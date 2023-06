DENVER – Comme si le Miami Heat n’avait pas déjà suffisamment incité à prolonger ces finales NBA avec une victoire dans le match 5 lundi, il y a maintenant ceci: leur mascotte bien-aimée et battue, Burnie, sera prête pour le match 6 jeudi s’il y a un.

Comme L’athlétisme signalé pour la première fois samedi, l’homme qui joue Burnie a dû recevoir des soins médicaux dans une salle d’urgence de Miami après que l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor l’a armé à froid deux fois lors d’une promotion lors du match 4. Il a été vu par un médecin, a reçu des analgésiques et a ensuite été renvoyé chez lui. Mais selon l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra, Burnie est prêt à rebondir.

« C’est la ténacité du Miami Heat dont nous parlons », a déclaré Spoelstra, dont l’équipe traîne 3-1 dans la série, au milieu des rires dans la salle de conférence de presse Ball Arena. «Il aurait dû être autorisé à prendre le premier coup (sur McGregor). Nous ne révélerons pas qui c’est, mais il peut prendre un coup de poing et se relever. Il ne manquera aucun moment. »

Source: La mascotte du Heat, Burnie, a dû se rendre aux urgences hier soir après qu’un peu de mi-match avec l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor semble être allé trop loin. Plus ici, sur @TheAthletic https://t.co/EeQVnIP8Ci —Sam Amick (@sam_amick) 10 juin 2023

McGregor est resté pendant l’intégralité du match 4 et a ensuite été vu quitter le Kaseya Center avec son entourage. Il n’a fait aucun commentaire public sur l’incident.

Il y a longtemps qu’un sentiment de mystère entoure le monde des mascottes de la NBA, et l’homologue de Burnie, Rocky le lion des montagnes des Nuggets, a souvent été au centre de telles intrigues. Non seulement il serait la mascotte la mieux payée de la ligue – 625 000 $ par an, selon le Sports Business Journal – mais il n’est pas non plus étranger au danger occasionnel qui accompagne le travail.

En 2013, Rocky a été descendu des chevrons trop rapidement lors d’un match à Denver et perdu connaissance au moment où il a atteint le sol.

Lecture obligatoire

(Photo : Joe Murphy / NBAE via Getty Images)