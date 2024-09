La maternité de substitution associée à un risque plus élevé de complications graves de la grossesse : étude | Santé

Selon une nouvelle étude, les mères porteuses (aussi appelées « mères porteuses ») pourraient être plus exposées aux complications graves pendant la grossesse et au début de la période post-partum, à l’hypertension pendant la grossesse et aux hémorragies post-partum que celles qui conçoivent naturellement ou par FIV. Nouvelle étude de l’ICES et de l’Université Queen’s. De nouvelles découvertes suggèrent que les mères porteuses courent un risque accru de complications graves pendant la grossesse.

Les femmes enceintes qui ne peuvent pas mener une grossesse à terme sont aidées par des mères porteuses qui donnent également naissance à leurs enfants. On ne sait pas si les risques de conséquences graves pour la santé des nouveau-nés et des mères porteuses sont plus élevés, tant pendant la grossesse qu’après l’accouchement. L’une des premières études significatives sur la population, comparant les résultats de santé de trois méthodes distinctes de conception (la conception non assistée, la fécondation in vitro (FIV) et la conception par gestation), a examiné des bases de données de santé connectées.

« L’étude a été motivée par l’augmentation du recours aux mères porteuses dans le monde et par le manque d’information sur l’impact de cette modalité de reproduction sur les résultats de la grossesse, pour la mère porteuse et pour la progéniture », explique l’auteure principale, la Dre Maria Velez, scientifique adjointe à l’ICES et, au moment de cette étude, professeure agrégée au département d’obstétrique et de gynécologie de l’Université Queen’s. Velez est actuellement professeure agrégée et clinicienne-chercheuse à l’Université McGill et à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM).

L’étude, publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, a porté sur 863 017 naissances uniques à plus de 20 semaines de gestation en Ontario, au Canada, entre 2012 et 2021. Les groupes comprenaient 846 124 (97,6 %) qui ont été conçues sans assistance, 16 087 (1,8 %) par FIV et 806 (0,1 %) par des mères porteuses gestationnelles. Les chercheurs ont analysé la morbidité maternelle sévère (MMS) et la morbidité néonatale sévère (NMS), qui combinent de nombreux indicateurs de santé différents pour les personnes qui accouchent et les bébés. Ils ont également évalué les troubles hypertensifs (tels que la prééclampsie), l’accouchement par césarienne, l’accouchement prématuré et l’hémorragie post-partum.

L’étude a été limitée par le manque d’informations sur les raisons pour lesquelles les futurs parents ont choisi de recourir à la gestation pour autrui, sur les sources de don d’ovules et de sperme, sur le type de FIV utilisé et sur les raisons pour lesquelles les personnes ont choisi de devenir mères porteuses. Des recherches futures pourraient aider à évaluer si l’un de ces facteurs pourrait avoir un impact sur la santé de la personne enceinte ou du bébé. « Les cliniciens impliqués dans les soins aux personnes et aux couples qui ont besoin d’une mère porteuse pour fonder leur famille devraient informer leurs patients et les mères porteuses des risques potentiels pendant la grossesse et au début du post-partum », explique Velez.

« Il existe des directives sur les critères d’éligibilité pour minimiser le risque de complications de grossesse chez les mères porteuses », ajoute-t-elle. « Cependant, ces directives ne sont pas toujours strictement respectées. » L’étude, « Morbidité maternelle et néonatale grave chez les mères porteuses : une étude de cohorte », a été publiée dans Annals of Internal Medicine.