Le fast-food Bajan préféré de Rihanna a été amené à New York et à Boston pour un événement pop-up food truck et une expérience culinaire.

JetBlue, Barbadoes Tourism Marketing Inc. (BTMI) et Export Barbados se sont associés pour offrir aux New-Yorkais et aux Bostoniens un avant-goût de Chefette, la plus grande marque de restauration rapide de la Barbade.

Après que la nouvelle du pop-up d’été a été partagée, Rih Rih elle-même a commenté et exprimé son enthousiasme sur la page Instagram de la marque.

Comme Rihanna, une pléthore de personnes étaient ravies que Chefette fasse ses débuts aux États-Unis.

Des milliers de personnes se sont rassemblées au Bryant Park de New York pour déguster des plats allant des ailes de poulet grillées («wing dings») aux filets de poulet avec des sauces uniques et bien plus encore pendant le pop-up estival.

« Absolument aucune visite à la Barbade n’est complète sans un voyage à Chefette », a commenté Eusi Skeete, directeur américain de BTMI, « nous sommes donc ravis de nous être associés à cette marque emblématique de Bajan ainsi qu’à JetBlue, qui continue d’être l’une de nos plus des partenaires précieux pour amener la côte est à la Barbade, ainsi qu’un peu de la Barbade, sur la côte est via des expériences comme celle-ci. « C’est la première fois que Chefette quittera officiellement les côtes de la Barbade, c’est donc un événement assez important et nous sommes heureux de faire partie de ce moment », a ajouté Skeete.

Ses paroles ont été reprises par Debbie Odersonune fière Bajan qui a enduré une longue attente pour sa chefette mais qui l’a appréciée car cela lui a permis de partager des détails avec d’autres invités sur sa patrie connue comme la capitale culinaire des Caraïbes.