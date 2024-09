La maternité de substitution est en plein essor. Mais de nouvelles recherches suggèrent que ces grossesses pourraient être plus risquées pour les femmes et les bébés

UN nouvelle étude Une étude canadienne a constaté que les femmes qui acceptent de porter et d’accoucher dans le cadre d’une maternité de substitution courent un risque plus élevé de complications que les autres femmes enceintes.

Ces femmes présentaient un risque deux à trois fois plus élevé de souffrir de problèmes de santé tels que des hémorragies post-partum et une prééclampsie. Elles étaient également plus susceptibles d’accoucher prématurément.

Avec un nombre croissant de personnes en Australie et ailleurs ayant des enfants par maternité de substitution, que pouvons-nous conclure de ces résultats ?

Tout d’abord, qu’est-ce que la maternité de substitution ?

La maternité de substitution est une situation dans laquelle une femme tombe enceinte et donne naissance à un bébé (ou à des bébés) pour une autre personne ou un couple dans le cadre d’un arrangement planifié.

Il y a deux types de maternité de substitution.

Le premier est celui où la femme enceinte est la mère biologique à part entière, l’enfant étant conçu à partir de son propre ovule (parfois appelé «traditionnel» ou maternité de substitution « génétique »).

Le deuxième cas est celui où la femme enceinte n’est pas la mère génétique et l’enfant est conçu à partir de l’ovule d’une autre femme (appelé « maternité de substitution gestationnelle »).

La maternité de substitution gestationnelle implique le transfert d’un ou plusieurs embryons dans l’utérus d’une femme qui a accepté de porter et de donner naissance à l’enfant par fécondation in vitro (FIV). La maternité de substitution gestationnelle est aujourd’hui la forme la plus courante de fécondation in vitro. Convention de maternité de substitution en Australie.

La nouvelle étude s’est penchée plus particulièrement sur la maternité de substitution gestationnelle.

Ce que les chercheurs ont fait

L’étude, publiée dans la revue Annales de médecine interneétait rétrospective. Cela signifie qu’elle utilisait des données existantes, recueillies régulièrement sur les personnes utilisant les services de santé.

Elle comprenait 863 017 femmes qui ont eu un seul bébé entre avril 2012 et mars 2021 (les naissances multiples ont été exclues).

Les chercheurs ont comparé les résultats pour les femmes et les bébés dont la grossesse s’est produite naturellement, celles qui sont tombées enceintes grâce à la FIV et celles qui étaient enceintes dans le cadre d’une gestation pour autrui où la femme n’avait aucun lien génétique avec le bébé.

La plupart des bébés ont été conçus naturellement, 16 087 étaient des grossesses par FIV et 806 femmes étaient enceintes dans le cadre d’une maternité de substitution.

Les chercheurs ont constaté que les femmes enceintes bénéficiant d’une maternité de substitution présentaient un taux de complications maternelles graves de 7,8 %, soit plus de trois fois supérieur à celui de celles qui étaient tombées enceintes naturellement (2,3 %) et presque deux fois supérieur à celui de celles qui étaient tombées enceintes par FIV (4,3 %).

Ces risques comprenaient une hémorragie post-partum (perte excessive de sang après l’accouchement), une pré-éclampsie sévère (hypertension artérielle associée à la grossesse) et une infection post-partum grave (septicémie). Le risque de naissance prématurée du bébé (avant 37 semaines) était également plus élevé dans les situations de gestation pour autrui.

Les chercheurs ont tenté de prendre en compte les différences entre les trois groupes, comme l’âge, le poids, les problèmes de santé et le statut socioéconomique, qui peuvent tous influencer le risque de complications pour les femmes enceintes et leurs bébés. Malgré cela, ils ont quand même obtenu des résultats inquiétants.

Pourquoi le risque pourrait-il être plus élevé ?

Des recherches antérieures examinant les résultats avec maternité de substitution gestationnelle Les résultats ont été mitigés. On pense toutefois que les risques plus élevés pour la mère et le bébé dans le cadre d’une gestation pour autrui pourraient être dus au fait que le bébé n’a aucun lien génétique avec la mère.

La grossesse a un fort impact sur la système immunitairePendant la grossesse, le système immunitaire des femmes sont modifiés afin qu’ils ne rejettent pas le bébé qui grandit.

Une réponse immunitaire déséquilibrée ou hyperactive peut contribuer aux complications de la grossesse y compris les naissances prématurées et la prééclampsie. Avoir un bébé avec un matériel génétique différent peut affecter la réponse immunitaire d’une femme pendant la grossesse et augmenter ainsi le risque de complications.

Quelques limites

Seules les femmes ayant eu un seul bébé ont été incluses dans l’étude, nous ne connaissons donc pas les résultats en cas de grossesse multiple. Cependant, les naissances multiples est commun dans le cas d’une maternité de substitution, les risques associés aux naissances multiples sont accrus pour les femmes et les bébés.

Le transfert d’embryons multiples augmente le risque de jumeaux et de triplés et est interdit dans le contexte de la maternité de substitution en Australie (et déconseillée dans les traitements de FIV plus généralement). Mais Les Australiens se lancent dans la maternité de substitution à l’étranger le demandent généralement.

En outre, l’étude inclut un nombre relativement faible de femmes enceintes dans le cadre d’une maternité de substitution gestationnelle (806), ce qui signifie qu’il existe un risque accru d’erreur statistique et une capacité limitée à détecter des résultats rares.

Questions éthiques

Un nombre croissant des Australiens ont des enfants grâce à des accords de maternité de substitution. Cela est dû à une combinaison de facteurs notamment une baisse de l’adoption, des femmes qui retardent la maternité et une acceptabilité sociale accrue de la parentalité homosexuelle masculine.

L’Australie autorise uniquement maternité de substitution altruisteoù la femme qui accepte de garder l’enfant pour d’autres n’est pas payée.

Cependant, certains autres pays autorisent les femmes à être payées pour devenir enceintes pour d’autres (maternité de substitution commerciale). Les préoccupations concernant l’exploitation des femmes par le biais de la maternité de substitution commerciale sont telles que le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et le Territoire de la capitale australienne ont l’a rendu illégal pour les résidents qui souhaitent se rendre à l’étranger pour se lancer dans la maternité de substitution commerciale.

Malgré tout, la plupart Enfants nés en Australie à la suite d’accords de maternité de substitution, des enfants naissent grâce à une maternité de substitution commerciale à l’étranger.

Malgré certaines limites, cette recherche indique que les risques de grossesse sont plus élevés pour les femmes qui ont recours à la maternité de substitution et pour les bébés qu’elles portent. Il semble important que les risques potentiellement élevés soient clairement expliqués aux femmes qui envisagent de porter et de donner naissance à un bébé pour quelqu’un d’autre, ainsi qu’aux futurs parents.

Compte tenu de l’augmentation de la maternité de substitution à l’échelle mondiale, il est important que davantage de recherches soient menées sur les impacts potentiels de cette pratique sur la santé et sur les autres aspects de la vie des femmes et des bébés. implications pour les droits de l’homme devrait informer cadres législatifs, politiques et pratiques.