Mais, honnête envers Dieu, c’est le concert le plus difficile que vous aurez jamais fait. »

La nouvelle de la grossesse de Stacey l’année dernière est venue après son travail le plus révélateur à ce jour, lorsqu’elle a été mise au défi de réfléchir à sa propre existence tout en vivant comme religieuse pour le film de la BBC Inside The Convent.

Cela a provoqué une crise alors qu’elle s’ouvrait aux sœurs sur le fait d’être sans enfant et malheureuse à 35 ans.

Poursuivant sur son spécial W, elle dit: «Je ne peux pas m’asseoir ici et dire que j’ai jamais été profondément obsédée par l’idée d’être maman.

« Mais c’est dingue, à la minute où tu découvres – j’ai l’air si ringard, je ne peux pas croire que c’est moi assis ici en train de dire tout ça – mais tu es tellement amoureux. Je viens de changer quand j’ai appris que j’étais enceinte.

« Et quand ils arrivent, c’est au niveau supérieur, c’est hors du tableau, c’est un amour que je n’ai jamais connu.

« C’est complètement dingue, tu ferais n’importe quoi pour ton enfant. Quoi que ce soit.

« C’est assez humiliant, vraiment, parce que soudain il y a quelqu’un un million de fois plus important que vous-même.

« Votre seul but est de prendre soin d’eux et de les protéger. Je n’avais jamais eu quelqu’un qui comptait sur moi de cette façon.

Cependant, la sensation de chaleur et de flou n’a pas aidé Stacey à traverser le travail.

Elle raconte en riant : « J’avais l’air d’avoir été déterrée puis traînée à travers une haie. Pour moi, je ne pouvais rien imaginer de pire qu’un accouchement à domicile, tout comme une piscine dans le salon, tu finis par te faire chier et il y a de la merde dans la piscine.

« Mettez-moi simplement avec de la drogue, toutes les drogues !

« Mon médecin était si brillant. J’étais hystérique, je me disais ‘Est-ce qu’elle va bien ? Va-t-elle bien?’. Et elle m’a dit ‘Bébé, elle n’est pas encore sortie !’. J’étais une épave totale.

Stacey et Kevin envisagent maintenant l’avenir de Minnie.

Mais une chose est sûre, elle ne sera pas une star de la piste de danse.

De manière quelque peu surprenante, Stacey révèle que Kevin est mort contre sa petite fille qui suit ses traces lorsqu’elle choisit une carrière.

Elle dit : « Je pense que Minnie va avoir un tel rythme parce que, bien sûr, Kev sait danser. J’aimerais qu’elle danse, ce n’est pas le cas de Kev. Il s’agit toujours de gagner, alors vous pensez, ‘Merde, si je ne gagne pas. . . ‘.

« Kev veut éviter que Minnie marche sur ses traces. »

Une chose sur laquelle ils sont d’accord est leur position sur le partage de photos de leur fille en ligne.

Les fans ont noté qu’ils évitaient tous les deux le spam pour bébé.

Dans un autre sujet de conversation, Stacey dit : « Kev et moi avons eu plusieurs conversations, montrons-nous Minnie ? Ne montrons-nous pas Minnie ?

« Je pense que la raison pour laquelle Kev et moi avons décidé que pour l’instant nous n’allons pas mettre Minnie là-bas, c’est parce que je veux qu’elle donne un véritable consentement. Et aussi, Internet est sauvage.

«Je veux juste la protéger de ces bêtises ou de tout ce chaos. Même si j’adorerais montrer ma Minnie, je garde nos clichés sur sa belle tête et ses petits doigts.

« Elle ne sera pas sous les feux de la rampe. »

Stacey dit que la tendance à tout partager en ligne l’horrifie.

Elle ajoute : « Je me sens tellement chanceuse d’avoir grandi quand les médias sociaux n’étaient pas sur la scène.

« Nous avons créé ce paysage qui est totalement insoutenable et c’est effrayant, c’est vraiment effrayant.

« Ça me fait peur. Tout ce qui se passe en ligne, les médias sociaux me terrifie.

« Je sais à quel point j’ai de la chance d’avoir Kev à mes côtés alors que nous élevons Minnie ensemble. »