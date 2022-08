La masse salariale du secteur privé n’a augmenté que de 132 000 en août

Les entreprises ont fortement ralenti le rythme des embauches en août dans un contexte de craintes croissantes d’un ralentissement économique, selon la société de traitement de la paie ADP.

La masse salariale privée n’a augmenté que de 132 000 pour le mois, une décélération par rapport au gain de 270 000 en juillet, a indiqué la société dans son rapport mensuel sur la masse salariale.

L’estimation du Dow Jones pour le nombre d’ADP était de 300 000.

“Nos données suggèrent une évolution vers un rythme d’embauche plus conservateur, peut-être alors que les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l’économie”, a déclaré l’économiste en chef d’ADP, Nela Richardson. “Nous pourrions être à un point d’inflexion, de gains d’emplois surpuissants à quelque chose de plus normal.”

Les chiffres de la masse salariale d’août sont notoirement volatils. La publication d’ADP intervient également à un moment incertain pour une économie américaine qui a connu une croissance négative au premier semestre 2022 dans un contexte d’inflation la plus élevée que le pays ait connue depuis le début des années 1980. Le rapport sur la masse salariale non agricole le plus étroitement surveillé du Bureau of Labor Statistics est publié vendredi et devrait afficher une augmentation de 318 000.

Le rapport avait été mis en pause pendant la dernière partie de l’été alors que la méthodologie ajustée de l’entreprise et a conclu un partenariat avec le Stanford Digital Economy Lab.

Bien que la plupart des changements soient de nature technique, le décompte d’ADP diffère dans la manière dont il tient compte de problèmes tels que les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles. L’entreprise diffère également du BLS en ce que le décompte d’ADP inclut tous les employés actifs dans l’entreprise, tandis que le BLS ne mesure que ceux qui ont été payés ce mois-là.

En plus des changements dans la façon dont le total des emplois est compté, ADP fournit désormais des informations sur les salaires. Les chiffres d’août ajoutent aux inquiétudes liées à l’inflation, car la société a annoncé une augmentation de 7,6 % des salaires annuels pour le mois.

D’un point de vue sectoriel, les industries liées aux services représentaient la plupart des emplois, avec 110 000 postes supplémentaires. Les loisirs et l’hôtellerie ont augmenté de 96 000 tout en enregistrant des augmentations salariales de 12,1 %. Le commerce, les transports et les services publics ont contribué pour 54 000.

Cependant, plusieurs secteurs ont connu des baisses. Ils comprenaient les activités financières (-20 000), les services d’éducation et de santé (-15 000) et les services professionnels et commerciaux (-14 000).

Du côté de la production de biens, la construction a ajouté 21 000 et les ressources naturelles et l’exploitation minière ont enregistré un gain de 2 000. La fabrication était stable.

Du point de vue de la taille de l’entreprise, les entreprises de 500 employés ou plus ont augmenté de 54 000. Les entreprises de taille moyenne ont ajouté 53 000 tandis que celles de moins de 50 employés ont enregistré un gain de 25 000.