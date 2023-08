La Masia brille alors que les diplômés se révèlent être la différence pour aider le Barça à remporter le trophée Joan Gamper

Le FC Barcelone de Xavi a affronté les Tottenham Hotspurs d’Ange Postecoglu hier, pour le trophée Joan Gamper où le Barça a effectué un retour pour remporter le match 4-2.

Les deux équipes ont commencé avec de solides alignements, mais les Spurs ont raté les services de Harry Kane principalement parce qu’il jouait contre le Shakhtar Donetsk dimanche. À la place de l’Anglais, Richarlison a commencé comme attaquant avec Ivan Perisic et Giovanni Lo Celso comme quelques noms notables dans l’attaque.

Barcelone a commencé le match avec Robert Lewandowski comme attaquant avec Raphinha et Gavi dans les coulisses.

L’équipe de Xavi a commencé fort comme un centre du Brésilien, Raphinha a mené à un but grâce à une finition clinique de Lewandowski dans la troisième minute du match.

À la 24e minute, Tottenham a réussi à marquer l’égalisation alors qu’Oliver Skipp a réussi à marquer un rebond après que l’arrivée de Lo Celso ait frappé le poteau latéral.

Barcelone a eu une autre chance de marquer avec le gardien des Spurs, Guglielmo Vicario a été pris hors de sa ligne alors que Raphina tentait de frapper le ballon dans le filet, mais Vicario a réussi à revenir à temps pour frapper le ballon.

EN SAVOIR PLUS: Pedri rassure sa loyauté envers Barcelone et le manager Xavi au milieu de la saga des transferts d’Ousmane Dembele – News 18

Un centre d’Ivan Perisic a mené à un but grâce à une tête volante d’Oliver Skipp, ce qui en a fait un doublé pour lui-même alors que les Spurs cherchaient à aller jusqu’au bout.

Mais les remplacements ont changé le jeu alors que leurs jeunes de leur infâme académie, La Masia, ont mené à leur retour.

Des gens comme Abde Ezzalzouli, Ansu Fati ainsi que Ferran Torres, Ilkay Gundogan, ont tous fait connaître leur valeur à Xavi alors qu’ils réussissaient à faire pression sur les Spurs afin d’imposer un retour.

Lamine Yamal, qui a été recruté à la 80e minute, a été exceptionnel alors qu’il cherchait à affronter l’opposition des Spurs en affichant son flair, ses compétences et ses astuces.

Le jeune Yamal a réussi à avoir un impact instantané en réussissant à aider son coéquipier Ferran Torres avec une passe en utilisant son pied extérieur pour aider à sécuriser le deuxième but.

L’arrière du Barça, Marcos Alonso, s’est également rapproché d’un coup franc qu’il a tiré de l’aile droite et a presque réussi à l’enfoncer.

Mais c’est Yamal qui était au centre de toutes les attaques du Barça alors qu’il réussissait à échapper au défenseur en passant le ballon à Ferran Torres qu’il préparait pour que le numéro 10, Ansu Fati, finisse.

La Masia était à l’honneur alors que les jeunes de l’académie se combinaient pour fournir le but final. Yamal faisait une apparition fantastique alors qu’il dribblait encore une fois devant l’opposition et passait à Fermin Lopez qu’il traversait pour qu’Abde termine et complète la victoire de retour.

Xavi aura hâte d’utiliser les jeunes de la ligue et de tester ceux qui sont prêts pour la grande scène. La ligue et la Ligue des champions exigeront beaucoup plus des jeunes, car les fans peuvent être ravis de voir la tristement célèbre académie être à la pointe du style de jeu de Barcelone.