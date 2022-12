La marraine du prince William s’excuse pour un incident raciste

La marraine du prince William s’est réunie pour présenter ses excuses sincères à une femme pour les commentaires “inacceptables” qu’elle avait faits sur sa race et sa nationalité lors d’une réception royale officielle le mois dernier, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

Susan Hussey, 83 ans, a quitté son rôle dans la famille royale après que Ngozi Fulani, qui est née en Grande-Bretagne et travaille pour un groupe de soutien à la violence domestique, a révélé qu’elle lui avait demandé à plusieurs reprises “de quelle partie de l’Afrique venez-vous?” lors d’un événement organisé par l’épouse du roi Charles, Camilla.

Le palais de Buckingham avait qualifié ces remarques de “inacceptables et profondément regrettables”, mais a déclaré que les deux femmes avaient apprécié une rencontre vendredi “remplie de chaleur et de compréhension”.

“Lady Susan s’est engagée à approfondir sa conscience des sensibilités impliquées et est reconnaissante d’avoir l’opportunité d’en savoir plus sur les problèmes dans ce domaine”, a déclaré le palais dans un communiqué.

“Mme Fulani, qui a injustement reçu le torrent d’abus le plus épouvantable sur les réseaux sociaux et ailleurs, a accepté ces excuses et apprécie qu’aucune malveillance n’ait été intentionnelle.”

L’incident fait suite à des accusations de racisme contre la maison royale faites par le fils cadet de Charles, le prince Harry, et sa femme Meghan dans une interview avec Oprah Winfrey en mars 2021, et répétées dans leur série documentaire Netflix publiée ce mois-ci.

William, le fils aîné de Charles et héritier du trône, a répondu aux affirmations de l’interview de Winfrey en disant “nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”, tandis que le Palais s’est engagé à faire plus sur la diversité et à augmenter son nombre d’employés de minorités ethniques.

La résolution de l’incident impliquant Hussey sera bien accueillie par la famille royale qui a été la cible d’une série de nouvelles accusations de Harry concernant ses proches dans la série Netflix.

“Leurs majestés le roi et la reine consort et les autres membres de la famille royale ont été tenus pleinement informés et se réjouissent que les deux parties soient parvenues à ce résultat bienvenu”, a déclaré le palais à propos de la réunion de vendredi.



(Reportage par Michael Holden; Montage par Angus MacSwan)