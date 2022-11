La marque de soins de la peau de Deepika Padukone est critiquée sur Twitter

Deepika Padukone vient de lancer sa propre ligne de soins baptisée 82°E mais certains internautes en semblent déjà mécontents. Jusqu’à présent, la marque a lancé deux produits : une crème hydratante appelée Ashwagandha Bounce et une crème solaire appelée Patchouli Glow. Des noms aux prix et aux promotions qui ont précédé le lancement, certains utilisateurs de médias sociaux semblent insatisfaits. Deepika est allée en direct sur Instagram pour parler de la ligne, comment elle a trouvé le nom de la marque et pourquoi elle a choisi de lancer une marque de soins personnels.

Alors que la crème hydratante est au prix de Rs 2700, la crème solaire coûte Rs 1800. Outre le prix, certains ont également critiqué la manière dont la marque a été lancée, la qualifiant de terne pour une célébrité de la stature de Deepika.

Skincare girlies, que pensons-nous de la nouvelle ligne de soins de Deepika ? Saisie d’argent ou… ? Ce prix est littéralement ridicule, plus cher que les lignes haut de gamme importées également. pic.twitter.com/iuI8bEdE4s– Sherina (@Sherinapoyyail) 16 novembre 2022

la marque de soins de la peau de deepika est si peu sérieuse sofhxxkh quel est le public cible parce que personne ne paie 2700 pour 50 ml d’hydratation alors que les soins de la peau coréens sont si accessibles, abordables et efficaces – r (@sevenaugustine) 16 novembre 2022

Deepika a lancé sa gamme de soins de la peau et les deux produits sont chers et peuvent être inabordables pour la majorité des gens. Katrina a fait un meilleur travail. Non seulement ses produits sont bons mais aussi abordables.— Mehreen. (@iMehreenAlam) 16 novembre 2022

La ligne de soins de la peau de Deepika est v blehhhh. Trop cher, basique et à peine efficace. Mais qu’attendons-nous d’autre des marques de célébrités – BonitaApplebaum (@pysofly) 15 novembre 2022

Deepika Padukone a-t-elle vraiment lancé un écran solaire sérique avec une quantité de 30 ml coûtant 1,8 k ₹ et s’attend-elle à ce que les gens l’achètent parce que c’est sa marque ? Vous ne pouvez pas les arnaquer avec le facteur célébrité. – mai mesdames hu (@angreziaulad) 16 novembre 2022

Dernièrement, presque toutes les autres célébrités d’Hollywood et beaucoup de Bollywood ont lancé leurs propres marques. À Bollywood, Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt sont quelques-unes des célébrités de premier plan avec leur propre gamme de produits.

