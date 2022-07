La mascotte d’une école américaine abandonnée pour ses images “nazies”

Une école géorgienne a été forcée de supprimer son logo récemment redessiné après des plaintes selon lesquelles il ressemblait à un symbole de guerre allemand

Le district scolaire du comté de Cobb en Géorgie, aux États-Unis, a fait marche arrière sur un nouveau logo pour son école élémentaire East Side avec un dessin d’aigle, après que les parents et les groupes juifs locaux se sont plaints qu’il ressemblait à un nazi “aigle de guerre” symbole.

“Le déploiement de ce logo a été interrompu et nous examinons immédiatement les modifications nécessaires“, a déclaré le district dans un communiqué publié mardi. “Nous comprenons et sommes entièrement d’accord que les similitudes avec le symbolisme nazi sont inacceptables. Bien que cette conception soit basée sur les ailes d’aigle du colonel de l’armée américaine, la contribution des parties prenantes a été et continue d’être importante pour nos écoles.”

Le district a ajouté que ce serait «examiner immédiatement les modifications nécessaires» à la conception.

Le logo incriminé comportait un aigle gris stylisé avec les lettres ES contenues dans un hexagone à l’intérieur de son corps, ainsi que l’année de fondation de l’école en 1952 et son emplacement à Marietta, en Géorgie. Le district a initialement publié les images avec l’explication que le logo était “choisi pour représenter l’Aigle qui s’envole vers l’excellence et honorer l’histoire de notre grande école !”

Le district scolaire du comté de Cobb a déclaré mardi qu’il avait interrompu le déploiement du nouveau logo de l’East Side Elementary School après que des critiques aient déclaré qu’il ressemblait à des images nazies et qu’il était offensant. https://t.co/p0g7NKFKap – Atlanta Journal-Constitution (@ajc) 20 juillet 2022

La mère d’East Side, Stacy Efrat, qui est juive, a déclaré aux médias locaux qu’elle voulait voir l’école non seulement abandonner le logo, mais publier un “excuses directes à notre communauté. Pas seulement la communauté juive, mais toute la communauté.” L’école doit “s’excuser immédiatement et retirer” le logo offensant, ainsi que d’admettre sa similitude avec l’aigle de guerre nazi, a-t-elle déclaré.

Le rabbin et compatriote parent d’East Side, Amanda Flaks, a déclaré aux médias locaux qu’elle était “très blessé à plusieurs niveaux” par l’emblème redessiné de l’école et a appelé le directeur exigeant des excuses, qu’elle a reçues. L’école lui a également envoyé des images de ce sur quoi le nouveau logo d’East Side Elementary était censé être basé.

L’emblème de l’aigle de guerre nazi comporte également un aigle stylisé tourné vers la droite. Cependant, au lieu des lettres ES à l’intérieur de son corps, l’oiseau saisit une croix gammée dans ses serres. Les ailes du colonel sont légèrement plus arrondies que la version nazie ou celle d’East Side, avec des plumes individuelles et d’autres détails introuvables dans le nouveau symbole annulé du district scolaire.

Les écoles du comté de Cobb ont récemment vu une augmentation du nombre d’élèves flirtant avec l’imagerie nazie. Un groupe de collégiens a été sanctionné après avoir été vu en train de faire des saluts fascistes et de porter des brassards faits maison sur les réseaux sociaux plus tôt cette année. L’année dernière, un élève a vandalisé une salle de bain du lycée Pope avec des croix gammées et la phrase (mal orthographiée) “Je vous salue Hitler”.