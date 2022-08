La marque “Reine de Noël” de Mariah Carey bouleverse les chanteurs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey est devenue l’une des plus grandes chansons de la saison des fêtes, mais Carey veut faire passer les choses au niveau supérieur avec sa tentative de déposer officiellement le terme “Reine de Noël”.

Carey a déposé sa marque en mars dernier et la nouvelle a été rendue publique en juillet. Selon la demande déposée auprès de l’Office américain des marques, le terme de marque couvrirait une large gamme d’articles comme les lotions, les parfums, les bijoux, les tasses, les vêtements, la nourriture, les ornements et bien sûr la musique.

De nombreux chanteurs se sont manifestés pour montrer leur résistance à la revendication de la marque. La chanteuse Elizabeth Chan a officiellement porté plainte contre Carey.

LA MAISON DE MARIAH CAREY À ATLANTA EST PRISÉE PENDANT QUE LE CHANTEUR APPAREMMENT EN VACANCES

“Noël est arrivé bien avant nous sur terre, et j’espère qu’il sera bien après n’importe lequel d’entre nous sur terre”, Chan a déclaré à Variety. “Ce n’est tout simplement pas la bonne chose à faire. Noël est pour tout le monde. C’est fait pour être partagé, ce n’est pas fait pour être possédé.”

“Elle essaie d’en faire une marque de toutes les manières imaginables – vêtements, produits alcoolisés, masques, colliers de chien – c’est partout”, a-t-elle déclaré.

La chanteuse Darlene Love a également exprimé son objection via une publication sur Facebook.

MARIAH CAREY DEVIENT LA PREMIÈRE ARTISTE AVEC NO. 1 HITS EN QUATRE DÉCENNIES DISTINCTES

“David Letterman m’a officiellement déclarée reine de Noël il y a 29 ans, un an avant qu’elle ne sorte “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi” et à 81 ans, je ne change rien”, a-t-elle écrit sur Facebook. “Je suis dans le métier depuis 52 ans, je l’ai bien mérité et je peux toujours frapper ces notes ! Si Mariah a un problème, appelle David ou mon avocat !!”

Love a chanté “Christmas (Baby Please Come Home)” chaque année de 1986 à 2014 dans l’émission de Letterman.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

La chanson de Carey “All I Want for Christmas Is You” est sortie en 1994 et figure dans les charts chaque année.