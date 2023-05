La marque officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 26 dévoilée lors d’une célébration du football et de la diversité

Pour la première fois dans l’histoire, une image du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA et de l’année d’accueil du tournoi est représentée pour l’emblème de la Coupe du Monde de la FIFA pour l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et au-delà.

L’image du trophée et de l’année permettra une personnalisation pour refléter le caractère unique de chaque hôte, tout en construisant une structure de marque identifiable pour les années à venir.

La marque officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a été lancée à Los Angeles, aux États-Unis, lors d’un événement qui a réuni la FIFA, les pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis, des légendes du football et des invités spéciaux à l’emblématique Observatoire Griffith. L’emblème a été présenté par le président de la FIFA Gianni Infantino et Ronaldo, double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA avec le Brésil.

« C’est un moment où trois pays et un continent entier disent collectivement : ‘Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la Coupe du Monde de la FIFA la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de tous les temps.’ Le tournoi permettra à chaque pays hôte et à chaque équipe participante d’écrire sa propre page dans les livres d’histoire des Coupes du Monde de la FIFA, et cette marque unique est une étape majeure sur la route vers 2026 », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« En quelques heures seulement, les 16 incroyables villes hôtes rendront tout cela encore plus coloré et excitant en lançant les marques individuelles développées par la FIFA », a ajouté le président de la FIFA. «Ces identités urbaines uniques incarnent les personnes et les lieux amusants et fantastiques qui offriront aux fans une expérience sans pareille en 2026. Alors que nous célébrons ici à Los Angeles ensemble ce soir, un continent entier célèbre que le monde entier s’unira en Amérique du Nord pour le plus grand spectacle sur Terre dans seulement trois ans.

Le vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, Victor Montagliani, a déclaré : « La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera un festival de football qui portera le sport vers de nouveaux sommets dans la région de la Concacaf et au-delà. Avec 104 matchs à jouer dans 16 villes au Canada, au Mexique et aux États-Unis, il offre une formidable opportunité d’engager les gens et d’amener de nouveaux fans au beau jeu. Cette marque innovante et la campagne inclusive « WE ARE 26″ sont des étapes majeures qui rapprochent cette opportunité, et elles envoient un signal clair que cette incroyable compétition est maintenant vraiment à l’horizon. »

« J’ai hâte de continuer à travailler avec toutes les villes hôtes, l’équipe de la FIFA et les nombreuses parties prenantes importantes impliquées dans la réalisation de ce qui sera la Coupe du monde la plus grande, la plus inclusive et la plus diversifiée de tous les temps », a ajouté M. Montagliani.

La prochaine édition de la Coupe du Monde de la FIFA aura lieu en juin et juillet 2026, et les champions seront couronnés le dimanche 19 juillet 2026. La phase de groupes à quatre équipes reste en avance sur une phase à élimination directe élargie qui verra les 32 meilleurs mondiaux les équipes nationales se battent pour le prix ultime du jeu. La CONMEBOL sera la première confédération à s’engager sur la voie de 2026, l’actuelle championne argentine et les autres équipes sud-américaines commençant leurs qualifications en septembre 2023.