Les fans de TEEN Mom ont qualifié Catelynn Lowell de «dégoûtante» pour avoir fait pipi dans un tupperware pour faire un test de grossesse dans la cuisine.

La star de télé-réalité a récemment annoncé elle et Tyler Baltierra attendaient leur quatrième enfant ensemble.

Au cours de l’épisode de la nuit dernière de Teen Mom OG, Catelynn a passé divers tests de grossesse pour savoir si elle attendait son quatrième enfant avec son mari Tyler.

Cependant, après avoir passé plus de cinq tests, la mère de trois enfants a continué à obtenir des résultats non concluants car la deuxième ligne était toujours trop floue pour être perceptible.

Bien que le couple ait examiné de près leurs tentatives d’avoir un autre bébé, les fans ont été plus choqués par le fait que Catelynn a passé son premier test de grossesse dans une station-service, puis son second, dans la cuisine de sa maison.

Au cours du dernier tour, Cate a fait pipi dans un bol de nourriture et l’a sorti dans la cuisine pour ensuite effectuer les tests sur la barre de petit-déjeuner.

Les fans ont rapidement pris Reddit pour commenter son choix de lieu avec un fan écrit: « C’est méchant. »

Un deuxième a partagé: «Suis-je le seul à choisir de m’asseoir sur les toilettes et de faire pipi directement sur le test de grossesse pour ne pas avoir à transporter un contenant de ma propre urine?

« Wtf – elle est à côté du frigo! »

Et un troisième était en fait inquiet pour sa santé alors qu’ils notaient la couleur de son urine, en disant: « Je me demande si elle prenait Azo … Bon Dieu, j’espère qu’elle prenait Azo … »

Azo est un analgésique en vente libre qui est utilisé pour traiter les symptômes urinaires tels que la douleur ou la sensation de brûlure, l’augmentation de la miction et l’augmentation de l’envie d’uriner.

Les tests de grossesse ratés de Catelynn lors de l’épisode de la nuit dernière surviennent quelques heures seulement après avoir révélé qu’elle attendait sa quatrième fille avec Tyler.

Lundi, elle a choqué les fans lorsqu’elle a partagé une photo de ses deux filles – Novalee et Vaeda – tenant une carte qui révélait qu’elles étaient sur le point de devenir de grandes sœurs.

« Cet arc-en-ciel valait la tempête. Bébé Baltierra arrive bientôt », a déclaré la maman.

Catelynn a également publié une échographie, qui a révélé qu’elle était attendue en août, et une photo d’un test de grossesse positif.

Suite à la nouvelle, mardi, Tyler et Catelynn ont organisé une petite fête de révélation du genre où ils ont découvert ils attendaient encore une autre fille.

Bien qu’ils espèrent ajouter un garçon au clan, Catelynn et Tyler sont aux anges avec enthousiasme pour leur futur bébé.

Le Adolescent maman og la famille a subi plusieurs fausses couches pendant leur mariage, et ce nouvel enfant sera leur bébé arc-en-ciel.

De retour en décembre, Catelynn a révélé qu’elle avait fait une fausse couche comme elle l’a écrit sur les réseaux sociaux: «J’étais enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé.

«Je partage ceci pour vous faire savoir que vous n’êtes pas seul.

«Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde éprouve de la douleur, une perte et le rétablissement de celle-ci et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et tout le traumatisme émotionnel qui suit une telle perte dans un déjà terriblement difficile an. »

Elle a continué et a remercié les fans pour leur amour et leur soutien: «Sachez que je suis là pour vous et que vous vous souciez autant que vous êtes là pour me soutenir.

« Je me suis ouvert à ce sujet uniquement pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a chaque jour quelqu’un d’autre qui vit cela. »

«C’était douloureux à partager… mais encore une fois, vous n’êtes pas seul», a conclu la star de télé-réalité.

Lors d’un épisode émotionnel de la populaire émission de télé-réalité en 2018, Tyler s’est ouvert pour la première fois sur le «traumatisme» de leur fausse couche passée.

Il a rappelé: «Quand vous la voyez trembler et qu’elle a du sang partout, c’est comme si vous ne savez pas vraiment quoi faire.

«Elle s’est en quelque sorte nettoyée et nous avons compris ce qui se passait.

«Nous venons de voir sur le lit et nous avons pleuré. Nous nous sommes juste tenus l’un l’autre. Vous ne pouvez vraiment rien faire.

L’épisode le plus récent de Teen Mom OG mettait également en vedette le couple insistant sur le fait de vouloir avoir un autre enfant avant d’avoir 30 ans.