Maintenant qu’il est démis de ses fonctions, l’ancien président Donald Trump fait face à un défi de taille: réhabiliter sa marque après qu’elle a été ternie par une présidence tumultueuse qui s’est terminée par des émeutes au Capitole américain et une deuxième mise en accusation.

La bonne nouvelle pour Trump: plus de 74 millions d’Américains ont voté pour lui et pourraient être disposés à rester dans ses hôtels, à jouer au golf dans ses complexes et à acheter ses produits, tels que des chemises, des accessoires de golf et des bijoux.

La mauvaise nouvelle: les experts en affaires disent que de nombreuses entreprises devraient le garder à distance, le traitant comme mauvais pour les affaires – en particulier les financiers qui considèrent l’ancien président comme un pari risqué, compte tenu de ses antécédents de défaut de remboursement temps.

«Il y a un large éventail d’entreprises (pour lesquelles) sa marque est simplement radioactive», a déclaré Erik Gordon, professeur de droit et de commerce à l’Université du Michigan.

Il sera particulièrement difficile pour Trump de percer s’il fait face à des accusations criminelles pour sa conduite au pouvoir, telles que celles liées à son rôle présumé dans la provocation de l’insurrection du Capitole.

«Il est considéré comme un criminel et, en fait, en est un», a déclaré Lisa Gilbert, vice-présidente exécutive de Public Citizen, un groupe de surveillance qui a critiqué Trump pour avoir profité de la présidence.

Entreprise perdue:Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, dit que Kohl’s et Bed Bath & Beyond cesseront de vendre sa marque

Briser les stéréotypes de genre:Le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, place sa carrière en premier en tant que deuxième gentleman

Environ une semaine après l’insurrection, la ville de New York a décidé de mettre fin à ses contrats commerciaux avec Trump, notamment des accords pour l’exploitation de deux patinoires et d’un carrousel à Central Park. Les grandes entreprises du monde des affaires dans lesquelles Trump s’est fait connaître coupent les fonds de campagne des législateurs qui ont soutenu son défi d’accepter les votes certifiés du collège électoral élisant Joe Biden.

Et l’Association nationale des fabricants a appelé à son éviction potentielle, tandis que le New York Times a rapporté que Deutsche Bank, le principal prêteur de Trump pendant deux décennies, n’était plus intéressée à faire des affaires avec lui. Même le chapitre new-yorkais des Girl Scouts aurait pour objectif de résilier un bail à long terme au Trump Building dans le quartier financier de Manhattan.

Pour que Trump réussisse financièrement, il devra peut-être se tracer une nouvelle voie en raison d’une partie importante de sa stratégie commerciale précédente – développement immobilier, casinos et clubs de golf – mais pourrait être une impasse, ont déclaré les experts.

Il y a déjà des signes que certains de ses partenaires ont fini de faire affaire avec lui. La PGA américaine a récemment annoncé qu’elle retirait le championnat de la PGA 2022 de son parcours de golf dans le New Jersey.

De plus, le type d’élite et de consommateurs aisés qui ont historiquement été en mesure de se permettre de se livrer aux propriétés luxueuses de Trump – comme le Trump International Hotel à Washington, DC ou le Trump National Doral Golf Resort à Miami – sont de plus en plus visibles. sa marque aussi déplaisante.

«Je pense que parmi le public cible traditionnel ou démographique de Trump, la marque est ternie pour eux», a déclaré Peter Jaworski, professeur à l’Université de Georgetown qui enseigne l’éthique des affaires et le leadership éthique. «Pour réussir, je pense qu’il doit passer les vitesses vers les États rouges – les gens qui continuent d’admirer Donald Trump presque à tort.

Cela pourrait s’avérer plus facile à dire qu’à faire.

Les récents efforts de sa société, la Trump Organization, pour lancer une marque d’hôtels abordables destinés aux voyageurs à petit budget en Amérique centrale se sont effondrés. La société a blâmé l’opposition politique pour l’effondrement du plan.

L’Organisation Trump et la Maison Blanche, alors que Trump occupait toujours le bureau ovale, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Trump, cependant, a signalé qu’il prévoyait de rester fermement aux yeux du public.

«Nous serons de retour sous une forme ou une autre», a-t-il déclaré mercredi matin dans son discours de départ.

Quelqu’un va-t-il prêter à Trump?

Une partie du problème pour Trump est que les financiers peuvent ne pas être disposés à accorder le type de prêts dont il aurait besoin pour investir dans une nouvelle entreprise majeure.

Et c’est particulièrement problématique car il pourrait faire face à une crise de trésorerie s’il ne se réinvente pas rapidement, ont déclaré des experts. Il doit 300 millions de dollars de prêts au cours des prochaines années, selon une enquête du New York Times.

Mais ses dettes pourraient ne pas être autant d’obstacles qu’elles le paraissent à première vue, a déclaré Charles Elson, professeur de finance à l’Université du Delaware.

«Il y a la vieille blague: si je vous dois 40 $ et que je ne peux pas vous rembourser, c’est mon problème. Si je vous dois 40 millions de dollars et que je ne peux pas vous rembourser, c’est votre problème », a déclaré Elson.

En d’autres termes, les créanciers de Trump peuvent être incités à l’aider à élaborer un plan de paiement plutôt que de le mettre en faillite, un processus juridique qu’il a utilisé à plusieurs reprises pour aider à échapper aux dettes et relancer un retour. Si Trump ou ses entreprises déposent leur bilan, leurs créanciers ne recevront presque certainement pas l’intégralité de leur dû.

«Il est déjà passé par là – ce n’est pas la première fois qu’il traverse une grave récession», a déclaré Elson.

Pourtant, pour que les prêteurs lui accordent un financement, ils voudront peut-être voir la preuve d’un flux de trésorerie solide dans ses opérations actuelles. Et la réalité est que les types d’entreprises qu’il exploite – à savoir les destinations qui dépendent fortement des dépenses de voyage – ont souffert pendant la pandémie COVID-19. Certes, si l’économie rebondit à mesure que les vaccins entrent en vigueur, les dépenses de voyage pourraient rapidement rebondir – mais les propriétés de Trump en récolteront-elles les avantages?

Les planificateurs d’événements, pour l’un, resteront probablement à l’écart même après que la pandémie se soit atténuée, a déclaré Gordon.

«Je ne peux pas imaginer un planificateur de réunions pour une grande association ou pour une grande entreprise choisissant une propriété de Trump pour la réunion», a déclaré Gordon. «Si vous le tenez dans un Hilton, personne ne protestera. Si vous le détenez chez Trump, vous pourriez perdre votre emploi.

Et la télé?

C’est pourquoi le consensus parmi les analystes commerciaux est que la meilleure option de Trump est de capitaliser sur ses abonnés en lançant une entreprise de télévision ou de vidéo en streaming. Avant sa présidence, Trump était la star de longue date de l’émission de télé-réalité de NBC, « The Apprentice ».

« Il a certainement fait appel à un large segment de la population, qu’on le veuille ou non », a déclaré Elson. «Il trouvera un autre véhicule.»

Interdit ces dernières semaines de Twitter et suspendu de Facebook, Trump a perdu son principal moyen de communication avec le public, ce qui pourrait limiter sa capacité à attirer les téléspectateurs ou les auditeurs.

« Mais nous nous attendons à ce qu’il trouve des moyens d’être à la télévision rapidement », a déclaré Gilbert. « C’est la voie la plus évidente pour lui à partir d’ici. »

Une autre possibilité est la radio conservatrice, qui a été l’un des premiers médias à se politiser. Sera-ce suffisant pour satisfaire son désir de rester sous les projecteurs? Au moins 15 millions de personnes écoutent chaque semaine l’une des 15 principales émissions de radio-débat, dont la part «écrasante» est conservatrice, selon le Cato Institute.

«Trump pourrait commencer avec un très large public. Je pense donc que c’est une possibilité », a déclaré Gordon. «Et je pense que ça va lui plaire parce qu’il a des choses à dire.

Circuit de parole, parcours de l’offre de livres

Comme la plupart des ex-présidents l’ont fait, il pourrait prendre la parole ou écrire des livres. Les frais de parole – s’il trouve des organisations prêtes à payer – et les contrats de livre pourraient valoir des millions ou des dizaines de millions par an. Trump a déjà fait ses preuves en tant qu’auteur à succès, y compris son premier livre, « The Art of the Deal ». Mais les livres et les frais de parole peuvent ne pas suffire à supplanter les revenus qu’il a historiquement tirés de ses entreprises commerciales.

«La marque Trump était énorme avant son arrivée au pouvoir», a déclaré Jaworski. «Donc pour lui, aller sur le circuit de parole serait, en quelque sorte, un pas en arrière.

L’ancien président Barack Obama et la première dame Michelle Obama ont reçu un contrat de livre d’une valeur de 65 millions de dollars après avoir quitté leurs fonctions, selon le Financial Times, tandis que les anciens présidents peuvent exiger des honoraires de parole de l’ordre de centaines de milliers de dollars.

Mais ses opportunités de prononcer des discours ou de conclure des accords commerciaux pourraient être limitées par le fait que de nombreuses entreprises devront faire attention à s’associer à Trump si une telle relation pouvait mettre en colère leurs travailleurs, a déclaré Jaworski, professeur d’éthique des affaires à Georgetown.

Même les marques associées à Trump ont pris un coup. Le fidèle de Trump et PDG de MyPillow, Mike Lindell, a déclaré cette semaine que Kohl’s et Bed Bath & Beyond avaient décidé de cesser de vendre sa marque.

«Une grande partie de l’image de marque des entreprises consiste à attirer certains types de personnes à venir travailler pour vous», a déclaré Jaworski. Il y a aussi «une augmentation du nombre de jeunes qui sont socialement conscients, socialement conscients et vraiment à l’écoute du type de marques qu’ils achètent et avec lesquelles ils traitent.

Suivez le journaliste d’USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.