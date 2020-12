Pour la première fois dans l’histoire, les matériaux fabriqués par l’homme l’emportent probablement sur toute vie sur Terre, ont déclaré mercredi des scientifiques dans une recherche détaillant le « point de croisement » auquel l’empreinte de l’humanité est plus lourde que celle du monde naturel.

Le poids des routes, des bâtiments et des autres matériaux construits ou manufacturés double environ tous les 20 ans, et les auteurs de la recherche ont déclaré qu’il pesait actuellement 1,1 tératonne (1,1 billion de tonnes).

Alors que l’humanité a intensifié sa consommation insatiable de ressources naturelles, le poids de la biomasse vivante – arbres, plantes et animaux – a diminué de moitié depuis la révolution agricole pour s’établir à seulement 1 tératonne actuellement, selon l’étude.

Estimant les changements de la biomasse mondiale et de la masse artificielle depuis 1990, la recherche a montré que la masse des objets produits par l’homme ne représentait que 3% du poids de la biomasse au début du 20e siècle.

Mais depuis le boom de la production mondiale après la Seconde Guerre mondiale, la fabrication a augmenté au point que les humains produisent maintenant l’équivalent du poids de chaque personne sur Terre chaque semaine en moyenne.

2020 a probablement marqué le moment où la masse artificielle a basculé plus haut que la biomasse, selon l’étude publiée dans Nature.

«Cette étude fournit une sorte de« vue d’ensemble »de la planète en 2020», a déclaré le co-auteur Ron Milo du Département des sciences végétales et environnementales de l’Institut des sciences Weizmann en Israël.

« Nous espérons qu’une fois que nous aurons sous les yeux ces chiffres quelque peu choquants, nous pourrons en tant qu’espèce prendre la responsabilité. »

S’appuyant sur une multitude de données industrielles et écologiques, l’étude estime que la production humaine représente environ 30 gigatonnes par an.

Au taux de croissance actuel, la matière synthétique pèsera probablement jusqu’à trois tératonnes d’ici 2040.

Dans le même temps, la biomasse globale diminue, principalement en raison de la déforestation et des changements d’utilisation des terres qui font place à une agriculture intensive.

Les bâtiments et les routes représentent la majeure partie de la masse artificielle, et un certain nombre de tendances en matière de construction – y compris le passage de la brique au béton dans la construction au milieu des années 1950 – ont contribué à l’accumulation de poids accélérée.

L’auteur principal Emily Elhacham a déclaré à l’AFP que l’étude fournissait une indication de l’impact démesuré de l’humanité sur le monde naturel.

«Nous ne pouvons plus nier notre rôle central dans le monde naturel», a-t-elle déclaré. « Nous sommes déjà un acteur majeur et cela entraîne une responsabilité partagée. »