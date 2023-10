La masse salariale du secteur privé a augmenté de 89 000 en septembre, bien moins que prévu, selon ADP

Panneau d’embauche U-Haul proposant d’être payé aujourd’hui et un bonus à New Brighton, Minnesota.

La croissance de la masse salariale dans le secteur privé s’est fortement ralentie en septembre, selon un rapport d’ADP publié mercredi, qui fait contrepoids à d’autres signes indiquant que le marché du travail reste solide.

La société de traitement de la paie a déclaré que la croissance de l’emploi n’avait totalisé que 89 000 pour le mois, en baisse par rapport au chiffre révisé à la hausse de 180 000 en août et à l’estimation de 160 000 des économistes interrogés par Dow Jones.

Peut-être plus important encore, le rapport fournit des signes indiquant qu’un marché du travail historiquement tendu pourrait se relâcher et inciter la Réserve fédérale à cesser d’augmenter les taux d’intérêt. ADP a également déclaré que la croissance annuelle des salaires avait ralenti à 5,9%, soit la 12e baisse mensuelle consécutive.

Cependant, les chiffres de l’ADP peuvent différer considérablement du décompte officiel du gouvernement, publié vendredi. Les économistes estiment que les effectifs non agricoles ont augmenté de 170 000 en septembre, contre 187 000 en août, selon Dow Jones.

Les créations d’emplois, selon le rapport de mercredi, provenaient presque exclusivement des services, qui ont contribué à hauteur de 81 000 au total. Sur ce total, la quasi-totalité provenait des loisirs et de l’hôtellerie, soit 92 000 personnes supplémentaires.

Les autres secteurs affichant des gains comprennent les activités financières (17 000), la construction (16 000) et les services d’éducation et de santé (10 000). Toutefois, ces pertes ont été compensées par des pertes de 32 000 dans les services professionnels et aux entreprises, de 13 000 dans le commerce, les transports et les services publics et de 12 000 dans le secteur manufacturier.

« Nous assistons à une baisse croissante de l’emploi ce mois-ci », a déclaré Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.

« De plus, nous constatons une baisse constante des salaires au cours des 12 derniers mois. »

Ce rapport intervient un jour après que le ministère du Travail a déclaré que les offres d’emploi avaient augmenté de manière inattendue en août. Les résultats de l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre ont secoué les marchés financiers, aggravant les inquiétudes selon lesquelles la Fed devra maintenir une politique monétaire restrictive pour contrôler l’inflation.

Cependant, le nombre de ceux que le département considère comme des chômeurs a également augmenté considérablement, ramenant le rapport entre les offres d’emploi et les travailleurs disponibles à 1,5 pour 1, alors qu’il atteignait auparavant 2 pour 1.

ADP a déclaré que la croissance de l’emploi était la plus forte dans les entreprises de moins de 50 employés, un secteur qui a créé 95 000 postes. Les entreprises de taille moyenne ont contribué pour 72 000 personnes, tandis que celles de 500 salariés ou plus en ont perdu 83 000.