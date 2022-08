La marque Mariah Carey “Reine de Noël” déclenche une bataille juridique – National

Deux chanteurs de vacances ont contesté la tentative de Mariah Carey d’être couronnée “Reine de Noël”.

L’année dernière, Carey, 53 ans, et son équipe juridique ont déposé une demande d’enregistrement du terme “Reine de Noël” en tant que marque pour son usage exclusif, avec des droits de marchandisage exclusifs pour une grande variété de produits, notamment de la musique, des parfums et de l’alcool.

Vendredi, la chanteuse Elizabeth Chan (qui ne joue que de la musique de Noël toute l’année) a déposé une opposition légale demandant à l’office fédéral des marques de bloquer la demande de Carey.

Carey n’a pas répondu publiquement au dossier légal de Chan.

Chan a affirmé que tout au long de sa carrière, elle a également été surnommée la «reine de Noël», y compris par le New Yorker, qui a publié un profil de Chan en 2018 sous le même titre. En 2021, Chan a même sorti un album de 12 titres intitulé La Reine de Noël.

L’histoire continue sous la publicité

Pour ces raisons, Chan et son avocat, Louis Tompros, affirment qu’il serait injuste pour le peuple Tout ce que je veux pour noël, c’est toi chanteuse pour monopoliser le titre “Queen”.

“Noël est assez grand pour plus d’une” reine “”, a écrit Tompros dans le dossier légal. Il a ajouté que l’opposition à la marque de commerce de Carey est “malheureusement nécessaire” car la chanteuse et sa société, Lotion LLC, “tentent néanmoins de revendiquer la propriété exclusive du titre et de la désignation” Queen of Christmas “”.

Après le dépôt de Chan, une autre chanteuse de Noël populaire, Darlene Love, s’est prononcée contre la revendication de Carey du statut de «reine». Sur Facebook, Love – qui interprète de la musique de Noël depuis de nombreuses décennies – s’est demandé si Carey avait vraiment demandé la marque.

“Est-il vrai que le commerce de Mariah Carey a marqué [sic] ‘Reine de Noël’?” L’amour a écrit. « Qu’est-ce que cela signifie que je ne peux pas utiliser ce titre ? David Letterman m’a officiellement déclarée reine de Noël il y a 29 ans, un an avant qu’elle ne sorte “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi”.

L’amour a été présenté sur Le spectacle de David Letterman chaque année de 1986 à 2014 pour interpréter la chanson Noël (Bébé s’il te plait rentre à la maison).

L’histoire continue sous la publicité

“A 81 ans, je ne change rien”, a poursuivi Love. “Je suis dans le métier depuis 52 ans, je l’ai bien mérité et je peux toujours frapper ces notes ! Si Mariah a un problème, appelez David ou mon avocat !! »

Dans le dossier juridique de Chan et de son avocat, ils notent également une interview dans laquelle Carey affirme qu’elle “ne se considère même pas comme la reine de Noël”.

Lorsqu’elle s’est adressée à la BBC lors du Zoe Ball Breakfast Show l’année dernière, Carey a déclaré que le titre “Queen of Christmas” avait été créé par “d’autres personnes, et je veux juste dire humblement que je ne me considère pas comme ça”.

“Je suis quelqu’un qui aime Noël, qui a eu la chance d’écrire Tout ce que je veux pour noël, c’est toi,” Carey a déclaré dans l’interview. Elle a dit que Marie, la mère de Jésus-Christ, est la vraie “Reine de Noël”.

Dans une interview avec Variety, Chan a déclaré qu’elle était “très convaincue” que personne ne devrait posséder quoi que ce soit à voir avec la saison de Noël.

“Ce n’est tout simplement pas la bonne chose à faire”, a déclaré Chan. « Noël est pour tout le monde. Il est destiné à être partagé; il n’est pas destiné à être possédé.