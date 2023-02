La masse salariale a augmenté de 517 000, le taux de chômage au plus bas depuis 53 ans

Le taux de chômage est tombé à 3,4 % contre une estimation de 3,6 %. Il s’agit du niveau de chômage le plus bas depuis mai 1969. Le taux de participation à la population active a légèrement augmenté pour atteindre 62,4 %. Une mesure plus large du chômage qui comprend les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a également légèrement augmenté à 6,6 %.

La masse salariale non agricole a augmenté de 517 000 pour janvier, au-dessus de l’estimation du Dow Jones de 187 000 et du gain de décembre de 260 000.

La situation de l’emploi a commencé 2023 sur une note incroyablement forte, la masse salariale non agricole affichant sa plus forte hausse depuis juillet 2022.

La croissance dans une multitude de secteurs a contribué à propulser le rythme massif contre l’estimation.

Les loisirs et l’hôtellerie ont ajouté 128 000 emplois pour dominer tous les secteurs. Les autres grands gagnants ont été les services professionnels et commerciaux (82 000), le gouvernement (74 000) et les soins de santé (58 000). Le commerce de détail a augmenté de 30 000 et la construction de 25 000.

Les salaires ont également affiché de solides gains pour le mois. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 %, conformément à l’estimation, et de 4,4 % par rapport à il y a un an, soit 0,1 point de pourcentage de plus que prévu.

La forte augmentation de la création d’emplois survient malgré les efforts de la Réserve fédérale pour ralentir l’économie et faire baisser l’inflation de son plus haut niveau depuis le début des années 1980. La Fed a relevé huit fois son taux directeur depuis mars 2022.

Dans sa dernière évaluation de l’image de l’emploi, la Fed a abandonné mercredi le langage précédent disant que les gains ont été “robustes” et a seulement noté que “le taux de chômage est resté faible”.

Cependant, le président Jerome Powell, lors de sa conférence de presse après la réunion, a noté que le marché du travail “reste extrêmement tendu” et est toujours “déséquilibré”. En décembre, il y avait environ 11 millions d’offres d’emploi, soit un peu moins de deux pour chaque travailleur disponible.

“Le rapport d’aujourd’hui est un écho du marché du travail étonnamment résilient de 2022, repoussant les craintes de récession”, a déclaré Daniel Zhao, économiste en chef pour le site d’examen des emplois Glassdoor. “La Fed a une résolution du Nouvel An pour refroidir le marché du travail, et jusqu’à présent, le marché du travail recule.”

Bien que les responsables de la Fed aient exprimé leur intention de maintenir les taux élevés aussi longtemps qu’il le faudra pour faire baisser l’inflation, les marchés parient que la banque centrale commencera à réduire avant la fin de 2023. Les commerçants ont augmenté leurs paris que la Fed approuverait un quart de point de pourcentage d’intérêt hausse des taux lors de sa réunion de mars, avec une probabilité passant à 94,5 %, selon les données du CME Group.