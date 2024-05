La masturbation aide à soulager la détresse psychologique chez les femmes, selon une étude

Une étude récente publiée dans le Revue internationale de santé sexuelle donne un aperçu de la relation entre la masturbation et la détresse psychologique chez les femmes. La recherche a révélé que les femmes qui connaissent des niveaux plus élevés de détresse psychologique sont plus susceptibles de se livrer à la masturbation, en particulier à la stimulation clitoridienne, comme forme de soulagement du stress. Cela remet en question la stigmatisation de longue date entourant la masturbation féminine et met en évidence ses avantages potentiels pour le bien-être mental.

La masturbation est un comportement sexuel courant chez les femmes des sociétés occidentales. Malgré leur prévalence, les stigmates sociétaux et religieux ont toujours découragé les femmes d’explorer leur sexualité, qualifiant souvent la masturbation de nocive.

Des études antérieures ont montré que l’excitation sexuelle et l’orgasme peuvent améliorer l’humeur et réguler le stress, ce qui suggère que la masturbation pourrait constituer un mécanisme bénéfique pour faire face à la détresse psychologique. Cependant, les rôles spécifiques de la stimulation clitoridienne et vaginale dans ce contexte n’avaient pas été étudiés de manière approfondie, ce qui a incité les chercheurs à approfondir cette question.

« Nous étions intéressés par ce sujet parce que l’idée de la masturbation comme stratégie d’adaptation a gagné du terrain dans la recherche et dans le discours public », a déclaré l’auteur de l’étude. Fabienne SV Wehrli, doctorant à l’Université de Zurich. «C’est particulièrement le cas des femmes, qui ont toujours été confrontées au découragement, à la stigmatisation, voire à l’interdiction de la masturbation. Nous étions intrigués d’en savoir plus sur l’association entre la masturbation, la détresse psychologique et l’adaptation chez les femmes.

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé une méthode mixte simultanée, intégrant des données quantitatives et qualitatives pour explorer la relation entre la masturbation et la détresse psychologique chez les femmes. L’échantillon de l’étude était composé de 370 femmes âgées de 18 à 56 ans qui s’étaient masturbées au cours des trois derniers mois. Ces participants ont été recrutés via les réseaux sociaux et les listes de diffusion des universités suisses.

Pour commencer, les participants ont été invités à répondre à un sondage en ligne anonyme. L’enquête comprenait des questions sociodémographiques détaillées, des mesures de détresse psychologique et des questions sur leurs habitudes de masturbation. La détresse psychologique a été évaluée à l’aide de la Symptom-Checklist-27 (SCL-27), un outil bien validé qui mesure divers symptômes de dépression, d’anxiété et d’autres états émotionnels. L’enquête comprenait également une image graphique des organes reproducteurs féminins afin de garantir que tous les participants avaient une compréhension commune des termes anatomiques utilisés dans les questions.

Les participants ont été invités à indiquer le mode de stimulation qu’ils ont principalement utilisé lors de la masturbation au cours des trois derniers mois, en choisissant entre une stimulation clitoridienne, une stimulation vaginale, une stimulation combinée clitoridienne et vaginale, une stimulation anale ou d’autres formes de stimulation. Ils ont ensuite rapporté la fréquence de masturbation pour le mode de stimulation choisi. De plus, l’enquête posait une question ouverte demandant aux participants de décrire leurs sentiments à l’égard de la masturbation, ce qui fournissait des données qualitatives pour compléter les résultats quantitatifs.

Les chercheurs ont découvert une relation significative entre la détresse psychologique et la fréquence de la masturbation, en particulier la masturbation clitoridienne. Les femmes connaissant des niveaux plus élevés de détresse psychologique, en particulier celles présentant des symptômes liés à la dysthymie (dépression chronique) et à la méfiance, ont déclaré se masturber plus fréquemment. Cela suggère que la masturbation, et en particulier la stimulation clitoridienne, constitue un comportement d’auto-apaisement en période de stress.

« Il était surprenant qu’une détresse psychologique accrue ne soit pas associée à une stimulation combinée clitoridienne et vaginale », a déclaré Wehrli. « D’autres études devraient examiner ces associations plus en détail. »

Les données qualitatives ont étayé ces conclusions. De nombreuses femmes ont rapporté des sentiments positifs associés à la masturbation, comme le bonheur, la relaxation et le contentement. Certains participants ont explicitement mentionné l’utilisation de la masturbation comme stratégie d’adaptation pour faire face au stress, aux difficultés de sommeil et même à la douleur physique. Ces femmes considéraient la masturbation comme une forme de « temps pour soi » et de soins personnels, les aidant à se détendre et à se sentir mieux.

Des sentiments négatifs à l’égard de la masturbation ont été rapportés par une minorité de participants. Ces émotions négatives étaient souvent liées à une stigmatisation sociétale ou à un inconfort personnel face à cette pratique. Certaines femmes ont exprimé des sentiments de honte, de frustration ou de solitude associés à la masturbation. Malgré ces sentiments négatifs, la tendance générale indiquait que la masturbation était principalement considérée sous un jour positif et utilisée comme un mécanisme d’adaptation bénéfique.

« Les résultats ont révélé qu’une détresse psychologique accrue était corrélée à une fréquence plus élevée de masturbation clitoridienne, probablement parce que la masturbation pourrait fonctionner comme un mécanisme d’adaptation, susciter des états émotionnels positifs et servir de forme de soins personnels », a déclaré Wehrli à PsyPost. « Le principal point à retenir est que la masturbation en tant que forme de soins personnels pourrait être bénéfique pour les connaissances en matière de santé, en particulier chez les femmes qui éprouvent beaucoup de détresse. Nous pensons que ces connaissances peuvent permettre aux femmes d’explorer le potentiel du clitoris pour leur santé mentale.

Mais l’étude, comme toute recherche, comporte des limites. La conception transversale ne peut pas établir de causalité, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si la masturbation réduit directement la détresse psychologique ou si les femmes en détresse sont plus susceptibles de se masturber.

« Il est important de noter que nos résultats sont strictement corrélationnels », a déclaré Wehrli. « Les recherches futures devraient utiliser l’analyse des journaux quotidiens, ce qui pourrait offrir des informations plus approfondies sur la façon dont la masturbation affecte la douleur, la qualité du sommeil et le bien-être psychologique global à court et à long terme. »

L’étude, « Explorer le rôle de la masturbation comme stratégie d’adaptation chez les femmes», a été rédigé par Fabienne SV Wehrli, Guy J. Bodenmann, Joëlle Clemen et Katharina Weitkamp.