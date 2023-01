La masse salariale non agricole a augmenté de 223 000 en décembre, la vigueur du marché de l’emploi dépassant les attentes

Par secteur, les loisirs et l’hôtellerie sont en tête avec 67 000 emplois supplémentaires, suivis des soins de santé (55 000), de la construction (28 000) et de l’assistance sociale (20 000).

La croissance des salaires a été inférieure aux attentes, ce qui indique que les pressions inflationnistes pourraient s’affaiblir. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % pour le mois et de 4,6 % par rapport à il y a un an. Les estimations respectives faisaient état d’une croissance de 0,4 % et 5 %.

La baisse du taux de chômage est survenue alors que le taux de participation à la population active a légèrement augmenté pour atteindre 62,3 %, toujours un point de pourcentage en dessous de ce qu’il était en février 2020, le mois avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe.

Une mesure plus globale du chômage qui prend en compte les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a également diminué, tombant à 6,5 %, son plus bas niveau jamais enregistré dans un ensemble de données remontant à 1994. Le taux de chômage global est à égalité au plus bas depuis 1969.

Le nombre d’emplois des ménages, utilisé pour calculer le taux de chômage, a montré un énorme gain pour le mois, augmentant de 717 000. Les économistes ont suivi l’enquête auprès des ménages, qui a généralement été en retard sur le nombre d’établissements.

Les États-Unis se dirigent vers 2023, la plupart des économistes s’attendant à au moins une récession peu profonde, résultat du resserrement de la politique de la Fed visant à juguler l’inflation, toujours proche de son plus haut niveau depuis le début des années 1980. Cependant, l’économie a clôturé 2022 sur une note solide, avec une croissance du PIB à un taux de 3,8 %, selon la Fed d’Atlanta.

Lors de leur dernière réunion, les responsables de la Fed ont noté qu’ils étaient encouragés par les dernières lectures de l’inflation, mais qu’ils devront voir des progrès continus avant d’être convaincus que l’inflation baisse et qu’ils peuvent atténuer les hausses de taux.

Dans l’état actuel des choses, les marchés s’attendent largement à ce que la Fed augmente ses taux d’un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine réunion, qui se terminera le 1er février.

