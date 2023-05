La marque de la Coupe du monde 2026 sera dévoilée le mercredi 17 mai

La marque de la Coupe du monde 2026 doit être grande. Après tout, le tournoi est littéralement le plus grand de tous les temps en fonction de quelques facteurs. Il y a trois pays hôtes, ce qui est plus que toute autre édition. Ensuite, 48 équipes font le voyage au Mexique, au Canada et aux États-Unis pour jouer cet été-là. C’est une augmentation de 12 équipes par rapport à chaque tournoi à partir de 1998.

Pour commémorer la grandeur de la Coupe du monde 2026, cette marque sort le mercredi 17 mai à 19 h 30 HE. La FIFA diffuse une émission étoilée avec des apparitions en tant qu’invités à ce moment-là en direct de Los Angeles. La couverture de cet événement est disponible via FIFA+, le service de streaming gratuit de l’instance dirigeante. De plus, les 15 autres villes hôtes du tournoi auront des projections, des événements et des amplifications numériques. Cela célèbre le début du compte à rebours de la Coupe du monde 2026.

La première campagne du tournoi a été lancée il n’y a pas si longtemps. Les pays hôtes et la FIFA ont lancé le slogan « #WeAre26 » sur les réseaux sociaux. Selon la FIFA, cela « permettra aux personnes, aux lieux et aux communautés de jouer un rôle essentiel » dans l’accueil de la nouvelle marque.

« La marque officielle présente aux fans le nouvel emblème, la police de caractères et la palette de couleurs saisissantes du tournoi, trois éléments passionnants qui donneront vie à ce tournoi dans les mois et les années à venir », a déclaré Romy Gai, Chief Business Officer de la FIFA.

« Mais cela va aussi au-delà, car nous ouvrons d’innombrables opportunités aux communautés locales et à nos partenaires pour intégrer leur propre histoire. Un fan de football local, une superstar mondiale ou un lieu célèbre, la marque mettra en lumière les aspects distinctifs et soulignera l’aspect inclusif et diversifié de la première Coupe du Monde de la FIFA avec 48 équipes.

La Coupe du monde 2026 présente une nouvelle marque après les tournois précédents

Chacun des trois pays, individuellement, a de l’expérience dans l’organisation d’une Coupe du monde. Le Mexique et les États-Unis ont tous deux accueilli au moins une Coupe du monde masculine. Ensuite, le Canada et les États-Unis ont accueilli le tournoi féminin. Chacun d’entre eux avait sa propre marque et sa propre mascotte.

Chacun d’eux a une marque, une apparence et une sensation spécifiques. Souvent, il incarne la culture du pays. Cependant, compte tenu de la diversité aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la marque doit bien faire pour incarner les trois.

Quelle que soit la marque de la Coupe du monde 2026, elle fait ses débuts ce mercredi prochain. Ensuite, ce sera partout à l’approche de la Coupe du monde à l’été 2026.