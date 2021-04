Celly, la marque italienne connue pour ses accessoires pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables, est maintenant entrée sur le marché indien en partenariat avec Beetel – l’une des plus anciennes entreprises technologiques de l’Inde. Dans une déclaration, la société a déclaré qu’elle introduirait des «solutions contemporaines» pour répondre aux besoins de connectivité et de TI de l’Inde moderne. Celly vend des produits tels que des étuis pour téléphones, des écouteurs TWS et des écouteurs, et même un sac de stérilisation portable au Royaume-Uni. La société italienne lancera initialement plus de 20 produits dans différentes catégories telles que l’audio, l’énergie, la photographie et les voyages en Inde. Les produits seront disponibles à l’achat via Amazon, Flipkart et d’autres canaux partenaires d’ici la fin du mois d’avril.

S’exprimant sur le développement, Stefan Fink-Jensen, directeur du développement des affaires internationales chez Celly, a déclaré que la société travaillait avec Beetel depuis plus d’un an et que ses produits spécifiques à l’Inde étaient adaptés aux clients du pays. «Nous avons adapté tous nos produits pour répondre aux attentes techniques et de conception du marché indien, avec un savoir-faire et une qualité italiens sans précédent, ainsi qu’une garantie de deux ans pour nos gammes de haute technologie», a-t-il ajouté dans le communiqué.

Le directeur commercial de Beetel Puneet Gupta a salué le partenariat et a noté que le duo souhaite fournir des «produits de qualité» aux clients indiens. leader des LFR, nous serions en mesure de fournir une plate-forme pour rendre les produits Celly accessibles et disponibles à tous », a déclaré le cadre supérieur de Beetel.

Actuellement, des produits Celly limités sont répertoriés sur Amazon dans différentes catégories. Les écouteurs sans fil stéréo Celly BH sont disponibles à Rs 1,349, et les écouteurs Celly BU Z1 TWS sont répertoriés à 1,990. Les clients peuvent également consulter divers câbles de charge allant de Rs 599 à Rs 1299. Il existe un trépied Celly Click Nano pour appareil photo et smartphones pour 1499 Rs.

