La mascotte non officielle de Worcester chevauche une tortue sur le Common

WORCESTER — Lorsque Harriet PF Burnside a laissé à la ville de Worcester la somme colossale de 5 000 $ en 1905 (près de 200 000 $ en dollars actuels) pour construire une fontaine à la mémoire de son défunt père, un petit garçon chevauchant une tortue n’était peut-être pas au premier plan de ses pensées. Pourtant, c’est exactement cette image qui est venue à l’esprit du sculpteur Charles Harvey.

Officiellement appelée la fontaine Burnside, la petite statue de bronze est mieux connue des habitants sous le nom de Turtle Boy. L’image est devenue la mascotte officieuse de la ville et orne des t-shirts, des mugs et des tasses à café, et a même fait son chemin dans la culture pop.

« Quand les gens viennent et demandent ce qu’ils devraient voir dans notre ville, je leur dis absolument qu’ils devraient aller voir la fontaine », a déclaré Jessica Wash, propriétaire de Articles de Worcestera déclaré. « Je dis toujours aux gens que c’est beaucoup plus petit que ce qu’ils pensent. C’est étrange, c’est sûr, mais c’est le nôtre. »

« Cette ville, c’est ma muse », a ajouté Walsh avec un sourire.

Sa boutique est spécialisée dans tout ce qui concerne Worcester, les articles Turtle Boy étant parmi les plus populaires. Elle vend des aimants, des autocollants, des t-shirts, des cartes de vœux et des décorations, le tout avec une fontaine au centre.

« Chaque fois que nous avons de nouveaux articles Turtle Boy, les gens accourent », a déclaré Walsh, ajoutant que l’article le plus populaire de la boutique est sans tortue : un t-shirt sur lequel est écrit « Worcester 1722 ».

Worcester a récemment fait son chemin vers l’attention du public puisque Netflix a commencé à diffuser des séries du réseau AMC « Kevin peut aller se faire foutre. » L’émission télévisée se déroule à Worcester et met en vedette Annie Murphy. Plusieurs articles « Worcester » de la boutique de Walsh sont présents dans l’arrière-plan de l’émission, il suffit de garder un œil dessus.

« L’un de mes préférés est un T-shirt sur lequel est écrit «Manger, dormir, Worcester, répéter« , porté par Patty dans l’émission », a déclaré Walsh.

Avant le tournage, les acteurs ont visité la ville et la fontaine Turtle Boy a attiré l’attention de Murphy.

« Jusqu’à présent, le jeu de la statue du Massachusetts est incroyablement fort », a-t-elle écrit dans son message.

Saviez-vous que la statue a été conçue à l’origine pour le meilleur ami de l’homme ? Le bassin en granit rose possède un petit bol situé derrière la fontaine pour les chiens, tandis que quatre bols plus grands à l’avant étaient destinés à servir d’abreuvoirs pour les chevaux.

Le Worcester Magazine du 8 octobre 1912 écrivait que le mémorial du Turtle Boy « est disposé de telle sorte qu’il y a quatre récipients individuels pour boire pour les chevaux… un dispositif mécanique chasse chaque récipient, gardant ainsi l’eau pure et douce, et réduisant le risque de propagation de maladies infectieuses parmi les chevaux. »

On raconte que Harvey pensait que cette œuvre particulière allait devenir son chef-d’œuvre, mais une semaine seulement après le début de la sculpture, Harvey a commencé à entendre des voix et a fini par se suicider. C’est l’artiste de l’époque, Sherry Fry, qui est intervenue pour terminer l’œuvre selon les plans originaux de Harvey.

À l’origine, la fontaine était placée sur Central Square, mais a été déplacée à son emplacement actuel sur Worcester Common en 1969. Un an plus tard, la statue a été volée et réinstallée deux ans plus tard.

En 2021, la fontaine était nettoyé par la villetransformant le vert familier en bronze.

« La ville a perdu son sang-froid », a déclaré Walsh. « Je veux dire que les gens étaient vraiment mécontents du changement. Nous sommes restés fidèles au classique Turtle Boy vert. »

Il est clair que les habitants de Worcester aiment la statue – il suffit de demander Eamon Gillenun tatoueur qui travaille à Tatouage de couronne d’épinesIl tatoue depuis près de deux décennies et s’est spécialisé dans les tatouages ​​sur le thème de Worcester, notamment les tatouages ​​à trois étages, les variantes du smiley Harvey Ball et Turtle Boy.

« J’adore l’architecture, les collines, il y a cette excentricité à Worcester qui est géniale », a déclaré Gillen, ajoutant que ce n’est qu’après avoir quitté Worcester et voyagé qu’il est tombé amoureux de sa ville natale. « Tout a commencé par des gribouillages. J’ai commencé à aimer mettre des petits clins d’œil à mon pays dans mes gribouillages, qui gravitaient tous autour du thème de Worcester. »

Tatouage de fontaine de Turtle Boy par Eamon Gillen

Son dernier tatouage sur le thème du garçon tortue était destiné à un homme de Floride qui avait déménagé dans la région pour travailler. La vie l’a ramené en Floride, alors avant de partir, il a opté pour un souvenir permanent.

Debout devant la statue un mercredi matin, plusieurs passants ont dit qu’ils n’avaient pas remarqué la statue ou ont admis en riant qu’ils la connaissaient mais ignoraient son histoire. Sa popularité est en partie due à son interprétation quelque peu risquée par le public.

« Je ne sais pas ce que c’est, mais je sais à quoi ça ressemble », a déclaré un monsieur, qui a souhaité garder l’anonymat, avec un sourire narquois.

Sarah Barnacle, rédactrice en chef de T&G, apprend à connaître le centre du Massachusetts en explorant certains des meilleurs endroits où aller et des choses à faire dans le comté de Worcester. Si vous avez une idée ou une suggestion, veuillez envoyer un e-mail à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur Telegram & Gazette : Turtle Boy : la mascotte non officielle de Worcester chevauche une tortue sur le Common