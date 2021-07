La marque rappelle 3 assaisonnements pour le risque de salmonelle

McCormick & Company a rappelé trois assaisonnements dans 32 États pour une possible contamination par les salmonelles.

Les magasins Walmart, Target et Kroger font partie des détaillants qui ont vendu les produits concernés.

Juillet a été un mois chargé pour les rappels avec la crème solaire, le poulet et les carottes parmi les plus gros rappels.

McCormick & Company Inc. rappelle volontairement trois de ses assaisonnements en raison d’une possible contamination par la salmonelle.

Selon l’avis de rappel publié mardi sur le site Web de la Food and Drug Administration, les trois assaisonnements sont l’assaisonnement italien McCormick Perfect Pinch, l’assaisonnement italien culinaire McCormick et l’assaisonnement Frank’s RedHot Buffalo Ranch.

La société, basée à Hunt Valley, dans le Maryland, a déclaré qu’aucune maladie n’avait été liée au rappel à ce jour.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la plupart des personnes qui tombent malades à cause de la salmonelle développent de la diarrhée, de la fièvre et des crampes d’estomac six heures à six jours après avoir été exposées à la bactérie. La maladie dure généralement de quatre à sept jours et la plupart des gens se rétablissent sans traitement.

Une liste complète des magasins qui ont vendu les produits concernés n’a pas été incluse dans le rappel, mais certains magasins Walmart, Target et Kroger ont vendu les assaisonnements, selon les pages Web de rappel des détaillants.

« McCormick a alerté les clients et les épiceries de retirer immédiatement le produit avec les codes de date concernés des étagères des magasins et des centres de distribution, et de détruire ce produit d’une manière qui empêcherait toute consommation ultérieure », a déclaré la société.

Les produits concernés ont été expédiés dans 32 États, les Bermudes et le Canada entre le 20 juin et le 21 juillet, a indiqué la société.

Les États qui ont reçu les produits sont l’Alabama, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le Missouri, le Nebraska, le New Hampshire, le Nouveau Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Virginie et Wisconsin.

McCormick a déclaré que les consommateurs « n’ont pas besoin de retourner le produit au magasin où il a été acheté » et les exhorte à « éliminer le produit rappelé et son contenant ».

Contactez McCormick Consumer Affairs au 1-800-635-2867, en semaine de 9 h 30 à 20 h HE pour un remplacement ou un remboursement complet et pour toute question.

Juillet a été un mois chargé pour les rappels avec les crèmes solaires Neutrogena et Aveeno, le poulet Tyson, les muffins et les carottes parmi les plus gros rappels.

Rappel d’assaisonnement McCormick 2021

Les produits suivants font partie du rappel :

Bouteille d’assaisonnement italien McCormick Perfect Pinch de 1,31 once

CUP : 05210049731

Numéro d’article McCormick : 901582629

Codes de date concernés : 26 MAI 24 K, 27 MAI 24 K, JUN 04 24 K, JUN 05 24 K

Bouteille d’assaisonnement italien McCormick Perfect Pinch de 2,25 onces

CUP : 052100038254

Numéro d’article McCormick : 901455463

Codes de date concernés : 30 JUIN 24 H, 01 JUIL 24 H

Bouteille d’assaisonnement italien culinaire McCormick de 1,75 livre

CUP : 52100325743

Numéro d’article McCormick : 932574

Code de date concerné : 12 juin 24 H

Frank’s RedHot Buffalo Ranch Assaisonnement Bouteille de 153 grammes

CUP : 066200021047

Numéro d’article McCormick : 901543520

Codes de date concernés : BB / MA 2022 SEP 06

