La marque Lemme de Kourtney Kardashian lance des compléments alimentaires pour la perte de poids

Malgré son nom, le produit ne contient pas d’hormone synthétique GLP-1 et n’est pas un agoniste du récepteur GLP-1 comme Ozempic ou Wegovy.

Ozempic et d’autres médicaments GLP-1 imitent les actions de l’hormone GLP-1 en activant son récepteur, ce qui entraîne une perte de poids et une baisse de la glycémie, entre autres avantages.

Lemme GLP-1 Daily contient plutôt des ingrédients naturels tels que l’extrait de citron Eriomin, l’extrait de safran Supresa et l’extrait de fruit d’orange rouge Morosil.

Le produit est destiné à « augmenter les niveaux de GLP-1 du corps, réduire la faim, favoriser la sensibilité à l’insuline et soutenir une gestion saine du poids », selon un communiqué de presse de la société.

Les capsules quotidiennes seront disponibles à l’achat sur le site Web de la marque à partir du 16 septembre et seront vendues via un modèle d’abonnement à 72 $ pour un approvisionnement d’un mois ou 90 $ en achat unique.

Un petit étude Des études menées auprès de personnes atteintes de prédiabète et de diabète de type 2 ayant pris de l’Eriomin pendant 12 semaines n’ont montré aucun effet sur le poids corporel, l’indice de masse corporelle (IMC), la masse maigre, la masse grasse ou le rapport taille-hanches.

Cependant, ceux qui ont pris de l’Eriomin ont vu en moyenne une diminution de 5 % de leur glycémie et une augmentation de 17 % de l’hormone GLP-1, par rapport à ceux qui ont pris un placebo non actif.

Encore un petit 12 semaines étude Des études menées auprès de personnes atteintes de prédiabète ont également montré que l’Eriomin n’avait aucun effet sur le poids. En revanche, les niveaux sanguins de GLP-1 ont augmenté de 22 % et les bactéries bénéfiques dans l’intestin ont augmenté.

Les bactéries présentes dans l’intestin peuvent influencer votre poids en modifiant la façon dont les aliments sont digérés, la façon dont les graisses sont stockées et si vous vous sentez rassasié ou affamé.

Manger une grande variété d’aliments riches en fibres, comme les céréales complètes, les fruits, les légumes, les noix et les graines, et limiter la consommation de sucres ajoutés et d’aliments hautement transformés, peut également favoriser la santé des bactéries intestinales.