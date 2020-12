La superstar brésilienne a marqué deux fois et a constamment tourmenté les défenseurs de Manchester United mercredi soir.

Sa première finition rayée a stupéfié une équipe de Manchester United pleine de confiance après avoir remporté le match inverse à Paris plus tôt dans la compétition et après un retour spectaculaire en Premier League.

Bien que la frappe déviée de Marcus Rashford ait égalisé le score, le but de Marquinhos en deuxième période a placé les Français en tête avant que Fred ne soit expulsé pour son deuxième carton jaune.

Et la compétence magistrale et le dribble de Neymar ont joué un rôle clé dans le troisième but du PSG pour sceller la victoire et ont laissé trois équipes à égalité au sommet du groupe aux côtés du RB Leipzig.