Après une impressionnante démonstration au match aller, où il a fourni une paire de passes décisives lors d’une victoire 3-2 à l’extérieur à l’Allianz Arena, le produit de l’académie Santos a ébloui dans la capitale française alors qu’une défaite 1-0 était encore suffisante pour envoyer Les hommes de Mauricio Pochettino jusqu’aux quatre derniers.

Frappant deux fois les boiseries et ne parvenant pas à atteindre un tap-in de la ligne de but semblable à Gazza contre les Allemands en demi-finale de l’Euro 96, Neymar aurait facilement pu faire un triplé et a plaisanté par la suite en disant qu’il devait à son entraîneur un but en même temps. étape de l’UCL de cette saison lors d’une réunion avec Manchester City ou le Borussia Dortmund.

Son éventail éblouissant de compétences qui a déconcerté les goûts du vainqueur de la Coupe du monde Lucas Hernandez et Joshua Kimmich, et sa créativité qui a constamment libéré Kylian Mbappe dans des occasions dangereuses, rappelaient ce que Neymar peut offrir quand il est en chanson.

Même la presse en Catalogne, toujours marquée par son départ de Barcelone il y a quatre étés, a chanté ses louanges et l’a surnommé un plaisir à regarder.

Mais avec un talent aussi diviseur que Neymar, pour chaque admirateur et critique émerveillé, il y a toujours des détracteurs.

Alors que la majorité a été éblouie par son affichage au Parc des Princes, d’autres ont souligné que son gaspillage d’opportunités est exactement la raison pour laquelle il ne sera jamais considéré comme un grand.

Le débat général à ce sujet va évidemment plus loin qu’une simple étude de cas de correspondance.

Neymar aurait fui le Camp Nou pour sortir de l’ombre de Lionel Messi et remporter le Ballon d’Or, mais ni la plus haute distinction individuelle du football ni la médaille d’un vainqueur dans le tournoi phare de l’UEFA – que le PSG lui a déboursé 266 millions de dollars – ont été à venir jusqu’à présent.

Bien qu’il ait été excellent l’été dernier alors que l’UCL a repris dans un format à élimination directe après le verrouillage à Lisbonne, il a disparu en finale contre le Bayern et a été moqué pour sa réaction larmoyante à la défaite 1-0.

Enfin, débarquer les Parisiens ol ‘Big Ears est essentiel pour Neymar qui succède à son ami proche Messi en tant que propriétaire du prestigieux gong France Football plus tard cette année, et sans ces réalisations, son séjour en France sera considéré comme un échec quelle que soit la domination nationale.

Sceller la Copa America avec le Brésil serait un scellant définitif en étant confirmé comme le meilleur de la planète, mais parmi ses compatriotes, ce triple exploit ne suffirait toujours pas pour rejoindre la société estimée dans le « pays du football » autoproclamé.

Les fans, quelle que soit leur nationalité, citent la victoire en or de la Coupe des Confédérations et des Jeux olympiques en 2013 et 2016 comme une preuve que Neymar a mis au point les produits pour les garçons en jaune et vert.

Mais ce n’est que grâce à Neymar prenant le taureau par les cornes au Qatar l’année prochaine et délivrant un sixième titre mondial pour la Selecao qu’il sera même considéré comme digne d’être inclus dans un groupe comprenant Ronaldo, Romario, Rivaldo, Garrincha et Pele. .

Les singeries répétées en dehors du terrain sont une des principales raisons pour lesquelles il n’aime tant pas, du moins au Brésil. Mais les gens qui ne l’aiment pas pour cela sont généralement honnêtes quant à l’admiration de son talent indéniable sur le terrain. Une partie de cela est également générationnelle. – Andrew Downie (@adowniebrazil) 14 avril 2021

Passer ce dernier dans les buts marqués pour la plus grande nation d’Amérique du Sud n’est qu’une question de temps, et le capitaine vainqueur de 2002, Cafu, en apparence, est presque certain.

Adoré par la jeune génération, les Brésiliens de plus d’un certain âge ne doutent pas de son talent, mais pensent souvent à Neymar comme « pouco futebol e muita midia » (peu de football et beaucoup de médias) – quelqu’un de plus obsédé par le marketing et ses profils de réseaux sociaux que par le succès sur le terrain.

En dehors de cela, sa fête a souvent été désignée comme une cause de blessures qui l’ont vu arriver en demi-forme en Russie 2018 et rater la Copa America victorieuse à domicile l’année suivante – une autre source de tension entre lui et des pans de 212 millions de football. -population folle.

Et alors qu’il doit être coupé un peu pour le traitement constant de la maison qu’il reçoit en Ligue 1, ce qui est également un facteur pour ses coups, un Neymar près de 30 ans doit se lancer une fois pour toutes pour le club et le pays et livrer. les biens.

Le plaisir de la nuit dernière était celui de quelqu’un atteignant son apogée, et les fans de football devraient en profiter si la star la plus brillante de sa génération atteindra enfin ses objectifs.

Par Tom Sanderson