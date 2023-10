La Marquette Academy accueille St. Bede, tandis que Seneca cherche à rester invaincu – Shaw Local

PRAIRIES DE CHICAGOLAND

Saint-Bède (5-2, 4-1) à Marquette (5-2, 4-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Saint-Bède 40, Marquette 14 (2011)

À propos des Bruins : St. Bede se rend à Ottawa pour renouveler la rivalité avec les Crusaders après une interruption de 12 ans. Marquette et St. Bede étaient des rivaux de longue date dans la Big Rivers Conference avant que Marquette ne parte après la saison 2011 pour rejoindre la Northeastern Athletic Conference. St. Bede vient de remporter une victoire de 31-28 contre Dwight/Gardner-South Wilmington qui a rendu les Bruins éligibles aux séries éliminatoires. Le quart Max Bray a lancé 100 verges et a couru 190 verges et quatre touchés. Il s’est également illustré en défense, avec deux interceptions, dont une dans la zone des buts lors du dernier jeu du match. Au cours de la saison, Bray a complété 62 des 109 passes pour 727 verges et quatre touchés avec sept interceptions tout en se précipitant pour 900 verges et 18 touchés en 125 courses.

À propos des croisés : Marquette a perdu 28-6 contre Seneca la semaine dernière, mettant fin à une séquence de cinq victoires consécutives. Les six points constituent la plus faible production offensive des Crusaders de la saison depuis une défaite 42-0 contre Aurora Christian lors du premier match. Marquette a récolté en moyenne 48,8 points lors de ses quatre matchs précédents. Les Crusaders ont marqué lors de leur premier entraînement contre Seneca, parcourant 85 verges avec Pete McGrath marquant sur une course de 5 verges. McGrath a couru 47 verges en 10 courses, Jacob Smith 59 verges en 15 tentatives et Payton Gutierrez 52 verges en 12 courses. Les Crusaders accordent 20,3 points par match. Pour la saison, Smith a totalisé 466 verges et neuf touchés, tandis que Gutierrez a totalisé 492 verges et six scores. Marquette cherchera à resserrer une série de tous les temps déjà serrée, qui a vu sa première rencontre en 1949. St. Bede détient un avantage de 30-26-1.

Choix FND : Marquette

Sénèque (7-0, 5-0) à Dwight/Gardner-South Wilmington (5-2, 4-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Sénèque 48, Dwight/Gardner-South Wilmington 0 (2022)

À propos des Fighting Irish : Après une victoire de 28-6 sur Marquette la semaine dernière, Seneca – classé n ° 4 dans le sondage AP Class 2A de cette semaine – cherchera à maintenir sa saison parfaite et à assurer au moins une part du titre de champion tout en prolongeant son 18 actuel. -série de victoires consécutives en saison régulière. Sans compter deux forfaits, la défense irlandaise n’accorde que 10,8 points par match. Le RB Asher Hamby a totalisé 185 yards et deux touchés contre les Crusaders et compte désormais 578 yards et huit scores cette saison. On ne sait pas si le quart partant de quatre ans Nathan Grant, deuxième coureur de l’équipe et général de terrain de l’offensive power-T de Seneca qui a raté le match de la semaine dernière, sera disponible. Le quart suppléant Paxton Giertz a remplacé Marquette et a complété deux passes pour 60 verges et un touché. Seneca totalise en moyenne 371,8 verges au sol, dont les 359 verges et cinq touchés de Nathen Neal.

À propos des chevaux de Troie : Après une défaite d’un point contre Fieldcrest en ouverture de saison, Dwight avait remporté cinq matchs consécutifs jusqu’à la défaite 31-28 de la semaine dernière à St. Bede grâce à un panier des Bruins dans la dernière minute. Le quart Conner Telford a réalisé un gros effort ce soir-là contre les Bruins, passant pour 183 verges sur 9 des 12 tentatives et trois touchés et un INT, Drew Anderson réalisant quatre attrapés pour 112 verges. Telford a également été le meilleur coureur du match, accumulant 112 verges en 11 courses, tandis que Caiden Nelson a ajouté 42 verges en 11 tentatives. La défense de Dwight, qui a accordé 351 verges au total à St. Bede, était menée par Evan Cox (huit plaqués), Seth Robertson (sept plaqués, un sac) et Terry Wilkey (sac). Dwight marque en moyenne 37 points par concours tout en en accordant 17.

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 BLANC

Morris (7-0, 4-0) à Ottawa (3-4, 1-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Morris 59, Ottawa 7 (2022)

À propos de Morris : Morris a atteint un autre niveau au cours des dernières semaines et n’a pas été testé à distance depuis une victoire de 10 points contre Kaneland lors de la troisième semaine. Morris a tenu cinq de ses adversaires à un touché ou moins avec une défense qui se perd parfois dans le remaniement de l’offensive à indice d’octane élevé de l’équipe. Morris marque en moyenne 44 points par match dans une attaque conçue par le leader de tous les temps de l’école en matière de passes de touché, Carter Button. Button a atteint le record lors de la semaine 7 lors d’une victoire de 48-7 contre Woodstock.

À propos des Pirates : Ottawa jouera pour sa vie en séries éliminatoires, car une défaite de 24-19 contre son rival La Salle-Pérou la semaine dernière lors de la 124e rencontre de tous les temps entre les programmes signifie que les Pirates devront gagner leurs deux derniers matchs, notamment en trouvant un moyen de ralentissez Morris, classé n ° 2 dans le sondage AP Class 4A de cette semaine. Pour avoir une chance de créer la surprise, Ottawa devra prendre soin du ballon après l’avoir retourné quatre fois en deuxième demie contre les Cavaliers. Le RB Ryder Miller mène les Pirates avec 96 courses pour 475 verges et six touchés, tandis que le QB Colby Mortenson réussit 74 passes sur 112 pour 873 verges et huit touchés. Morris, qui mène la série par intermittence 30-20-4, a remporté 25 rencontres consécutives, la dernière victoire d’Ottawa dans ce match remontant à 1972.

Choix FND : Morris

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 BLEU

Sandwich (5-2, 3-2) à Marengo (3-4, 2-2)

Quand: 15h samedi

Dernier match : Marengo 43, Sandwich 21 (2021)

À propos de Sandwich : Les Indiens ont été « limités » à 200 verges au sol lors de leur défaite 40-13 contre Rochelle la semaine dernière. Sandwich totalise en moyenne 296 verges au sol et 25,4 points sur sept semaines, tout en accordant 19,3 points par sortie. Le RB Simeion Harris a accumulé 838 verges et sept touchés ; Le RB Nick Michalek compte 558 verges au sol et cinq touchés.

À propos de Marengo : Les Indiens ont perdu contre Kaneland 45-0 la semaine dernière et contre Rochelle 47-0 la semaine précédente. Marengo a été durement touché par les blessures en deuxième partie de saison. Le RB Isaac Anthony mène Marengo avec 528 verges au sol, tandis que le quart David Lopez complète 60 % de ses passes pour 621 verges.

Choix FND : Sandwich

ILLINOIS CENTRE HUIT

Streator (2-5, 1-4) à Reed-Custer (2-5, 1-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Reed-Custer 73, Streator 14 (2022)

À propos des Bulldogs : Streator a presque sorti un lapin de son chapeau contre Peotone au cours de la semaine 7, alors que le quart Christian Benning (19 passes sur 30 pour 297 verges et quatre touchés) a organisé une soirée énorme mais a vu sa passe de dernière seconde Je vous salue Marie échouer dans un 36. -32 défaite face aux Diables Bleus. Matt Williamson a lui-même réalisé un match énorme avec huit réceptions pour 172 verges et trois scores, dont un de 60 verges à la fin du troisième quart qui a donné aux Bulldogs l’avance qu’ils détenaient jusqu’à la dernière minute. Les Bulldogs marquent en moyenne 29,1 points par match mais en accordent 36,6.

À propos des comètes : Les aventures de Reed-Custer en séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons ne s’étendront pas sur une troisième. La défaite d’un point de la semaine dernière face à un Manteno renaissant a infligé aux Comets leur cinquième défaite. Cela a toujours été une année productive pour les Comets, compte tenu de la façon dont ils ont dû remplacer presque tout, depuis une excellente classe senior 2022 qui a illuminé les tableaux de bord autour de la conférence pendant plus de deux saisons.

Choix FND : Reed Custer

ILLINOIS 8-MAN

Sud Beloit (5-2) à FCW (5-2)

Quand: 19h vendredi (à Woodland)

Dernière réunion : FCW 44, Sud Beloit 38 (2021)

À propos des Sobos : Après avoir débuté la saison avec cinq victoires consécutives, South Beloit a subi deux défaites consécutives, la semaine dernière 72-6 contre Milford et la semaine précédente 58-38 contre St. Thomas More. Les Sobos marquent en moyenne 43,7 points par match tout en en concédant 35,1. Le senior Kaden Myhres mène les Sobos en matière de passes, de courses et d’interceptions.

À propos des Faucons : Flanagan-Cornell/Woodland a remporté quatre matchs consécutifs, y compris la victoire 15-14 sur la route la semaine dernière contre Bushnell-Prairie City, depuis des défaites consécutives serrées contre St. Thomas More et Milford-Cissna Park au cours des semaines 2 et 3. Payton Quaintance (34 courses pour 176 yards et un touché) et Kesler Collins (25 courses pour 114 yards et autre TD de la FCW) ont disputé d’énormes matchs la semaine dernière et chercheront à connaître un autre match solide contre les Sobos.

Choix FND : FCW

NON-CONFÉRENCE

Fieldcrest (3-4) à Alton Marquette (1-6)

Quand: Samedi midi

Dernier match : Première rencontre

À propos des chevaliers : Fieldcrest effectuera le voyage aller-retour de 362 milles et de 3 heures et demie jusqu’à Alton à la recherche de sa quatrième victoire de la saison. Les Knights viennent de remporter une victoire de 40-0 contre LeRoy vendredi. C’était la première fois que Fieldcrest marquait 40 points dans un match depuis une défaite 51-40 contre Fisher le 10 septembre 2021. Eddie Lorton portait la charge pour Fieldcrest, totalisant 244 verges et trois touchés. Il totalise 759 verges et 10 touchés en 148 courses cet automne. Aydin Stimpert et Jackson Hakes ont réussi six plaqués chacun alors que les Knights ont enregistré leur premier blanchissage depuis une victoire de 17-0 contre Deer Creek-Mackinaw le 27 mars 2021. Fieldcrest a une moyenne de 22,9 points par match et accorde 28,4 points par match.

À propos des explorateurs : Marquette a perdu ses quatre derniers matchs, dont 21-0 contre le Prieuré de St. Louis samedi dans le Missouri. Marquette traînait 14-0 à la mi-temps contre Priory, mais dès la première possession de la seconde mi-temps, Alex McCloud a réussi une course de 47 verges pour atteindre la ligne des 5 verges du Priory. Cependant, les Explorers ont perdu un échappé au deuxième essai et les Ravens ont ensuite marché pour un touché. Les Explorers ont été blanchis samedi pour la troisième fois au cours des quatre derniers matchs. Marquette a une moyenne de 15,1 points par match. Les Explorers accordent 39,6 points par match et ont accordé plus de 40 points à cinq reprises cette saison. Marquette n’a remporté qu’un seul de ses 27 derniers matchs.

Choix FND : Crête des champs

* Kevin Chlum, Josh Welge, Steve Soucie et Joe Stevenson de Shaw Local ont contribué à ce rapport