La marque Strictly Fans montre une «solution» après le renvoi du favori à la maison – alors que les esquives rivales dansent

STRICTEMENT Come Dancing a été frappé par de nouvelles craintes après que Tony Adams ait survécu une autre semaine au concours BBC One.

La star de l’équipe GB, Ellie Simmonds, 27 ans, a reçu la botte après s’être retrouvée dans les deux redoutables derniers avec la présentatrice de télévision pour enfants Molly Rainford, 21 ans.

Le comédien Ellie Taylor et le pro Johannes Radebe ont été le premier couple révélé à avoir réussi à se rendre à la semaine prochaine, avec Fleur East et Vito Coppla ensuite.

Hamza Yassin – qui a marqué trois 10 samedi soir – était la quatrième célébrité à passer.

Alors que Tony Adams et Katya Jones étaient les cinquièmes annoncés et hurlaient de joie en entendant leurs noms.

Bien que l’ancien footballeur Tony, 56 ans, reçoive régulièrement des commentaires négatifs de la part des juges, lui et sa partenaire de danse Katya gagnent en matière de votes des téléspectateurs.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits qu’il ait à nouveau esquivé une autre danse.

L’un d’eux s’est exclamé : « Quelle solution. Tony Adams passe et Ellie Simmonds dans les 2 derniers ? je suis en fait énervé ”

Un second a déclaré: “Je ne peux pas croire que Tony s’en soit encore sorti. Un tel correctif, me donne envie de l’éteindre. #Strictement”

Un autre a déclamé: “OMG !!! SÉRIEUSEMENT, ARRÊTEZ DE VOTER POUR TONY !!!! Cela devient plus que ridicule ! Il y a d’autres célébrités bien plus méritantes et talentueuses qui sont rejetées à cause de cet idiot !”

Cependant, un quatrième raisonnait : « Tony Adams est une légende avec des millions de fans dans le monde qui votent pour le garder parce que nous voulons le voir apprendre quelque chose qui lui est étranger.





“Pas une seule personne qui est partie n’est bonne et n’a pas de fans / supporters naturels. TA pour le trophée de la boule scintillante »

Tony a de nouveau atterri en bas du classement après sa salsa sur I Know You Want Me (Calle Ocho) de Pitbull avec Katya.

Vêtus d’une chemise à boutons bas et tentant des remontées dramatiques, les deux hommes ont été renversés par un certain nombre d’erreurs qui leur ont laissé un score de 21 points.

Anton Du Beke lui a dit samedi: “Pour moi, chaque fois que vous sortez, si je pouvais vous en donner 15, je le ferais, mais vous vous êtes un peu trompé, donc ce n’est peut-être pas 15 aujourd’hui, mais bon effort quand même.”

Bien qu’elle ait tout donné, Ellie, qui a cinq médailles d’or paralympiques à son nom, n’a pas été sauvée par un seul juge après la danse.

Affichant un visage courageux, les sportives ont déclaré à Tess Daly que la compétition sur la piste de danse de la BBC pendant six semaines avait “changé sa vie” et qu’elle était maintenant plus confiante que jamais.

Ellie tenait également à faire l’éloge de sa partenaire de danse professionnelle Nikita Kuzmin, jaillissant de leur lien étroit.

Elle a déclaré: «Cela a été l’expérience la plus incroyable – qui a vraiment changé la vie. Je tiens à remercier beaucoup Nikita. Il va me manquer – il a changé ma vie et ma confiance.

“J’ai littéralement adoré me réveiller chaque jour et danser, je vais danser pour toujours. C’est incroyable, ce spectacle change la vie. il est [Nikita] changé ma vie. Nous avons eu les jours les plus incroyables. Nous avons

pas seulement des jours de danse – mais des jours où nous avons juste parlé pendant des heures.

“Et la confiance que vous m’avez donnée – je semble confiant mais vous savez comment je suis, je m’inquiète tellement pour tout et nous avons littéralement tout représenté. Nous sommes allés là-bas et avons dansé notre vie tous les jours.

Ellie et Nikita s’ouvriront à Rylan et Janette Manrara à propos de leur voyage sur Strictly It Takes Two lundi soir.