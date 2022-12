La masterclass de Luka Modric aide l’infatigable Croatie à survivre au Brésil et à atteindre à nouveau les demi-finales de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Le Brésil s’était frayé un chemin dans cette Coupe du monde, mais en quart de finale, il s’est heurté à une équipe de Croatie qui l’a fait danser sur un autre air.

Le violon solo, comme toujours, était l’infatigable et intemporel Luka Modric. Le joueur de 37 ans avait joué 99 minutes il y a quatre jours dans la bataille épuisante de la Croatie contre le Japon. Vous ne l’auriez pas deviné.

Le petit maestro a fait une démonstration de virtuosité au milieu du parc vendredi, traquant son ancien coéquipier du Real Madrid Casemiro pour étouffer la montée en puissance du Brésil et, avec son talent artistique habituel, s’assurer que la Croatie contrôlait le tempo de ce match.

Au cours des 120 minutes, Modric a complété 105 de ses 115 passes, dont une qui a aidé à lancer son pays pour son égaliseur de dernière minute alors qu’il était au bord du gouffre. Il a ensuite couronné son affichage avec un penalty cool pour consolider l’avantage de la Croatie lors de la fusillade. Quelques rappels à la masterclass de Modric.

Mais alors que le sort du Brésil dans ce tournoi semblait centré sur la pression et les possibilités face à un homme à Neymar – dont le merveilleux but égalant le record semblait avoir décroché cette égalité méfiante – la Croatie ne se concentre pas uniquement sur Modric.

Il ouvre la voie en tant que capitaine et meneur de jeu en chef, mais autour de lui se trouvent d’autres techniciens talentueux unis avec une attitude de ne jamais dire.

C’est une équipe de Croatie capable d’arrêter les favoris de la Coupe du monde dans leur élan et une équipe de Croatie qui ne sait pas quand elle est battue. Même avec deux minutes de prolongation à jouer.

C’est une philosophie et un engagement incroyables envers la cause qui ont vu cette équipe prendre sept de ses huit derniers adversaires en huitièmes de finale lors de tournois majeurs en prolongation. La seule exception était leur défaite face à la France en finale de la Coupe du monde il y a quatre ans.

Pour se rendre à cette pièce maîtresse à Moscou, la Croatie a dépassé les 90 minutes dans chacun des trois tours précédents. Ils sont deux sur deux jusqu’à présent au Qatar et à un match d’une autre fissure lors d’une finale de Coupe du monde.

Leur mentalité inébranlable s’étend aux tirs au but. Ils en ont maintenant remporté deux en une semaine et quatre au total.

Cela aide à avoir Dominik Livakovic dans le but, qui ressemble à un spécialiste des tirs au but, ayant sauvé trois tirs au but contre le Japon et un autre contre le Brésil. Son dernier en date faisait suite à un match au cours duquel il avait réalisé 11 arrêts, un record du tournoi, pour garder la Croatie en contact.

Le Brésil regrettera de ne pas l’avoir poussé à ses limites pour effectuer l’un de ces 11 arrêts. Trop souvent, leur finition était apprivoisée ou dirigée directement vers le gardien croate. Mais leur menace offensive limitée – jusqu’au moment d’inspiration rapide et habile de Neymar en prolongation – était le résultat du travail assidu de la Croatie en défense.

Image:

Les joueurs croates célèbrent après avoir battu le Brésil aux tirs au but





Devant Livakovic, Dejan Lovren s’est moqué des suggestions d’avant-tournoi selon lesquelles il est au-delà de son meilleur ou un maillon faible potentiel de cette équipe, avec un record de 10 dégagements. À ses côtés se trouvait le remarquable Josko Gvardiol, qui, à seulement 20 ans, a montré une capacité remarquable à être composé ou combatif au bon moment.

Le jeune du RB Leipzig a été lié à Chelsea, mais ils feront tous la queue pour le signer à l’ouverture de la fenêtre de transfert.

À gauche, Borna Sosa – le meilleur plaqueur du jeu – a assuré que Raphinha avait à peine reçu un coup de pied avant de restreindre Antony, tandis que l’arrière droit Josip Juranovic a fait sensation, débordant de vitesse et de puissance, offrant à la Croatie un exutoire brillant et un moyen de se lever. le terrain quand le Brésil mettait la pression.

Image:

Josip Juranovic impressionné en tant qu’arrière droit pour la Croatie





Au milieu de terrain, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic étaient également parfaits. Il est étonnant qu’un pays de moins de quatre millions d’habitants puisse voir Ivan Rakitic prendre sa retraite et pourtant se vanter de trois des meilleurs milieux de terrain centraux du secteur.

L’absence de Rakitic ne se fera peut-être pas sentir, mais un autre héros de cette course de 2018, Mario Mandzukic, nous manque certainement.

C’est dans le dernier tiers que cette équipe de Croatie peut se détacher. Le remplaçant Bruno Petkovic avait semblé bien en dehors du rythme avant que son tir dévié ne fasse des dégâts après 117 minutes de jeu. Jusque-là, la Croatie n’avait pas failli déranger Alisson dans le but du Brésil.

En fait, c’était la première fois qu’une équipe marquait avec son premier tir cadré alors que ce tir arrivait en prolongation.

Avec cette combinaison de forces et de faiblesses, il serait insensé de soutenir la demi-finale de la Croatie au-delà des 90 minutes également.

Certes, s’ils veulent être battus au Qatar, il faudra une performance toute-puissante pour percer leurs rangs et briser leur résistance.

“Ne jamais abandonner.” a tweeté Modric après le match. C’est le mantra de cette équipe de Croatie.