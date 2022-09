Cincoro a été lancé en 2019 par les propriétaires de la NBA Michael Jordan des Charlotte Hornets, Jeanie Buss des Lakers, Wes Edens des Bucks et Emilia Fazzalari et Wyc Grousbeck des Celtics.

Cincoro a déclaré qu’il s’efforçait de différencier son produit grâce à des saveurs uniques et à son processus de vieillissement. Ils commencent par la récolte de plants d’agave âgés d’au moins sept ans à Jalisco, au Mexique. L’agave est cuit lentement et fermenté pendant six jours, puis il est vieilli dans des fûts de whisky. Son dernier produit, Cincoro Gold mélange toutes les expressions précédentes pour créer une saveur plus riche. Fazzalari le décrit comme “rappelant un scotch ou un cognac finement vieilli”.

En seulement trois ans, selon Cincoro, le label a vendu 1,5 million de bouteilles à l’échelle nationale et a remporté 23 prix dans des concours de spiritueux accrédités. Fazzalari a déclaré que la tequila se trouve dans toutes les grandes chaînes hôtelières, les principaux groupes de restaurants et de nombreux magasins d’alcools indépendants à travers le pays.

“Michael, en particulier, il nous a appris à boire de la tequila. Il nous a appris à siroter de la tequila”, a-t-elle déclaré. “Il nous a appris qu’il aimait le boire pur ou avec un gros rocher et toujours une tranche d’orange et vous savez qu’il s’agissait de se détendre et de profiter du moment.”

Leurs discussions ont évolué et ils ont vu une ouverture sur le marché. Fazzalari a déclaré avoir fabriqué plus de 1 000 tequilas avant de finalement tomber sur son profil gustatif. Les réunions et les dégustations étaient souvent programmées autour des réunions du conseil d’administration de la NBA.

“C’était la première fois que nous nous réunissions tous les cinq pour un dîner et quelque chose de vraiment spécial s’est produit ce soir-là alors que nous nous sommes liés en tant qu’amis rivaux”, a déclaré Fazzalari. “Nous avons commencé à parler de combien nous aimons tous la tequila et nous avons réalisé que nous avions cette passion commune.”

Il est rejoint dans l’entreprise par la propriétaire des Los Angeles Lakers, Jeannie Buss, Wes Edens du groupe de propriété des Milwaukee Bucks, et Wyc Grousbeck et Emilia Fazzalari des Boston Celtics. Il a commencé à se réunir en 2016, lorsque Jordan, Buss, Edens, Fazzalari et Grousbeck avaient prévu de dîner à New York avant les réunions de la NBA. En attendant leur table, les propriétaires ont découvert qu’ils avaient plus que le basket en commun. Ils partageaient également un amour de la tequila.

“Bien que l’espace de la tequila puisse être bondé, nous sommes des concurrents féroces et notre portefeuille reflète notre passion et notre engagement à produire des expressions vraiment délicieuses et exceptionnelles”, a déclaré le propriétaire de Charlotte Hornets à CNBC.

Cincoro , le label créé par cinq propriétaires d’équipes de la National Basketball Association, dont le Hall of Famer Michael Jordan, a annoncé mercredi un nouveau mélange de sa tequila primée. Cincoro Gold, destiné au marché du luxe, sera disponible en quantités limitées en octobre et se vendra 349,99 $ la bouteille. C’est le cinquième mélange de Cincoro.

Jusqu’à présent, Cincoro s’avère être un bon investissement pour les propriétaires, car l’esprit est devenu plus populaire. La tequila est l’une des catégories de spiritueux à la croissance la plus rapide aux États-Unis, selon l’IWSR.

L’année dernière, le volume total a augmenté de près de 17 % et la valeur de plus de 27 %. La catégorie de tequila super premium et supérieure – les marques dans la fourchette de prix de 30 $ et plus – connaît une croissance encore plus importante, avec une croissance en volume de 36,5 % l’an dernier et de près de 40 % en valeur. D’ici la fin de l’année prochaine, la tequila est en passe de devenir la plus grande catégorie de spiritueux aux États-Unis en termes de valeur.

Jordan et ses amis sont peut-être sur quelque chose. Les marques de tequila avec des relations avec des célébrités ont connu un succès rapide. Selon l’IWSR, les tequilas de célébrités ont bondi à un taux de croissance annuel composé de plus de 50 % entre 2016 et 2021, générant 1,9 milliard de dollars de revenus mondiaux au cours de la seule année 2021. De Dwayne “The Rock” Johnson à Nick Jonas en passant par Lebron James, avoir une marque de tequila est une denrée rare.

En 2013, Clooney a lancé Casamigos. Cela a commencé comme un mélange partagé par sa famille et ses amis, et cela s’est transformé en un succès instantané. En 2017, Clooney a vendu Casamigos à Diageo pour 1 milliard de dollars. Aujourd’hui, c’est le non. 3 marque de tequila par part de marché en termes de valeur et de volume.

“La participation de célébrités ajoute de la sophistication à la catégorie et les célébrités élargissent organiquement la base de la demande de tequila en attirant un groupe mondial et diversifié d’adeptes et de fans”, a déclaré Rand.