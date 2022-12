La marraine du prince William, Lady Susan Hussey, s’excuse auprès du patron de l’association caritative à la suite d’allégations de racisme: palace

Lady Susan Hussey, qui a démissionné de son poste d’aide au palais après avoir demandé à un directeur d’association noire britannique d’où elle venait “vraiment”, s’est excusée en personne.

Vendredi, des responsables royaux ont déclaré que la marraine du prince William “avait présenté ses sincères excuses” à Ngozi Fulani lors d’une réunion au palais de Buckingham “remplie de chaleur et de compréhension”.

“Lady Susan s’est engagée à approfondir sa conscience des sensibilités impliquées et est reconnaissante d’avoir l’opportunité d’en savoir plus sur les problèmes dans ce domaine”, a déclaré le palais dans un communiqué.

La déclaration a partagé que Fulani, qui a fondé un refuge pour femmes, “a accepté ces excuses et apprécie qu’aucune malveillance n’ait été intentionnelle”. La déclaration a été publiée au nom des femmes et a condamné “l’épouvantable torrent d’abus sur les réseaux sociaux et ailleurs” dirigé contre les Peuls. Il a ajouté que cela avait été une “période extrêmement pénible” pour les deux parties.

Le palais a noté que le roi Charles III et la famille royale sont satisfaits du “résultat bienvenu”.

L’incident s’est produit le mois dernier lors d’une réception au palais organisée par Camilla, la reine consort, pour les femmes sensibilisant à la violence domestique. Fulani était en visite au nom de Sistah Space, qui apporte un soutien aux femmes d’origine africaine et caribéenne.

Après les fiançailles, Fulani s’est rendue sur les réseaux sociaux et a décrit comment elle avait été interrogée à plusieurs reprises par un membre de la famille du palais identifié uniquement comme “Lady SH” d’où elle venait “vraiment”. L’individu n’aurait pas accepté la réponse de Fulani selon laquelle elle est née au Royaume-Uni et est citoyenne britannique.

“Sentiments mitigés à propos de la visite d’hier au palais de Buckingham”, a tweeté Fulani via le compte officiel de Sistah Space. “10 minutes après son arrivée, un membre du personnel, Lady SH, s’est approché de moi, a bougé mes cheveux pour voir mon badge. La conversation ci-dessous a eu lieu. Le reste de l’événement est flou.”

Fulani a affirmé qu’après avoir partagé qu’elle venait de l’est de Londres, elle a ensuite été interrogée et a demandé: “De quelle nationalité êtes-vous?” “D’où viens-tu vraiment ?” « D’où vient votre peuple ? et “Non, de quelle partie de l’Afrique êtes-VOUS?”

La Press Association britannique et plusieurs autres médias britanniques ont identifié la femme comme étant Hussey, qui a été la dame d’honneur de la reine Elizabeth II pendant plus de 60 ans. La BBC a rapporté que l’homme de 83 ans s’était excusé et avait démissionné.

Mandu Reid, un témoin oculaire de la conversation, a déclaré à BBC News que les questions de Hussey étaient “offensantes, racistes et peu accueillantes”.

À l’époque, Buckingham Palace avait refusé de commenter l’identité de l’individu. Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré qu'”il n’y a pas de place” pour le racisme au sein du palais. Un porte-parole du roi n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Selon la BBC, le palais a qualifié ces propos d'”inacceptables et profondément regrettables”.

“Les commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat”, a ajouté un porte-parole de William, 40 ans.

Dans une déclaration citée par la BBC, Buckingham Palace a déclaré : “Nous prenons cet incident très au sérieux et avons immédiatement enquêté pour établir tous les détails. Dans ce cas, des commentaires inacceptables et profondément regrettables ont été faits. Nous avons contacté Ngozi Fulani le cette affaire et l’invitent à discuter de tous les éléments de son expérience en personne si elle le souhaite.

“En attendant, la personne concernée tient à exprimer ses profondes excuses pour le préjudice causé et s’est retirée de son rôle honorifique avec effet immédiat. Tous les membres du ménage se voient rappeler les politiques de diversité et d’inclusion qu’ils sont tenus de respecter. respecter en tout temps.”

L’incident a suscité l’inquiétude au palais suite aux allégations de racisme de Meghan Markle. La duchesse de Sussex est une métisse américaine mariée au prince Harry. L’année dernière, elle a dit à Oprah Winfrey qu’un membre de la maison royale lui avait demandé quelle couleur de peau aurait son bébé lorsqu’elle serait enceinte de son premier enfant.

Suite à l’allégation, William a déclaré aux journalistes : “Nous ne sommes pas une famille raciste”.

La famille royale britannique fait à nouveau l’objet d’un examen minutieux en raison d’une docu-série Netflix en six parties axée sur le duc et la duchesse de Sussex, “Harry & Meghan”. Dans ce document, le couple blâme la maison royale et les médias britanniques pour leur décision de quitter les fonctions royales en 2020 et de déménager en Californie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.