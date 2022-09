Maserati a présenté en avant-première la nouvelle génération de GranTurismo depuis plus d’un an maintenant. D’abord, il a montré quelques modèles camoufléspuis il a publié un teaser sombre pour les GT prochaine version électrique. Maintenant, nous pouvons enfin voir à quoi ressemble la tôle sans aucun obscurcissement.

Maserati a présenté mercredi le coupé grand tourisme GranTurismo 2023 sans aucun camouflage. Il a évolué par rapport à sa forme précédente, mais il conserve toujours les mêmes principes de conception primaires – il y a une partie avant pointue, un long capot et une silhouette bien effilée qui se termine par quelques courbes supplémentaires. Le carénage avant reprend plus qu’un peu d’influence de la nouvelle supercar MC20, et j’aime ce que je vois.

2023 Maserati GranTurismo reprend beaucoup d’influence MC20 Voir toutes les photos



L’arrière de la GranTurismo reprend également une certaine influence MC20, au moyen de fins feux arrière triangulaires qui s’enroulent très légèrement sur le côté de la voiture. Il a l’air souple, mais ne vous y trompez pas, c’est un grand tourer de bout en bout. Des collègues qui ont vu le nouveau GranTurismo en personne m’ont dit qu’il est étonnamment grand en personne, ce qui devrait lui donner une certaine présence sur la route.

La version que nous voyons ici utilise le Nettuno V6 de Maserati, le même moteur que celui du MC20. Bien que le constructeur automobile n’ait pas encore publié de spécifications officielles, il est prudent de dire que le Nettuno de la GT est probablement un peu désaccordé par rapport au MC20, où il produit 621 chevaux et 538 livres-pied de couple. Lorsque la version électrique sera lancée, ce sera le produit phare, utilisant trois moteurs électriques produisant une puissance à quatre chiffres. Comment dit-on “yowza” en italien ?