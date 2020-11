La marque de mode Balenciaga a créé un jeu vidéo pour lancer la nouvelle collection de vêtements

La marque de mode de luxe Balenciaga a préparé un jeu vidéo pour lancer sa prochaine ligne de vêtements. Le jeu Afterworld: The Age of Tomorrow sort le 6 décembre et présente la nouvelle collection automne 2021 de la créatrice de mode géorgienne Demna Gvasalia. Le jeu futuriste se déroule en 2031 avec la race humaine et sa survie comme point focal. Les détails du jeu n’ont pas encore été révélés dans leur intégralité, mais la maison de couture confirme que le jeu sera jouable sur les navigateurs Web.

«Un thème de Balenciaga automne 2021 est le destin humain, vu par un voyage interactif et gamifié. Le monde peut sembler se décomposer au début, mais il est loin d’être une vision dystopique, montrant plutôt le lent retour à un équilibre plus sain entre la nature et l’industrie », explique la maison de couture basée à Paris, selon les rapports de WWD. Le jeu a des zones, des tâches et des interactions, et est un croisement entre le passé mythologique et l’avenir projeté de l’humanité. Et comme pour les jeux de fantaisie, il y aura également beaucoup d’images sympas et spéculatives. Cela s’inscrit dans le cadre de l’abandon de la maison de couture de la routine consistant à faire des défilés chaque saison, ce qui a été encore poussé par le coronavirus pandémie qui a forcé l’abandon des projets de spectacles physiques.