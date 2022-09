La marque She By Sheree à 130 $ de Shereé Whitfield comparée à Shein

“Septembre, printemps, été” est officiellement là et les joggers d’une vraie femme au foyer d’Atlanta sont prêts à être achetés, mais certains soulignent que les vêtements à 130 $ semblent familiers de la mode rapide.

Lors de la finale de la saison de #RHOA, Shereé Whitfield a lancé sa ligne de mode très attendue She By Shereé qu’elle a taquinée lors de l’émission Bravo il y a 14 ans.

La créatrice a fait appel à des mannequins, dont Apollo Nida, pour déchirer la piste pendant que ses collègues femmes au foyer regardaient. Était également présent l’ex de Shereé, Tyrone Gilliams, qui est venu avec des fleurs, mais est reparti les mains vides après avoir refusé de s’excuser d’avoir précédemment tenu Shereé à Philadelphie.

Malgré le drame qui comprenait également des inquiétudes concernant 19 pièces manquantes de la collection et un prix annoncé de 1 million de dollars, le spectacle s’est déroulé sans accroc et les observateurs de Bravo se sont réjouis en sortant leurs cartes de crédit pour soutenir.

Même le patron de Bravo, Andy Cohen, a soutenu la collection et a publié une photo dans un sweat à capuche.

Malheureusement pour Shereé, sa ligne de mode est déjà confrontée à quelques ratés.

She By Shereé surnommée “Shein By Shereé” par Bravo Watchers

Après le She By Shereé site Internet mis en ligne, Shereé a publié une déclaration notant que le site s’était écrasé à cause d’un trafic élevé.

“Chers fans, en raison de l’intérêt débordant pour She by Shereé, l’afflux d’amour fait planter le site Web ‼️”, a lu une déclaration sur le site qui est toujours en panne au moment de la presse. “Mais s’il vous plaît, comprenez que cela est en cours d’élaboration, alors continuez à vous enregistrer dans les prochaines 24 heures. «Nous travaillons pour résoudre ce problème rapidement. Nous souhaitons vous servir bientôt. Merci pour ton intérêt. Merci aux clients que nous avons pu servir jusqu’à présent ce soir.

Pendant que Shereé éteignait cet incendie, un autre incendie a émergé, cette fois de personnes soulignant que ses vêtements de sport ressemblaient presque exactement aux vêtements vendus sur d’autres sites Web à un prix BEAUCOUP inférieur.

L’un de ses ensembles qui se vend 130 $, est au prix de seulement 33,99 $ sur Amazon. Un autre ne coûterait que 7 $ US sur Shein.

Jusqu’à présent, Shereé n’a pas encore abordé le drame entourant sa marque, mais Internet s’en donne à coeur joie.

D’autres cependant accordent une certaine grâce à la ménagère.

Que pensez-vous de la polémique She By Shereé ???

Allez-vous soutenir la marque tant attendue ?